TransMilenio ajustará servicios durante diciembre para facilitar la entrada y salida al centro de Bogotá: conozca los detalles

Con el objetivo de facilitar la movilidad de los ciudadanos durante la temporada navideña, el sistema de transporte masivo TransMilenio anunció que los servicios troncales A60 y F60 realizarán paradas adicionales en la Estación Av. Jiménez.

Esta medida estará vigente los domingos y festivos 30 de noviembre, 7, 8, 14 y 21 de diciembre, fechas en las que se espera un incremento en los desplazamientos hacia el centro de Bogotá motivados por eventos culturales, comerciales y actividades propias de la época.

De acuerdo con la información divulgada por la administración de TransMilenio, tanto el A60 como el F60 sumarán esta nueva detención en ambos sentidos de circulación, ajustando sus recorridos habituales y permitiendo así una mayor conexión con las zonas de interés del centro capitalino:

El A60 mantendrá su horario regular de servicio de 4:00 a. m. a 10:00 p. m. incluyendo la nueva parada en Av. Jiménez durante el trayecto hacia Calle 76

El F60 operará de 5:00 a. m. a 10:00 p. m., adicionando la detención en dirección al Portal Américas.

La implementación de esta medida, según el sistema, surge como respuesta a las necesidades de los usuarios que, durante las celebraciones decembrinas, buscan alternativas de transporte eficientes para acceder a las múltiples actividades que se realizarán en el centro de la ciudad.

Entre las recomendaciones para quienes utilicen el sistema durante estas fechas, TransMilenio insistió en la importancia de recargar la tarjeta previamente para evitar demoras en el acceso, sugiriendo aprovechar las opciones de recarga en línea. Además, recordó los beneficios de la tarjeta personalizada, como los transbordos gratuitos, la posibilidad de contar con dos viajes a crédito diarios y la recuperación del saldo en caso de pérdida.

Navidad en Bogotá 2025

Del 5 al 23 de diciembre, la ciudad acogerá más de 600 actividades gratuitas organizadas por las entidades distritales, que incluyen conciertos, espectáculos de luces y presentaciones culturales diseñadas para el encuentro de la ciudadanía y el disfrute de visitantes.

Uno de los eventos centrales será el gran encendido de la iluminación navideña el 5 de diciembre desde las 4:30 p. m., que contará con un árbol de 56 metros de altura, un kilómetro de senderos iluminados y shows musicales a cargo de agrupaciones como Orquesta Alquimia, Los Cumbia Stars, Los Diablitos del Vallenato, la Banda Filarmónica de Bogotá junto a Isabella Ruiz y la cantautora Laura Kalop, entre otros artistas.

Para reducir la congestión en los puntos de encuentro y zonas aledañas a los grandes eventos, TransMilenio recomendó a los asistentes hacer uso tanto del sistema troncal como de las rutas zonales del Sitp. Asimismo, puso a disposición de los usuarios la TransMiApp, la aplicación oficial que permite planificar viajes, consultar rutas y horarios, así como obtener información operativa en tiempo real.

Este recurso facilita la elección del trayecto óptimo, la visualización de mapas y paraderos, y el acceso a las últimas novedades del sistema. Disponible en español e inglés, la herramienta ofrece búsquedas avanzadas por dirección, nombre de estación, o puntos de Google Maps, y permite guardar rutas favoritas para futuras consultas.

La administración del sistema recordó que el uso de la App de TransMilenio y las funciones digitales del sistema busca agilizar la experiencia del usuario, mejorar la información disponible y responder de manera eficiente a la alta demanda habitual de la época navideña.

Finalmente, para TransMilenio, la expansión de paradas en servicios clave como A60 y F60 y la integración tecnológica a través de TransMiApp son parte del dispositivo especial articulado para que la movilidad en la ciudad sea segura y accesible durante las celebraciones.