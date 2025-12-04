Medio de comunicación Expressen se refirió a su bloqueo en Colombia tras publicación sobre Verónica Alcocer: “Es indigno”

El editor en jefe de Expressen se refirió a la posible censura del medio en Colombia - crédito Klas Granström/Facebook

El bloqueo del portal web sueco Expressen en Colombia sigue siendo tema de conversación, debido a que el medio revelaba la supuesta vida de lujos de la primera dama, Verónica Alcocer, en Suecia.

Tras confirmarse la imposibilidad de acceder al sitio desde territorio colombiano, el redactor jefe del medio, Klas Granström, se pronunció por primera vez sobre la situación, calificando el bloqueo como un atentado contra la libertad de prensa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En declaraciones recogidas por el medio sueco Ekot, Granström sostuvo: “Estoy sorprendido y enojado por esto. Es indigno de una democracia censurar a los medios libres”.

La primera dama de la nación, Verónica Alcocer fue captada junto al catalán Manuel Grau y su hija, Antonella, en Estocolmo - crédito Expressen

Añadió además: “Sin duda parece que el Gobierno colombiano quiere impedir que los ciudadanos de su país participen en los reportajes de Expressen. Eso lo demuestra este bloqueo”.

El editor señaló no veía coherente la justificación emitida por el Gobierno colombiano, al señalar que era una versión “no creíble”.

“(...) Hay varios factores que indican que el Gobierno del país quiere que nuestro periodismo sea bloqueado. Por un lado, el presidente colombiano reaccionó de manera muy fuerte tras nuestras publicaciones, y por otro lado, este argumento de que quieren bloquear anuncios de casas de apuestas no es creíble, ya que este bloqueo coincide exactamente en el tiempo con los reportajes que estamos haciendo”, argumentó.

La primera dama de Colombia fue sorprendida por el medio sueco mientras realizaba compras - crédito Expressen Suecia

Anotó que tomar acciones de este tipo representa un claro intento del Ejecutivo de frenar el periodismo crítico. “Lo que podemos constatar es que este tema evidentemente es importante y genera muchísimo interés. Así que lo que hacemos es seguir investigando el asunto y vamos a analizar más de cerca esta parte del bloqueo”, puntualizó.

¿Qué pasó con el acceso al portal web Expressen?

El acceso a la página de Expressen se vio restringido poco después de que el medio publicara un artículo sobre el estilo de vida de Alcocer en Suecia y difundiera un video en el que intentaba contactar a la expareja del presidente Gustavo Petro.

Esta situación fue denunciada por numerosos usuarios en el país, que notaron el bloqueo tras la difusión del reportaje.

Por ello, la congresista Katherine Miranda, del Partido Verde, elevó entonces un derecho de petición al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Katherine Miranda, representante por la Alianza Verde, denunció presunta censura al diario sueco 'Expressen', medio que publicó notas sobre Verónica Alcocer - crédito @KatheMirandaP/X

La entidad confirmó que el portal había sido bloqueado por orden de Coljuegos, argumentando que Expressen promocionaba apuestas no autorizadas. El ministerio agregó que la web figuraba en un listado elaborado durante el gobierno del expresidente Iván Duque en 2021.

No obstante, la denuncia de Miranda señala que el acceso a Expressen se habría restringido únicamente después de la publicación de la investigación sobre Alcocer. La congresista destacó que hasta entonces, supuestamente, el sitio permanecía disponible en el país.

“Hoy presentamos una denuncia pública sobre posibles restricciones al acceso a la prensa en Colombia, presuntamente por parte del Gobierno de Gustavo Petro (...) La página Expressen Internacional, en la que se difundieron investigaciones sobre Verónica Alcocer, estuvo disponible para usuarios en Colombia y el contenido fue accesible durante los días de publicación. Sin embargo, dos días después de dichas publicaciones, el acceso al sitio se restringió sin que se informaran los motivos”, dijo Miranda.

El presidente Petro insistió en que su Gobierno no censura a los medios - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, el presidente Petro negó de forma categórica cualquier intento de censura, afirmando en su cuenta personal de X: “Esto que dice @NoticiasRCN es mentira. Otra mentira más. El ministerio de TICs no ha bloqueado páginas de ningún periódico. Este gobierno no censura (sic)”.

El jefe de Estado descalificó tanto las denuncias de Miranda como su eco en los medios nacionales, defendiendo la libertad de expresión como un principio fundamental de su administración.