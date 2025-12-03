Colombia

Quedaron definidos los cinco primeros puestos de la lista al Senado del Centro Democrático

La colectividad presentó un equipo encabezado por Andrés Forero, con integrantes que representan tanto la continuidad del uribismo como una apuesta por nuevas voces en la bancada senatorial

La designación de los cinco
La designación de los cinco primeros puestos busca fortalecer la posición del Centro Democrático en el Congreso - crédito Colprensa

El Centro Democrático definió los primeros cinco lugares de su lista para el Senado de la República, de cara a las elecciones legislativas de 2026.

Según confirmó la organización política, Andrés Forero liderará la nómina, seguido por Rafael Nieto Loaiza, Claudia María Zuleta, Hernán Cadavid y Julia Correa Nuttin.

La conformación de estos puestos fue divulgada por el periodista Ricardo Ospina y coincide con lo que había anticipado el espacio especializado El Termómetro Político de Noticias RCN el pasado 18 de septiembre: Andrés Forero, actual representante a la Cámara, encabezará la lista.

“Quedaron definidos los cinco primeros puestos de la lista”, señaló la colectividad en redes sociales, marcando el inicio de la estrategia electoral rumbo a las votaciones para la conformación del Congreso de la República.

