Hallaron fosa común en una vereda de Cauca; albergaba los restos de una mujer y sus dos hijos de 4 y 8 años

La ciudadana, identificada como María Edilma Ul Baicue, y los dos menores de edad habían sido reportados como desaparecidos en 2022

Los cuerpos estaban dentro de un costal – crédito Álvaro Ballesteros/EFE

Las autoridades ancestrales Neehnwe’sx del territorio ancestral de Am Yu’ Kiwe emitieron un comunicado informando sobre el hallazgo de una fosa común en la vereda Quinamayo, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del departamento del Cauca.

Según indicaron, los restos encontrados en la fosa corresponderían a una mujer y sus dos hijos menores de edad, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el 30 de agosto de 2022.

Tras el descubrimiento de la fosa, que tuvo lugar el 2 de diciembre de 2025, las autoridades ancestrales activaron de inmediato el protocolo para la exhumación, contando con el respaldo del personal especializado del tejido Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca “CXHAB WALA KIWE ACIN” y del equipo jurídico de la autoridad del territorio Vxuu Beh Kiwe.

Tras la exhumación de los cuerpos, se confirmaron las identidades: María Edilma Ul Baicue y sus hijos Maicol Yandel Coicue Ul y Yerson El Coicue Ul - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

Explicaron que la exhumación, que se realizó al día siguiente de haber hallado la fosa, permitió recuperar los restos que corresponderían a la mujer y sus dos hijos, los cuales se encontraban empacados en un costal junto a algunas prendas de vestir. Posteriormente, los restos fueron embalados, rotulados y trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para confirmar la identidad y determinar la causa de muerte.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades en el comunicado, la ubicación de la fosa, la ropa encontrada y las características de los restos sugieren que se trata de María Edilma Ul Baicue y sus hijos Maicol Yandel Coicue Ul y Yerson El Coicue Ul, que tenían ocho y cuatro años respectivamente al momento de su desaparición.

Las autoridades ancestrales Neehnwe’sx expresaron su solidaridad con la familia afectada, indicando que contribuirán en la medida en la que puedan a esclarecer lo ocurrido con la madre y sus dos hijos. Además, condenaron los actos de violencia perpetrados contra las mujeres y los menores edad.

Los cuerpos fueron enviados a Medicina Legal para determinar la causa de la muerte. La familia de la mujer y los niños fue informada sobre el hallazgo - crédito red social Facebook

Extendemos un saludo solidario a la familia UL BAICUE, que hoy se encuentra destrozada- por este hecho de violencia, manifestamos nuestro compromiso para el esclarecimiento de este hecho y la aplicación de justicia que el caso amerita. Rechazamos de manera contundente todo hecho de violencia, pero sobre todo la violencia contra las mujeres y los niños, a la vez que hacemos un llamado a la comunidad en general a vivenciar el lema KIWE THÊGNAS SOMOS TODOS y entre todos sigamos cuidándonos”, señalaron.

El representante a la Cámara por el Cauca Ermes Pete Vivas se pronunció sobre el hallazgo de la fosa común y de los restos, exigiendo acciones prontas de las autoridades que permitan a la familia obtener justicia por los hechos presuntamente violentos que llevaron a la muerte a la mujer y a los menores de edad.

Me uno al dolor del territorio Am Yu’ Kiwe tras el hallazgo de una fosa común en Quinamayó. Exijo justicia y rechazo toda violencia contra mujeres, niños y niñas. La paz territorial es urgente y debemos proteger a nuestras comunidades”, escribió el congresista en su cuenta de X.

El congresista Ermes Pete Vivas lamentó el hallazgo de la fosa común en Cauca - crédito @PeteErmes/X

Encuentran dos cuerpos en fosa común de Risaralda

Este hallazgo se suma al de dos cuerpos que yacían en una fosa común en la vereda Samaria Baja de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. De acuerdo con información revelada el 2 de diciembre de 2025 por Caracol Radio, los restos encontrados fueron exhumados por el equipo especializado en exhumaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Los cadáveres hallados corresponden a Johan Camilo Osorio García, de 17 años, y a Sebastián Valencia Vélez, de 29 años. El adolescente y el joven habían sido reportados como desaparecidos el 25 de abril de 2025. Ambos se movilizaban en un vehículo conducido por un hombre identificado como Wilmar Ferney Mosquera, cuyo cuerpo fue encontrado en septiembre, estaba enterrado en la vereda San Bernardino, Alto el Oso.

