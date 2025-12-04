Colombia

Este era el plan que Jean-Claude Bossard tenía el día del intento de robo: le habría costado la vida por no dejarse robar su celular

El joven que compartió una de las mayores pasiones del colombo-francés, el motociclismo, aseguró que iban a celebrar su cumpleaños

El administrador de empresas era
El administrador de empresas era amante de las motocicletas - crédito red social Facebook

El crimen del joven colombo-francés Jean-Claude Bossard, registrado la tarde del martes 2 de diciembre de 2025 en el barrio Usaquén, en el norte de Bogotá, en un intento de robo, sigue dejando reacciones.

Mientras se desarrollaba la velatón (noche del miércoles 3 de diciembre) en el mismo punto de la calle 19 con calle 112, el padre del joven de 29 años, también llamado Jean-Claude Bossard, contó en Noticias Caracol varios de los planes que tenían para celebrar su cumpleaños.

Su progenitor confirmó que habían quedado de encontrarse más tarde en el apartamento, y al que se dirigía caminando Bossard (ubicado a solo 200 metros de la calle 19), varios de sus conocidos y que comparten su pasión por el motociclismo de aventura, abrieron sus corazones en medio de este difícil momento y contaron cómo era su amigo.

“Jean-Claude siempre fue el alma de todo. Era la persona más alegre, más chistosa, la energía que contagiaba siempre era la mejor”, así lo recuerda Sergio Arciniegas.

Mientras que el segundo amigo que hizo gracias a los grupos que se arman para salir a rodar también le permitió compartir con Juan José, que comentó: “Jean-Claude era un motociclista nato, de corazón. Creo que su familia y su papá, sobre todo, le inculcaron las motos desde pequeño y para nosotros fue como un maestro”

Sobre los planes próximos que tenían con Bossard, Sergio explicó: “Ayer (2 de diciembre) en la mañana hablamos y (Jean-Claude) me dijo como ‘no tenemos que cuadrar yo estoy cumpliendo año este fin de semana, cuadremos un asado y una vuelta en moto”

Mientras que Juan José se mostró impactado por la noticia, al precisar que solo “el simple hecho de pensar en cómo está el papá de Jean-Claude me parte el alma, pero también me parte el alma sentir que no va a haber justicia”.

En su parte final de la entrevista, uno de los conocidos de Bossard se mostró decepcionado por lo que pasó: “Lastimosamente este país nos ha defraudado permitiendo que a Jean-Claude le quiten la vida”.

Sobre esta posición de Juan José, Sergio espera que la justicia haga su parte y que “ojalá (Jean-Claude) no sea un número más de la estadística de los colombianos que mueren por una situación de estas (hurto a ciudadanos)”.

