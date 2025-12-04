Colombia

Rigoberto Urán publicó video enseñándole a su hijo Máximo a montar en bicicleta: “Lento como el papá”

El video ha provocado risa y ternura entre sus seguidores por la particular manera en la que el ciclista colombiano trata de guiar a su hijo en el aprendizaje

Rigoberto muestra en sus redes como transmite la pasión del ciclismo a sus hijos - crédito @rigobertouran / Instagram

La escena familiar que Rigoberto Urán compartió en su cuenta de Instagram ha captado la atención de sus seguidores.

El ex ciclista colombiano, vestido con su uniforme deportivo, aparece junto a su hijo menor, Máximo, en un momento de aprendizaje y complicidad.

En el video, Urán guía a su pequeño, quien luce un casco rosa y se aventura sobre una bicicleta azul celeste sin pedales.

El propio Urán narra la situación con humor y ternura, animando a su hijo con la frase: “Mire pa´l frente, muy bien, salió lento como el papá, una belleza”.

La familia de Rigoberto Urán se amplió con la llegada de Máximo, nacido el 6 de agosto de 2024, fruto de su relación con Michelle Durango.

En su actual relación tiene dos hijos - crédito Rigoberto Urán

El deportista y Durango también son padres de Carlota, de 3 años de edad. Además, Urán es padre de Matías, de 12 años, de una relación anterior.

La publicación no solo muestra el vínculo entre padre e hijo, sino que también revela el ambiente familiar en el que crecen los hijos del ciclista, que anunció su retiró en 2024.

Ver saludable a el hijo de Rigoberto Urán, y en la vida cotidiana tras una delicada hospitalización, ha alegrado a los usuarios en redes. Y es que a los 3 meses de edad, Máximo enfrentó una estadía de varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Fue así que en diciembre de 2024, el ciclista colombiano compartió públicamente la difícil experiencia que atravesó su familia. A través de sus redes sociales, Urán relató con una serie de fotografías.

Rigoberto Urán compartió el difícil momento que vivió con su hijo - crédito Rigoberto Urán

“Máximo, mi hijo de 3 meses corrió su primera carrera de 11 días en la UCI. Mi angelito salió más fuerte que el papá, hoy está nuevamente con nosotros en nuestros brazos. Quiero agradecer de corazón a todos los amigos y familiares por sus oraciones; a todas las enfermeras, médicos y pediatras por el trabajo que hacen por todos estos niños: ustedes valen mucho. Desde lo más profundo de mi ser, con un nudo en la garganta: Gracias”.

Estas palabras reflejaron la mezcla de alivio y gratitud que sintió el deportista tras superar uno de los momentos más complejos de su vida personal.

Es así que en el video de la bicicleta muchos expresaron: “Dios mío, ¿y a qué hora se creció el bebé?”, “Tan hermoso Máximo, ese Rigo sí es muy charro”, y “Divino, lento pero seguro... ahí va el próximo torito de Urrao”.

Otros usuarios, haciendo alusión al espíritu deportivo de la familia, escribieron: “Oiga, pero ¿primero aprende a montar bici que a caminar? ¿De qué nos perdimos con este chiquillo?”. Incluso hubo quienes recordaron anécdotas del propio Urán, advirtiéndole con humor: “Rigo, cuidado. Vas muy rápido, no te vayas a fracturar otra vez la clavícula por andar con tus bendiciones... (parece chiste pero es anécdota)”.

Urán y su esposa comparten en redes el día a día con sus hijos - crédito Michelle Durango

Y no faltó quien le dio consejos a un exciclista profesional: “Definitivamente es la mejor forma en que los niños aprenden a andar en bici, el único requisito es ya saber caminar, las rueditas auxiliares lo único que hacen es retrasar el aprendizaje”.

La experiencia de Máximo y la reacción de la comunidad digital evidencian el vínculo cercano que Rigoberto Urán mantiene con sus seguidores, quienes acompañan cada movimiento que realiza en sus redes, desde los momentos con sus hijos, los sancochos que hace con su familia, el trabajo como empresario, su restaurante y cada cosa que haga reír a sus seguidores.

Además, la vida personal de Urán ha sido motivo de interés para sus seguidores, que estuvieron atentos a la novela “Rigo” en la que compartió sus inicios en el mundo profesional y ahora siguen su vida como ciclista retirado en redes, donde muchos han evidenciado el equilibrio que le da a su nueva etapa profesional y como padre entregado.

