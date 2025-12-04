Estas fueron las ‘jugaditas’ de las comisiones del Senado y Cámara para aplazar la discusión de la reforma tributaria

El Congreso de la República ya había rechazado la reforma tributaria de 2024 - crédito Cámara de Representantes

El Congreso de la República sigue convulsionado por cuenta de la sesión conjunta del Senado y Cámara en la que se pretendía destrabar el proyecto de reforma tributaria propuesta por el Gobierno nacional con la que intentan conseguir 16 billones de pesos adicionales al Presupuesto General de la Nación.

Sin embargo, las maniobras de congresistas para impedir la discusión y votación impulsada por el Gobierno Petro han vuelto a paralizar el trámite en el Legislativo.

Durante las sesiones de las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara, la ruptura de cuórum y las acusaciones de dilación entre oficialismo y oposición han dejado el proyecto en un estado de incertidumbre, con la próxima sesión programada para el martes 9 de diciembre.

Ruptura de quorum y denuncias de maniobras dilatorias

El avance de la reforma tributaria se detuvo cuando integrantes de la Comisión Cuarta de la Cámara se retiraron, lo que impidió alcanzar el cuórum necesario para votar.

En la versión inicial de la ponencia aparecen las firmas de Espinosa y Guerra; en la más reciente, sus nombres ya no figuran, evidenciando su retiro formal de la iniciativa - crédito red social X

Según los secretarios de las comisiones, al inicio de la sesión existía quórum para deliberar y decidir sobre la propuesta, que busca recaudar aproximadamente 16,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026.

La ausencia de algunos parlamentarios en momentos clave llevó a la suspensión de la votación y a la postergación del debate.

Varios congresistas, como Angélica Lozano y Ciro Ramírez, denunciaron que se solicitó a los miembros de la Comisión Cuarta de la Cámara romper el cuórum para prolongar el trámite del proyecto. Otros parlamentarios calificaron estas acciones como “jugaditas” destinadas a dilatar la discusión y evitar una decisión definitiva sobre la reforma.

Acusaciones cruzadas entre Gobierno y oposición

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió enérgicamente la iniciativa del Ejecutivo y acusó a la oposición de actuar por motivos políticos.

“No quieren que haya reforma por hacerle daño al Gobierno”, afirmó Ávila ante las comisiones económicas. El ministro sostuvo que la resistencia a la reforma no responde a preocupaciones sociales, sino a una “vendetta” contra el Gobierno nacional.

También cuestionó a los congresistas que se oponen a aumentar los impuestos al sector financiero y a productos como licores y tabaco importados.

Por su parte, Juan Felipe Lemos, del Partido de La U, interpretó la intervención de Ávila como un acto desesperado y anticipó que la reforma será hundida. Lemos también criticó la actuación de Yair Castellanos, presidente de la sesión y miembro de la Alianza Verde, y calificó de “ignorante” al ministro de Hacienda.

Carlos Osorio, del Centro Democrático, consideró “incendiaria” la intervención de Ávila y sostuvo que la votación de archivo del proyecto era suficiente para dar por terminado el debate.

Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador, reprochó las manifestaciones del ministro y sugirió que el Gobierno recorte el gasto burocrático para obtener los recursos necesarios.

Debate sobre la legalidad y el procedimiento de las votaciones

Cepeda criticó la postura del Gobierno y denunció presiones indebidas durante el debate de la reforma tributaria. - crédito @SenadoGovCo/X y Reuters

El procedimiento para archivar el proyecto de reforma tributaria generó un intenso debate técnico y jurídico. La mesa directiva de las comisiones sostuvo que se requiere el voto afirmativo de las cuatro comisiones económicas para aprobar la ponencia de archivo.

Sin embargo, varios congresistas, citando la sentencia C-420 de 2024 de la Corte Constitucional, argumentaron que basta con que una comisión vote en contra del archivo para que el proyecto se hunda.

Durante la sesión, la Comisión Cuarta de la Cámara negó el archivo del proyecto, mientras que las Comisiones Tercera y Cuarta del Senado aprobaron el archivo de la ponencia, lo que llevó a Efraín Cepeda a declarar que la propuesta del Gobierno estaba “derrotada”.

La controversia se intensificó cuando, tras un llamado a los congresistas ausentes, se repitió la votación en la Comisión Cuarta de la Cámara, pero no se alcanzó el quorum decisorio, lo que impidió una resolución definitiva.

Cambios y detalles técnicos de la reforma tributaria

La reforma tributaria presentada por el Gobierno sufrió un recorte significativo en su meta de recaudo, pasando de 26,3 billones a 16,3 billones, como resultado de un acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo para la aprobación del presupuesto de 2026. Entre las medidas eliminadas se encuentran el aumento del IVA a los combustibles, el gravamen a actividades de las iglesias fuera de los cultos, la sobretasa al sector carbón y cambios en las tarifas del impuesto de renta.

El ministro Ávila anunció la disposición del Gobierno a revisar o retirar artículos que han generado inquietud, como el impuesto al consumo de licores y el impuesto al carbono, que representa un incremento de 100 pesos en el precio de la gasolina.

Además, se mantuvo el IVA de 5% para vehículos híbridos “full”, mientras que los demás vehículos híbridos quedarían gravados con IVA de 19%. También se ajustó la retención en la fuente para personas naturales y se modificó el impuesto al consumo de cerveza.

La mayoría de los artículos del proyecto no sufrieron cambios, incluyendo la propuesta de IVA de 19 % para licores y juegos de azar en línea, la modificación del hecho generador del impuesto al patrimonio y el aumento de algunas tarifas para ese impuesto.

Próximos pasos y escenarios posibles

El estancamiento del trámite legislativo ha dejado la reforma tributaria en una situación incierta. Sin el respaldo de las cuatro comisiones económicas, la ley de financiamiento no puede avanzar al segundo debate. La discusión se retomará en una nueva sesión programada para el martes 9 de diciembre, donde se espera que el Congreso defina el futuro de la iniciativa y, con ello, el destino de los recursos necesarios para el presupuesto nacional del próximo año.