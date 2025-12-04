Hombre decoró su árbol de Navidad con fotos de Gustavo Petro: el presidente reaccionó al video con un mensaje

Un video viral en TikTok muestra a un seguidor de Gustavo Petro decorando su árbol de Navidad con imágenes del presidente - crédito Presidencia de Colombia/Captura de Pantalla TikTok

Con la llegada de la temporada de Navidad, en redes sociales se han divulgado varios videos e imágenes sobre las particulares decoraciones de los internautas.

Sin embargo, la creatividad ha dado lugar a manifestaciones inusuales de apoyo político en Colombia. Ese fue el caso del usuario Elieser Betancur que, en un video publicado en su cuenta de TikTok, reveló que su árbol de Navidad fue decorado con imágenes del presidente Gustavo Petro.

El filme fue acompañado por el discurso del mandatario colombiano en la Asamblea de las Naciones Unidas, en el que cuestionaba la postura de varias naciones frente al conflicto en Oriente Medio.

Usuario decoró su árbol de Navidad con imágenes de Gustavo Petro - crédito @elieserbetancur51/TikTok

La publicación generó una oleada de reacciones en la red social.

“Permítame le digo que esta idea acaba de ser expropiada”; “ay carambas no me den ideas, que aún no he armado Navidad”; “acabas de ganarte mi respeto querido amigo”; “Y la mejor decoración del árbol de Navidad es para la casa de Elieser Betancourt”; “me han dado idea para el día que me toque la novena en mi casa”; “queda mejor en año viejo”, fueron algunos de los mensajes publicados en la red social.

Entre críticas y comentarios favorables, hubo uno que destacó en la plataforma digital: el del mismo jefe de Estado, quien escribió en la sección de comentarios del video.

“Feliz Navidad, Colombia”, fue la frase que rápidamente llamó la atención de los usuarios y que añadió un matiz institucional y cercano al intercambio.

Comentario Gustavo Petro a video del árbol de Navidad en TikTok - crédito TikTok

El creador del contenido, visiblemente emocionado por la interacción presidencial, respondió con un mensaje dirigido a Petro: “Feliz Navidad, señor presidente. En Cali lo amamos. Dios lo bendiga siempre”.

La presencia activa de Gustavo Petro en redes sociales ha sido una constante durante su mandato, permitiéndole interactuar con la ciudadanía y responder a diversas polémicas.

Este episodio navideño se suma a una serie de intervenciones digitales en las que el presidente ha defendido su gestión y se ha pronunciado sobre temas de actualidad, consolidando su imagen como un líder cercano a los usuarios de plataformas digitales.

El presidente recibió el cuadro como un regalo de navidad - crédito @petrogustavo / X

El regalo navideño para Gustavo Petro

El árbol navideño decorado con sus imágenes no fue el único detalle que recibió el presidente Gustavo Petro.

A inicios de diciembre de 2025, el mandatario recibió un cuadro titulada “Muchos hombres, un solo Espíritu Libertad”, entregado por Joaquín López de la Ossa, un mesero originario de San Luis, Sucre.

En la pintura, el artista reunió a figuras emblemáticas de la historia colombiana, entre las que destacan Simón Bolívar, Luis Carlos Galán, Gabriel García Márquez, Pablo Escobar y Jaime Garzón. Sin embargo, el personaje central es el propio Petro, cuya imagen domina la composición.

El autor describió su trabajo como un homenaje a los valores democráticos y a la soberanía nacional, afirmando: “Ha sido un gran reto esta obra. Es bastante simbólica. La acabo de terminar… Un homenaje a una verdadera democracia y respeto a nuestra soberanía como nación”, según publicó en Instagram.

El cuadro llamado "Muchas vidas un solo Espíritu Libertad" fue entregado en la Casa de Narilño - crédito @petrogustavo / X

Al difundir la imagen en X, el presidente expresó su reconocimiento tanto por la calidad artística como por el trasfondo del regalo. En su mensaje, Petro escribió: “Esta obra la hizo un mesero de restaurante y me hizo este regalo de Navidad. Veo un artista en él. Se llama Joaquín López de la Ossa, nacido en San Luis, Sucre. He visto sus demás obras y son geniales”.

El mandatario subrayó la procedencia humilde del pintor y la fuerza simbólica de la pieza, lo que contribuyó a que la publicación captara la atención de numerosos usuarios en redes sociales.

La reacción en redes sociales, especialmente en la plataforma X, ha sido diversa y, en ocasiones, polarizada. Algunos usuarios celebraron la visibilidad que el presidente otorgó al artista, destacando: “Excelente que el presidente haya hecho visible el talento del artista; quien debido a su labor diaria, era difícil ser reconocido en su arte”.

- crédito @petrogustavo/X

Otros, en cambio, ironizaron sobre la situación con mensajes como: “3 doritos después, el mesero es ministro”, o lanzaron críticas directas tanto al artista como al mandatario, con frases como: “A ese artista le faltó que lo retratara con su presunta amiga de Panamá y también sentado en el club nocturno de Lisboa” y “Sería bueno darle una beca para que estudie en la universidad de ladera y aprenda a dibujar”.

Por el momento, se ha confirmado que el cuadro permanecerá en la colección personal del presidente y no será exhibido en la Casa de Nariño ni en ningún otro espacio oficial.