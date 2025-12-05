Activista respondió polémica afirmación de Paloma Valencia de que Iván Cepeda podría ordenar matarla: “Un nivel de bajeza que asquea”

Solís calificó al partido Centro Democrático como integrado por puros "machitos" que quieren sacar de la contienda electoral a Valencia - créditos Cristian Bayona/Colprensa | @karolsolismenco/IG | @palomavalencial/IG

El Congreso de la República vivió un tenso enfrentamiento entre Iván Cepeda y Paloma Valencia por señalamientos sobre presuntos vínculos del Gobierno Petro con grupos armados ilegales, durante la sesión ordinaria celebrada el martes 3 de diciembre.

El debate estuvo marcado por acusaciones cruzadas relacionadas con la polémica figura de alias Calarcá y los presuntos contactos con disidencias de las Farc.

La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, cuestionó la ausencia de Iván Cepeda en las discusiones sobre la Política de Paz Total promovida por el Gobierno, pero el punto más algido de la jornada se dio luego de que ella le dijo a su colega (cuando él intervenía) que no la fuera mandar a asesinar.

Esto generó la respuesta por parte de la activista, politóloga e influencer barranquillera Karol Solís Menco, que por medio de un video que compartió en sus cuenta de X y de Instagram, le dejó claro a Valencia que su peor enemigo no sería el mismo Cepeda, sino su propio partido: el Centro Democrático.

“Si yo fuese Paloma Valencia, estaría más preocupada por el hermano de su jefe que organizaba grupos paramilitares en la finca familiar y que, según la justicia, tenía listas negras y mandaba a matar gente”, inició Solís su réplica, y haciendo alusión a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Más adelante la barranquillera siguió con su serie de argumentos y detalló: “A Cepeda se le pueden cuestionar muchas cosas, pero no acusarlo de capacidad de asesinato. Eso desconoce que su vida está marcada por el asesinato de su propio padre (Manuel Cepeda Vargas) a manos del Estado y que toda su trayectoria política ha estado denunciando violencia, defendiendo derechos humanos y negociando procesos de paz, esté uno o no de acuerdo con esos procesos”.

En apoyo al senador Cepeda (y ganador de la consulta interna del Pacto Histórico), Solís agregó: “Pero su vida pública está construida alrededor de proteger la vida, no de amenazarla. Así que ese comentario (de la congresista Valencia) no es una crítica, es una ruindad, es violencia política”.

Activista política expresó su apoyo a Iván Cepeda luego de las palabras de Paloma Valencia en el Congreso

En su mensaje de respuesta por lo ocurrido en la sesión del Congreso de la República, Karol Solís se refirió a un hecho que ocurrió un par de semanas atrás, con Valencia como protagonista.

“Y es curioso porque hace unas semanas estaban celebrando a Paloma por decir que podía querer al diferente y vea lo rápido que se cae el cuento cuando llegan los cálculos electorales. Ese ataque solo muestra desesperación. Y lo más diciente, esa ruindad no es solo contra Cepeda”, sentenció la politóloga.

En ese misma línea argumentativa la también académica expuso: “Si uno analiza, también es entre ellos que están como cuervos sacándose los ojos (entre los mismos integrantes del Centro Democrático)”.

“Expulsaron del partido a un señor que hasta hace unos meses abrazaban, después de usar la muerte de su hijo como espectáculo político. Y hoy, con solo un comunicado, mandan a la porra al papá y a la memoria de Miguel Uribe (Turbay)”, explicó Solís para referirse a la salida de Miguel Uribe Londoño.

La activista política no se quedó ahí, y fue más allá al afirmar que lo que ocurrió con Valencia “es de un nivel de bajeza que asquea”.

“En Colombia, estigmatizar a la izquierda ha sido una estrategia estructural: equiparar igualdad, justicia social o pedir mínimos democráticos con ser un enemigo interno. Pero ya no más y frente a ello no podemos volver atrás”, aclaró Solís, que explicó más adelante:

“Esto no es un llamado votar por Cepeda. Ojo, cada quien tiene que salir, analizar todas las opciones y tomar decisiones frente a su voto de forma responsable para así conforme a su sistema de valores y creencias”, dijo Solís.

Siguiendo con su argumento, ella precisó que “hay un montón de críticas válidas frente a elegir un proyecto de continuidad; pero sí, todos tenemos que hacer frente para que nunca más en este país se deslegitime el disenso, para que nunca más defender la vida implique que nos llamen subversivos, ni guerrilleros, ni matones”.

Al final la activista le dejó un mensaje directo a Valencia: “Y senadora, con pena le digo, quien ha intentado matarla políticamente no es Cepeda, es su propio partido, que entre apuestas de machos ha hecho todo para impedirles siquiera aspirar a la presidencia”.