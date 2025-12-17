Caso Jean Claude Bossard: condenado menor de edad que disparó y asesinó al estudiante, así reaccionó el padre del estudiante

Al menor capturado por el asesinato de Jean Claude Bossard le imputaron cargos en la tarde del 3 de diciembre - crédito Redes Sociales

El menor de edad responsable del asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá fue sentenciado a siete años y seis meses de reclusión.

La Fiscalía dictó una sentencia de siete años y cinco meses de aprehensión contra el menor de edad que disparó y causó la muerte del joven de 29 años, durante un robo ocurrido el pasado 2 de diciembre en la localidad de Usaquén, en el norte de la capital.

El ente acusador le imputó cargos por los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones; y tentativa de hurto calificado, las tres conductas agravadas.

El crimen ocurrió cuando Bossard, de origen barranquillero, se resistió a un robo y recibió dos disparos. De acuerdo con la investigación, el menor y otra persona se desplazaban en una motocicleta con placas falsas cuando abordaron a la víctima en el barrio Chicó Navarra con la intención de robarle sus pertenencias. Bossard intentó defenderse y forcejeó con los agresores, momento en el que fue atacado con arma de fuego en varias ocasiones, lo que le causó la muerte.

Unidades de la Policía Nacional acudieron al lugar y se enfrentaron con los presuntos responsables. Uno de ellos falleció y el adolescente fue aprehendido en situación de flagrancia.

El proceso por el delito de falsedad marcaria, que no fue aceptado en la audiencia de imputación, continuará en curso.

Cabe señalar que la condena impuesta es de primera instancia y puede ser apelada mediante los recursos legales correspondientes, según lo establecido en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Padre del joven asesinado habló tras conocerse la condena

El padre de Jean Claude Bossard hizo un llamado a las autoridades para tomar medidas más severas contra la delincuencia - crédito Captura de video

En declaraciones para CityTV, el padre de Bossard se refirió al fallo en primera instancia y mostró disposición de acatar lo establecido por la justicia en casos que involucran menores de edad.

“Nosotros acatamos la decisión del juez porque hay que jugar dentro de las reglas que tenemos. El muchacho es un menor y, por lo tanto, la condena máxima era de ocho años”, manifestó.

Por otra parte, en el programa Testigo Directo relató cómo fueron los últimos momentos que vivió junto a su hijo. Recordó que la mañana del martes 2 de diciembre, Jean Claude salió de su casa explicando que no almorzaría con él, debido a que tenía trabajo pendiente.

“Ese día salió de la casa a las 10:00 a. m., y me dijo, no voy a almorzar contigo porque tengo trabajo, tengo unas pólizas que hacer, y le dije, ¿te vas en la moto? Y me dijo, no, me voy a pie, porque la moto la tengo en el taller”.

La familia Bossard, que planeaba organizar una celebración en la capital del país por el cumpleaños, se vio obligada a enfrentar la tragedia de enterrar a su hijo el mismo día de su cumpleaños.

“Yo estaba precisamente en Bogotá porque cumplía 30 años, una ocasión especial. Y en su cumpleaños lo voy es a enterrar”, lamentó el padre. Además, hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades: “Eso es muy duro. Y a los padres que les pasa esto, no hay derecho que siga pasando”.

Durante la velación, el padre del joven hizo un llamado al Congreso de la República para que hagan hincapié en penalizar la reincidencia delictiva: “Algún político tiene que pasar una ley, una ley sencilla que diga que a las cuatro o cinco entradas son cinco años de cárcel, firme”, expresó.