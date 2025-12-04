Colombia

Álvaro Uribe aseguró que Abelardo de la Espriella quiso ser parte del Centro Democrático y no fue aceptado: “Eso ya se cerró”

El expresidente aseguró sentir un profundo respeto por el ahora precandidato independiente, además de asegurar que no descarta una alianza con su partido

El abogado y empresario Abelardo de la Espriella aseguró que su independencia de criterio no lo aleja de lo que representa el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito @delaespriella_style/Instagram

En medio de la polémica que vive el Centro Democrático por cuenta de las recientes fracturas internas y la expulsión de Miguel Uribe Londoño de su baraja de aspirantes a la Presidencia en 2026, el expresidente y líder natural de esa colectividad, Álvaro Uribe Vélez, se refirió a su relación con el precandidato Abelardo de la Espriella.

En medio de una entrevista concedida a Caracol Radio, el exmandatario aseguró que, pese a los recientes hechos que lo involucran, siempre ha sentido un profundo respeto por el abogado que ahora representa al sector de la derecha más extrema.

Durante su intervención, Uribe Vélez aseguró que Abelardo de la Espriella tocó las puertas del Centro Democrático para conseguir el aval y así postularse a las elecciones de 2026; sin embargo, no fue aceptado.

Entre las razones del expresidente para no aceptar a uno de los aspirantes que hoy podría tener más opciones de llegar a una segunda vuelta, según las más recientes encuestas, Uribe señaló que De la Espriella mostró su intención de vinculación después de que el partido ya había cerrado el periodo de inscripciones en diciembre de 2024, tiempo en el que se conoció que María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y el fallecido senador Miguel Uribe Turbay serían quienes se pelearían el aval del Centro Democrático.

“Yo aprecio al doctor Abelardo y he sido gran amigo de su padre desde la juventud, por quien tengo un gran respeto. Abelardo es un hombre muy inteligente, no hay duda, y nosotros tenemos todo el respeto por él. Por ejemplo, cuando regresó al país, que para participar en la contienda del partido. Le dije: ‘hombre, con todo el aprecio, esto se cerró desde diciembre’”, señaló el expresidente en diálogo con Caracol Radio.

