Gran Encendido de la Navidad en el Parque Tunal marca el comienzo de las celebraciones en Bogotá: esta es la programación cultural

El encendido del árbol de Navidad de 56 metros y el espectáculo de pirotecnia marcan el inicio de más de 600 actividades culturales en diciembre - crédito Alcaldía de Bogotá

La temporada navideña iniciará oficialmente en Bogotá con un evento multitudinario que resalta el arte, la música y la unión ciudadana. El viernes 5 de diciembre, el Parque Metropolitano El Tunal será el epicentro del ‘Gran Encendido de la Navidad’, una celebración gratuita que da la bienvenida a las festividades de diciembre en la capital.

La programación, organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y con el respaldo de Enel Colombia y Grupo Energía Bogotá, marca el arranque de la segunda edición de ‘Navidad es Cultura 2025’ y reunirá a los bogotanos alrededor de la música, la creatividad y el espíritu colectivo.

Programación del Gran Encendido de la Navidad Bogotá 2025

Desde las 4:30 p. m., los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de alto nivel, entre ellas las de la Orquesta Alquimia y Los Cumbia Stars, ambas agrupaciones nominadas a los Premios Grammy, así como de Los Diablitos del Vallenato. Además, compartirán escenario bandas y artistas nacionales y locales, como El KL Kevin Liscano, la puesta en escena “La luz de la Esperanza: Travesía de los animales en busca de la Estrella de Navidad” a cargo de Ensamblaje Teatro, la Banda Filarmónica Juvenil OFB junto a la cantante Isabella Ruiz, y la solista Laura Kalop.

El Gran Encendido de la Navidad en el Parque El Tunal inaugura oficialmente la temporada navideña en Bogotá con un evento gratuito y multitudinario - crédito Alcaldía de Bogotá

El momento más esperado de la noche será el conteo regresivo y encendido del árbol de Navidad, que este año tendrá una altura de 56 metros y estará acompañado de una puesta en escena con efectos especiales, pirotecnia y la interpretación de la canción oficial de la temporada, “Mi ciudad, mi casa”, compuesta por Laura Kalop. Este acto simboliza el inicio de más de 600 actividades que se desarrollarán en diciembre como parte de la agenda de Navidad es Cultura 2025, movilizando a 4.316 artistas locales en distintos puntos de la ciudad.

Según declaraciones del secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo, “dar inicio a la Navidad desde el Parque Metropolitano El Tunal es una forma de reconocer el inmenso valor de nuestros territorios, especialmente en el sur de Bogotá, donde después de muchos años y gracias a la gestión del alcalde Mayor Carlos Fernando Galán, volverán a tener una celebración gratuita con un gran espectáculo de talla mundial”.

Orquesta Alquimia, Los Cumbia Stars y Los Diablitos del Vallenato, nominados a los Grammy, encabezan la programación musical del evento navideño - crédito Alcaldía de Bogotá

Trujillo subrayó que este evento refuerza la apuesta de Bogotá como ciudad creativa y con visión de futuro, convirtiéndola en referente regional en eventos culturales abiertos y participativos.

Programación adicional del 5 de diciembre en Bogotá

Para quienes buscan disfrutar del ambiente navideño en otros puntos de la ciudad, la agenda para el 5 de diciembre incluye el Concierto de Navidad en la Catedral San Juan Bautista a las 6:00 p. m., una muestra especial de repertorio tradicional; el concierto “Navidad Europea” de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el Auditorio Fabio Lozano (7:00 p. m.); y presentaciones musicales en la Iglesia de Lourdes – Chapinero (4:00 p. m.) y el Auditorio Colegio Miguel de Cervantes de Usme (4:15 p. m.) con agrupaciones filarmónicas infantiles y juveniles.

En el Planetario de Bogotá, desde las 5:00 p. m. se presentará Higway: Viral Tour, un espectáculo ganador de la Beca LEP que mezcla tendencias urbanas, exploraciones visuales y creatividad juvenil. Además, el mismo día, culmina el curso vacacional infantil “Volcanes y terremotos” para niños de 4 a 7 años con una sesión experiencial en el Domo del Planetario.

Bogotá celebra la Navidad con una oferta cultural diversa, acceso libre y el impulso a la memoria colectiva y el tejido social - crédito Alcaldía de Bogotá

La región también se une al ambiente festivo con el inicio del Festival de cuentería en Chía, un encuentro dedicado al arte narrativo que se extenderá hasta el 31 de diciembre, llevando relatos, talleres y actividades participativas a los conjuntos del municipio.

Con una oferta cultural diversa y de acceso libre o con boletería, la capital colombiana da la bienvenida a una Navidad que exalta el valor de la expresión artística, la memoria colectiva y el tejido social, invitando a imaginar y construir la Bogotá que sueña bajo el brillo de sus luces decembrinas. Toda la programación puede ser consultada haciendo clic aquí.