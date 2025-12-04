Comerciantes bloquean la av. Caracas, cerca de la Clínica Marly, por afectaciones de las obras del metro en sus negocios

En las horas de la mañana del jueves 4 de diciembre de 2025 se reportó congestión vehicular sobre la avenida Caracas, a la altura de la calle 38, por cuenta de un siniestro vial entre un bus de Transmilenio y un motociclista.
Minutos más tarde, sobre la misma calzada, pero sobre la calle 50, en las cercanías de la Clínica Marly, se presentó un nuevo bloqueo por cuenta de comerciantes que están protestando en la vía, en protesta contra los efectos de obras del metro de Bogotá en sus negocios.
Transmilenio se pronunció sobre la novedad y confirmó que la movilización está afectando las operaciones del sistema masivo de transporte de Bogotá.
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025
Un empate sería firmar la eliminación de Medellín y complicar las aspiraciones de Nacional en caso de una eventual victoria de Junior de Barranquilla contra América de Cali en el estadio Metropolitano
Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay
El Tiburón se encuentra como líder de su zona, y con un triunfo daría un paso clave para llegar a la final del fútbol colombiano
Carlos Fernando Galán confirmó que el joven de 16 años responsable de la muerte de Jean Claude Bossard había sido capturado en mayo por hurto calificado
El alcalde de Bogotá reveló que el presunto responsable del asesinato del joven empresario ya había enfrentado procesos judiciales, pero fue dejado en libertad
El precandidato Daniel Palacios propuso hacer “la lista Olmedo” para quienes hayan sido condenados por corrupción “sea sacado del sistema financiero”
El exministro de Interior plantea una medida para restringir el acceso al sistema financiero a personas condenadas por actos ilícitos, como estrategia económica contra los políticos corruptos
Patrullera salvó a una niña en una piscina, en Antioquia: así fue el rescate
La rápida reacción de una agente permitió evitar una tragedia, cuando una menor de edad cayó accidentalmente al agua, pero fue auxiliada por la uniformada
