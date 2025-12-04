Nueva bodega en Bogotá: venden decoraciones de Navidad desde $1.000

Artículos navideños desde mil pesos sobresalen entre la oferta de decoraciones en el centro de Bogotá - crédito Freepik y @elmandelosinsumos / Instagram

En diciembre, hogares, oficinas y establecimientos colombianos suelen instalar alumbrados, armar pesebres y decorar árboles de Navidad con luces, figuras, esferas, guirnaldas, campanas y otros artículos asociados a la temporada.

Las compras de decoraciones aumentan de manera notable durante las primeras semanas del mes y concentran una alta demanda en Bogotá, ciudad donde el comercio ofrece una amplia variedad de productos y precios para quienes buscan adornar con menores gastos.

En este sentido, una bodega ubicada en el centro de Bogotá puso a la venta artículos navideños con precios que comienzan en mil pesos.

El lugar fue dado a conocer tras la publicación de un video realizado por el creador de contenido ‘El Man de los Insumos’, quien exhibió la variedad de objetos y resaltó la política de precios bajos aplicados a toda la mercancía.

Muñecos, moños, cintas, esferas, flores, guirnaldas, bastones, estrellas y figuras del pesebre aparecen como parte del inventario de este establecimiento que se hizo viral.

Decoraciones navideñas ofrecidas a bajo costo atraen a compradores en la bodega de San Victorino, en el centro de Bogotá - crédito Freepik

Los productos pueden adquirirse por unidad y no resulta necesario realizar compras al por mayor para acceder a descuentos.

La bodega cuenta con señalización alusiva a “Gran Liquidación Navideña” e implementó descuentos que van desde el 10 hasta el 50% en buena parte de los artículos.

La bodega cuenta con señalización alusiva a “Gran Liquidación Navideña” - crédito El man de los insumos / Instagram

El auge de ventas de decoración en diciembre coincide con el inicio de la temporada de festividades navideñas.

La bodega opera en el Centro Comercial de Todo Accesorios, en la carrera 13 #12-13, frente al parque de la Mariposa, en el sector de San Victorino. Un aviso identifica el establecimiento bajo el rótulo “Gran Liquidación Navideña”.

¿Dónde comprar árboles de Navidad y adornos navideños en Bogotá para 2025?

Bogotá recibe la temporada navideña con una amplia oferta comercial para quienes buscan árboles de Navidad, luces y decoraciones en 2025.

El centro de Bogotá concentra zonas de comercio especializadas donde es posible adquirir árboles naturales o artificiales, guirnaldas, cintas, esferas, juegos de luces y una variedad de figuras temáticas.

Cada espacio comercial presenta alternativas que se adaptan a estilos tradicionales, modernos o minimalistas, con diversidad en materiales, tamaños y colores. Esto facilita que cada comprador ajuste la decoración según sus necesidades y preferencias.

El centro de Bogotá es popular por sus alumbrados y la venta de productos durante la temporada - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre los principales puntos de referencia para la compra de estos productos destaca San Victorino, sector que abarca desde la calle 10 hasta la avenida Jiménez, entre la avenida Caracas y la carrera Décima. Allí, bodegas y pasajes agrupan decenas de locales con surtido de árboles en varias alturas, alumbrados de múltiples configuraciones, adornos en madera, plástico, tela y otros materiales. Los comerciantes mantienen precios de temporada y variedad de productos destinados tanto a compradores individuales como a quienes adquieren al por mayor para negocios o actividades comunitarias. El flujo de visitantes aumenta durante los primeros días de diciembre, y quienes recorren el sector suelen comparar precios y buscar ofertas directas en el punto de venta.

Otra zona tradicional para la compra de artículos navideños es San Andresito San José, ubicado entre las calles Octava y 12, y entre la carrera 19 y la carrera 24. En este enclave, comercios y distribuidores ofrecen árboles, juegos de luces, figuras, coronas, cintas y materiales para la decoración exterior e interior. El área se distingue por su variedad en diseños y colores, además del constante flujo de familias y empresas que acuden en busca de surtido y economía para adornar los diferentes espacios.

San Andresito de la 38, localizado en la localidad de Puente Aranda, abarca la carrera 36 y la transversal 42A, entre las calles Octava A y 12. Este sector consolidó su actividad comercial alrededor de la temporada navideña, concentrando vitrinas de alumbrados, figuras temáticas, arreglos para interiores y exteriores, y adornos en diferentes rangos de precios y materiales. Los comerciantes preparan el inventario con antelación y exhiben las colecciones para facilitar la elección de quienes preparan la celebración en casas y empresas.

A la oferta se suma la calle 13, entre la avenida Caracas y la carrera 19, donde funcionan tiendas especializadas en luces, figuras, árboles y adornos tradicionales o contemporáneos. Este corredor, ubicado en zona de fácil acceso para quienes viven en Santa Fe, Los Mártires y barrios cercanos, registra alta afluencia en diciembre. Las tiendas ofrecen artículos para quienes buscan mantener decoraciones clásicas o explorar nuevas tendencias en materiales y combinaciones de colores.