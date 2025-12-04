Corte Suprema acusó y llevará a juicio a Arturo Char por presunta compra de votos en Atlántico

El 6 de septiembre, la Sala Especial de Instrucción dictó una orden de captura internacional contra Char, con el fin de garantizar su comparecencia ante el proceso - crédito Colprensa

La Corte Suprema de Justicia confirmó que Arturo Char deberá enfrentar un juicio por su presunta participación en un esquema de compra de votos ocurrido en el departamento del Atlántico en 2017.

La decisión fue adoptada por la Sala de Instrucción el jueves 4 de noviembre, tras determinar que existen elementos suficientes para formular acusación en su contra por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.

El proceso contra Char se origina en la misma investigación por la cual la excongresista Aída Merlano fue condenada por la Corte Suprema, luego de que se identificara un supuesto entramado electoral que operaba desde la sede política conocida como Casa Blanca. La Corte indicó que la decisión puede ser recurrida por la defensa.

Llamamiento a juicio

El llamado a juicio representa un avance en un expediente que ha tenido múltiples desarrollos en los últimos meses. El 6 de septiembre, la Sala Especial de Instrucción dictó una orden de captura internacional contra Char, con el fin de garantizar su comparecencia ante el proceso. Esa medida se dio en el marco de la resolución de su situación jurídica dentro del expediente.

En esa ocasión, la Corte Suprema impuso medida de aseguramiento de detención preventiva intramural al exsenador, tras considerar que los elementos recaudados permitían justificar la adopción de esa decisión. El alto tribunal señaló que se trataba de una medida necesaria para evitar riesgos procesales y asegurar que el investigado se presentara ante la justicia.

Noticia en desarrollo...