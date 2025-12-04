Polémica por aerolíneas venezolanas que buscan ampliar vuelos con Colombia a pesar de las advertencias de seguridad de Estados Unidos

El Sindicato de los Trabajadores del Transporte Aéreo Colombiano exige una revisión urgente de los vuelos que operan en el espacio aéreo venezolano - crédito Redes sociales/Facebook

En la tarde del jueves 4 de diciembre, la Aeronautica Civil informó que tres aerolíneas venezolanas —Laser, Avior y Turpial— negocian actualmente con la entidad estatal para ampliar la oferta de vuelos entre Colombia y Venezuela.

Según la publicación del organismo regulador, el avance en los acuerdos busca “fortalecer la conectividad y ofrecer más alternativas para los viajeros”.

Las negociaciones se producen en un contexto de tensión provocado por la advertencia de seguridad del espacio aéreo venezolano del Gobierno de Estados Unidos, que afectó los itinerarios aéreos y la planificación de varias compañías.

Cabe señalar que las aerolíneas Satena —de carácter estatal—, junto a las empresas privadas Wingo y Copa Airlines, suspendieron sus operaciones hacia Venezuela.

La decisión obedeció a reportes de intermitencias en los sistemas de navegación satelital utilizados por las aeronaves, lo que genera incertidumbre sobre la seguridad en la zona.

Rechazo del sindicato del transporte aéreo

La situación suscitó preocupación en los sindicatos del sector aéreo. Daniel Fernando Gallo Ordóñez, presidente del Sindicato de los Trabajadores del Transporte Aéreo Colombiano (Sintratac), expresó su rechazo a la continuación de vuelos desde Colombia hacia Venezuela bajo las condiciones actuales.

Gallo Ordóñez indicó a través de un video que el gremio solicita a las autoridades una revisión urgente de los vuelos que permanecen operando en el espacio aéreo venezolano, señalando que existen “fallos en la aeronavegación y en las comunicaciones”.

Añadió que la organización ha observado la suspensión de vuelos por parte de algunas aerolíneas debido a las anomalías detectadas en los sistemas de navegación y que mantienen la preocupación sobre el cumplimiento de las alertas y recomendaciones emitidas por agencias de seguridad aeronáutica.

El representante sindical concluyó que la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones “es lo primero”, destacando la necesidad de que tanto autoridades como aerolíneas prioricen la integridad de quienes se desplazan por la denominada República Bolivariana Venezolana.

Motivos para que aerolíneas Copa Airlines, Wingo y Satena suspendieran vuelos a Venezuela

La conectividad aérea entre Venezuela y el exterior enfrenta una de sus peores crisis, producto de decisiones operativas y tensiones diplomáticas que afectan a aerolíneas y pasajeros.

El miércoles 3 de diciembre, la empresa panameña Copa Airlines anunció que suspendería sus vuelos hacia el país sudamericano durante jueves y viernes, alegando “intermitencias en una de las señales de navegación” detectadas por pilotos, aunque puntualizó que estas situaciones no comprometieron la seguridad operacional, según el comunicado divulgado por la compañía.

En la misma línea, Wingo, filial colombiana de bajo costo cuyo control corporativo también ejerce Copa, informó la suspensión de sus operaciones con destino a Venezuela hasta el próximo 12 de diciembre. La medida fue notificada a través de un comunicado, explicando la decisión como una respuesta a advertencias técnicas y regulatorias.

Por su parte, la aerolínea estatal Satena comunicó el jueves 4 de diciembre la suspensión temporal de sus vuelos hacia el vecino país, mencionando en su declaración oficial los “recientes avisos oficiales sobre afectaciones en la navegación aérea del Caribe” como motivo principal para esta acción preventiva.

La situación no se limita a rutas regionales. Laser Airlines, con sede en Caracas, informó que por “causa de fuerza mayor” no realizaría los vuelos previstos entre la capital venezolana y Madrid para los días viernes 5 y lunes 8 de diciembre, según lo expresado en su mensaje institucional.

El mercado aéreo venezolano vive un aislamiento progresivo desde que Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol fueron desprovistas de la concesión de vuelos hacia Venezuela por decisión de las autoridades del régimen. La administración venezolana acusó a estas compañías de “sumarse a las acciones de terrorismo” presuntamente impulsadas desde Washington, agravando el ambiente de confrontación.

En contraste, la empresa Boliviana de Aviación y las compañías venezolanas Avior y Conviasa mantienen en el momento la continuidad de sus operaciones regulares hacia y desde Venezuela.

El Gobierno venezolano repudió enérgicamente el pronunciamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, el 21 de noviembre, exhortara a las aerolíneas de su país y de la región a “extremar la precaución” al volar sobre Venezuela y el sur del Caribe, aduciendo que se trata de “una situación potencialmente peligrosa”, en el contexto de un despliegue militar estadounidense en aguas internacionales cercanas, autorizado por la Casa Blanca.