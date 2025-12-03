Colombia

Prisión preventiva para el ‘Monstruo de Ciudad Bolívar’: engañaba mujeres con falsas ofertas laborales para violarlas y asesinarlas

Un juez ha dictado prisión preventiva a Montilla Baquero tras ser vinculado al feminicidio de Catalina Leyva y a otros 16 casos similares en Bogotá

Kardyn Daniel Montilla Baquero fue enviado a la cárcel tras ser señalado como presunto responsable del feminicidio de Catalina Leyva y vinculado a al menos 16 casos similares en Bogotá, según la Fiscalía - crédito Qué pasa en Barrancabermeja

Un juez de control de garantías ordenó la prisión preventiva de Kardyn Daniel Montilla Baquero, identificado por las autoridades como el “monstruo de Ciudad Bolívar”, tras ser señalado como presunto responsable del feminicidio y abuso sexual de Catalina Leyva.

La decisión judicial, conocida el 2 de diciembre de 2025, se produce en medio de una investigación que vincula al acusado con al menos 16 casos similares en Bogotá, donde habría utilizado engaños a través de redes sociales para captar a sus víctimas, según informó La FM.

La medida de aseguramiento en centro carcelario contra Montilla Baquero fue adoptada luego de que la Fiscalía presentara pruebas técnicas y testimonios que lo relacionan con el asesinato de Catalina Leyva, cuyo cuerpo fue hallado el 8 de noviembre de 2024 en una zona boscosa de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

El acusado, de nacionalidad venezolana, habría citado a la joven bajo la promesa de una entrevista laboral como modelo, utilizando plataformas virtuales para concretar el encuentro.

Su novio, según la familia de la menor, la perdió de vista durante un par de horas y luego fue hallada muerta con signos de violencia - crédito Qué pasa en Barrancabermeja

El expediente judicial detalla que, al llegar al lugar indicado, la víctima fue sometida a agresiones sexuales, golpes y asfixia. Las autoridades señalaron que el acusado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, que incluyen feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal.

La investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió identificar un patrón de conducta en Montilla Baquero. Según la Fiscalía, el acusado utilizaba perfiles falsos en redes sociales para ofrecer empleos ficticios, principalmente en estudios de WebCam, con promesas de salarios de hasta USD 1.000 (4 millones de pesos colombianos).

Una vez que las jóvenes aceptaban la supuesta oferta y acudían al lugar, eran llevadas a zonas apartadas donde, según los investigadores, sufrían abusos sexuales, robos y, en algunos casos, eran fotografiadas para luego ser extorsionadas con la amenaza de divulgar el material audiovisual.

El caso de Catalina Leyva se convirtió en el punto de partida para una investigación más amplia, ya que las autoridades han recibido al menos 16 denuncias similares que involucran el mismo modus operandi. El proceso judicial contra Montilla Baquero avanza mientras se recopila evidencia sobre su presunta responsabilidad en estos hechos.

El detenido es señalado por al menos 16 ataques sexuales, un feminicidio y delitos de extorsión y pornografía infantil - crédito Policía Nacional

Montilla Baquero, cuya identidad fue revelada días antes de la decisión judicial, enfrenta cargos por múltiples delitos relacionados con violencia de género y delitos informáticos.

Según El Tiempo, la Fiscalía y el CTI han documentado un patrón de captación de víctimas mediante la suplantación de identidades en redes sociales, incluso utilizando perfiles de amigas de las víctimas que ya habían sido violentadas. Esta estrategia generaba confianza entre las jóvenes, facilitando que acudieran a los encuentros donde se perpetraban los delitos.

Las autoridades continúan indagando la posible existencia de más víctimas y han hecho un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier caso similar, con el objetivo de evitar que estos hechos se repitan.

La familia de Catalina Leyva, especialmente su padre, Luis Leyva, ha exigido justicia y una condena ejemplar para el acusado.

En declaraciones recogidas por CityTV, Leyva expresó: “El primer llamado es a la justicia, que este monstruo no quede libre. Ya hay suficiente evidencia para que sea condenado”. El padre de la víctima también relató que su hija fue estrangulada y presentaba múltiples golpes, producto de la resistencia que ofreció ante su agresor.

Luis Leyva advirtió sobre los riesgos de las ofertas laborales engañosas en redes sociales y pidió a la comunidad estar alerta: “Este tipo tenía como su modo operandi atraer a las niñas a través de perfiles falsos de las mismas amigas de ellas que ya habían sido violentadas”, dijo a CityTV.

El detenido es señalado por al menos 16 ataques sexuales, un feminicidio y delitos de extorsión y pornografía infantil - crédito Colprensa

Además, instó a todas las mujeres que hayan sido víctimas de situaciones similares a denunciar para que el responsable permanezca tras las rejas.

El caso ha generado preocupación entre las autoridades y la sociedad bogotana por el uso de redes sociales como herramienta para captar víctimas. Las falsas ofertas de empleo, especialmente aquellas que prometen altos salarios en actividades como modelaje o trabajo en estudios de WebCam, han sido identificadas como un mecanismo recurrente en estos delitos.

Tanto la Fiscalía como los familiares de las víctimas han reiterado la importancia de denunciar cualquier intento de engaño o situación sospechosa en plataformas digitales. El llamado es a la prevención y a la colaboración ciudadana para evitar que más jóvenes sean víctimas de este tipo de delitos.

Las autoridades y los familiares de Catalina Leyva han insistido en la necesidad de mantenerse vigilantes y denunciar cualquier caso de violencia o engaño, con el objetivo de proteger a posibles nuevas víctimas y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.

