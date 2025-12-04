Comerciantes bloquean la av. Caracas, cerca de la Clínica Marly, por afectaciones de las obras del metro en sus negocios

Así son las movilizaciones que se presentan durante la mañana del 4 de diciembre de 2025 - crédito Tránsito Bogotá

En las horas de la mañana del jueves 4 de diciembre de 2025 se reportó congestión vehicular sobre la avenida Caracas, a la altura de la calle 38, por cuenta de un siniestro vial entre un bus de Transmilenio y un motociclista.

Minutos más tarde, sobre la misma calzada, pero sobre la calle 50, en las cercanías de la Clínica Marly, se presentó un nuevo bloqueo por cuenta de comerciantes que están protestando en la vía, en protesta contra los efectos de obras del metro de Bogotá en sus negocios.

Transmilenio se pronunció sobre la novedad y confirmó que la movilización está afectando las operaciones del sistema masivo de transporte de Bogotá.