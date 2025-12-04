Senador que había prometido “darle cristiana sepultura” a reforma tributaria 3.0 cambió su voto: así habría buscado salvarla de su hundimiento

Jairo Castellanos cambió de postura y votó negativo al hundimiento de la reforma tributaria - crédito @JairoSenador50/X

La reforma tributaria que se debate actualmente en el Congreso, y que buscaría recursos por los $16,3 billones para financiar parte del Presupuesto General de la Nación de 2026, a través del incremento de la recaudación fiscal y mejorar, según sus defensores, la equidad del sistema tributario, está a un paso de ser hundida en las comisiones económicas de la corporación legislativa. Aunque hubo un voto que causó polémica durante la sesión del 3 de diciembre.

Se trata del sufragio del senador Jairo Castellanos, de la Alianza Social Independiente (ASI), que en el documento radicado el 21 de noviembre apoyó con su firma la ponencia de archivo, durante la sesión que se adelantó de las comisiones conjuntas votó negativo ara hundir el proyecto. Su decisión, como era de esperarse, causó fuertes reacciones en el espectro político nacional, entre ellas, la del exministro de Comercio y exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes.

“Buena pregunta dados los antecedentes de Jairo Castellanos, quien en 2022 pidió la dirección de aduanas de Cúcuta amenazando con hundir la reforma tributaria si no se le otorgaba el cargo que pedía. Al negársele, obtuvo del Ministerio de Hacienda de Ricardo Bonilla del traslado de $200 millones de la Dian a la Ungrd. Sorprendentemente, después de todo eso fue elegido por sus colegas como presidente de la Comisión Tercera del Senado”, reclamó Reyes.



Castellanos, presidente de la Comisión Tercera del Senado, acompañó junto a otros nueve senadores de la célula legislativa la ponencia de archivo, de los 17 miembros de la comisión, lo que hacía creer que virtualmente estaba hundida, cambió de parecer. Incluso, después de lanzar lo que sería una profética frase, que a la postre no se cumplió, pues con su cambio de postura el articulado, sobre el cual el ministro de Hacienda hizo ajustes, sigue en discusión.

“Este pueblo no aguanta más. La realidad social del país no tolera que le sigan metiendo la mano al bolsillo al pueblo. Aquí vamos a, a darle las garantías a todos, a debatir lo que nos toque que debatir y pararnos frente a las injusticias que nos toque. Sin duda alguna, se vienen debates importantes de presupuesto, tal vez de adición de movimientos, pero, ante todo, la reforma tributaria que anuncia el Gobierno la estudiaremos y le daremos cristiana sepultura“, había dicho Castellanos frente al proyecto.



Sin embargo, pese a lo que había sido su sonoro anuncio, justo cuando tomó juramento como el titular de la célula legislativa, el parlamentario, cercano al exministro del Interior y precandidato presidencial Juan Fernando Cristo, no cumplió lo anunciado. Lo anterior, como era de esperarse, causó una serie de comentarios en su contra, de aquellos que desempolvaron sus declaraciones y se cuestionaron por la manera en que se expresó en el momento decisivo.

Aunque las dos comisiones económicas del Senado aprobaron su hundimiento, en la Cámara de Representantes la situación fue distinta. Y todo porque, ante lo que parecía el virtual fracaso del proyecto de ley del Ejecutivo, en la Comisión Cuarta de esta corporación, se levantó el cuórum; motivo por el cual no se pudo avanzar en la votación que debía llevarse a cabo para así oficializar lo que sería este duro revés para el jefe de Estado.



De acuerdo con la decisión comunicada por esta célula, la votación para determinar el futuro de la también llamada ley de financiamiento se reanudará el martes 9 de diciembre. Se espera en que esta jornada sí avance la votación de las comisiones conjuntas y de esta manera se defina, de una vez, la suerte de este proyecto: en el que tiene afincadas sus esperanzas el Ejecutivo para desarrollar algunas de las iniciativas que se tienen previstas para el año entrante.