Colombia

Precio de los productos y servicios y el peso colombiano seguirían siendo un dolor de cabeza, pese a desempeño económico del país

La Ocde ajustó al alza sus estimaciones para el PIB colombiano, aunque advirtió sobre desafíos fiscales, inflación persistente y riesgos en el contexto internacional

Guardar
La inflación en Colombia sigue
La inflación en Colombia sigue estando lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Colprensa

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) elevó sus proyecciones de crecimiento para la economía colombiana al estimar que el Producto Interno Bruto (PIB) tendrá una mejoría en los próximos años. Las cifras, divulgadas en el informe semestral de perspectivas económicas de 2025, reflejan una mejora respecto a los pronósticos anteriores y sitúan a Colombia en una senda de crecimiento moderado, aunque acompañada de importantes desafíos fiscales y de inflación.

Dicha entidad ajustó al alza su estimación de crecimiento para Colombia en 2025, al pasar de 2,5% a 2,8%, y para 2026, de 2,6% a 2,8%. Para 2027, el organismo prevé una expansión de 2,9%. “La economía crecerá a un ritmo moderado, cercano a su potencial”, señaló, aunque advirtió que “los riesgos abundan”. El ajuste representa un incremento de 0,3 puntos porcentuales para 2025 y de 0,2 puntos para 2026 respecto al informe anterior.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Y es que en el tercer trimestre de 2025, la actividad económica creció 3,4% anual ajustado por estacionalidad (5% en el año), impulsada principalmente por el consumo privado, el gasto público y una recuperación gradual de la inversión. En el segundo trimestre, el crecimiento había sido de 2,5%.

La Ocde hace análisis, estudios
La Ocde hace análisis, estudios y formulación de recomendaciones sobre políticas públicas, con el objetivo de abordar desafíos económicos, sociales y ambientales compartidos - crédito EuropaPress

Motores del crecimiento: consumo, inversión y mercado laboral

El informe de la Ocde identifica al consumo privado y la inversión como los principales motores del crecimiento económico en Colombia. El consumo privado se mantendrá sólido, apoyado por la desaceleración de la inflación, la fortaleza del mercado laboral y el flujo constante de remesas. La organización subrayó que el mercado laboral “sigue siendo sólido”, con una tasa de desempleo igual o inferior al 9% desde marzo.

Sobre la inversión, prevé una recuperación gradual, aunque advierte que “continuará, pero seguirá siendo parcial y significativamente por debajo de la tasa de inversión prepandemia del 21-22% del PIB”, debido a la persistente incertidumbre y al bajo desempeño del sector de la construcción. También señaló que la inversión se mantendrá moderada por la incertidumbre política y económica.

Sector externo: exportaciones, aranceles y contexto internacional

Por su parte, el sector externo tendrá una contribución menor al crecimiento, ya que las exportaciones de petróleo y minería seguirán limitadas por la producción interna y los precios internacionales. Detalló que “el sector externo contribuirá menos, ya que las exportaciones de petróleo y minería están limitadas por la producción interna”. Además, el 28% de las exportaciones de bienes a Estados Unidos enfrentan una tarifa efectiva cercana al 5%, lo que añade presión sobre el sector exportador.

De paso, advirtió que la incertidumbre comercial se mantiene, sobre todo, ante posibles cambios en la política comercial estadounidense, que podrían afectar las exportaciones colombianas. La organización también señaló que el aumento de los precios del petróleo podría impulsar las exportaciones y los ingresos fiscales, incentivando una mayor inversión en producción.

Colombia ingresó a los países
Colombia ingresó a los países a los que Estados Unidos les impuso arancel - crédito Ecopetrol

Inflación: evolución y perspectivas

La inflación en Colombia volvió a acelerarse en los últimos meses, alcanzando un 5,5% en octubre, lo que representa el quinto mes consecutivo de incrementos. La Ocde destacó que “la inflación repuntó hasta el 5,5% en octubre, un incremento que marca el quinto mes consecutivo al alza”.

Aunque se espera que la inflación descienda progresivamente, el organismo prevé que se mantendrá por encima de la meta del 3% hasta 2027. La política monetaria, según la organización, “se mantendrá restrictiva para asegurar que la inflación vuelva a su objetivo”.

Política fiscal: déficit elevado y suspensión de la regla fiscal

El panorama fiscal colombiano presenta retos notables. El déficit fiscal alcanzó el 6,7% del PIB en 2024 y se proyecta que aumentará a 7,1% en 2025, para luego descender a 6,2% en 2026 y 4,9% en 2027. En junio de 2025, el Gobierno activó la cláusula de escape para suspender de manera temporal la regla fiscal, con el objetivo de preservar la inversión pública y el gasto social.

Por eso, advirtió que “el déficit seguirá siendo elevado en los próximos dos años y existen riesgos significativos de desvíos fiscales”.

El organismo identificó riesgos relevantes, como la necesidad de recortes inmediatos de gasto, la incertidumbre en el recaudo y un mayor riesgo cambiario derivado de recientes operaciones de deuda. Además, el informe señala que el peso colombiano registró una apreciación aproximada del 7% frente al dólar desde septiembre. No obstante, advirtió que “la cancelación de la Línea de Crédito Flexible con el FMI aumenta la exposición ante riesgos externos”.

El dólar se debilitó en
El dólar se debilitó en Colombia y a nivel global durante 2025 - crédito Luisa González/Reuters

Recomendaciones de la Ocde: consolidación fiscal y reforma tributaria

Para estabilizar la deuda y restaurar la confianza de los inversionistas, la entidad recomendó que “se necesita una estrategia de consolidación más ambiciosa, que incluya una reforma tributaria integral y la reducción de las rigideces presupuestarias”. El organismo valoró con positivismo el proyecto de reforma tributaria debatido en el Congreso de la República, que busca eliminar gastos y exenciones tributarias distorsionantes, expandir los impuestos al carbono, ampliar la tributación de las personas físicas y fortalecer la administración tributaria.

También sugirió reducir el costo de hacer negocios mediante procedimientos de registro mercantil más sencillos y regímenes tributarios y de insolvencia para pequeñas empresas, con el fin de reducir la informalidad y fomentar la productividad.

Riesgos y advertencias: incertidumbre política y vulnerabilidad externa

El informe de la Ocde remarcó que “la incertidumbre sobre la política interna podría aumentar en el período previo a las elecciones de 2026”. Además, la organización identificó riesgos a la baja para la economía colombiana, como posibles incumplimientos en las metas fiscales, lo que elevaría los costos de endeudamiento, y una mayor vulnerabilidad ante cambios en las condiciones financieras globales.

Y reiteró que “la estabilización de la deuda requiere una consolidación fiscal más ambiciosa, una reforma tributaria integral y la reducción de esas rigideces presupuestales”.

Finalmente, el organismo recomendó mantener la vigilancia monetaria, fortalecer la supervisión financiera y avanzar en disciplina fiscal mediante revisiones de gasto, mejoras en compras públicas, mayor digitalización de los estados y mejor focalización de programas sociales.

Temas Relacionados

OcdePrecio ProductosPrecio ServiciosPeso ColombianoPIB de ColombiaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Carlos Fernando Galán rechazó el asesinato de un joven en el norte de Bogotá: “La Policía ya tenía esa moto en el radar”

Las autoridades reforzaron la vigilancia policial en la zona ante el brutal ataque cometido en la jornada del lunes

Carlos Fernando Galán rechazó el

Jhon Jáder Durán vuelve a protagonizar una polémica en Turquía: celebración por gol con Fenerbahce le costaría un duro castigo

El delantero fue la figura en el empate ante el Galatasaray, pues logró la igualdad en el último minuto, pero su festejo significaría una salida de las canchas por un tiempo

Jhon Jáder Durán vuelve a

David Racero ‘estalló’ contra Donald Trump por advertir posibles ataques a Colombia: “Con esa prepotencia”

El presidente de Estados Unidos aseguró que el país podría convertirse en un blanco debido a la producción de cocaína

David Racero ‘estalló’ contra Donald

Chontico Día y Noche resultados 2 de diciembre de 2025

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Chontico Día y Noche resultados

Llegar a Soacha desde Bogotá será más fácil: TransMilenio presentó nueva ruta que conectará al municipio con la avenida NQS

Cambios recientes en servicios troncales y zonales responden a la alta demanda de usuarios, facilitando conexiones directas y mayor regularidad en los desplazamientos hacia sectores administrativos, residenciales e industriales de la ciudad

Llegar a Soacha desde Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Shakira reconoció que sus hijos

Shakira reconoció que sus hijos tienen una importante cualidad gracias a Gerard Piqué: “Ellos saben que no hay otra manera”

Sara Uribe sorprendió a sus seguidores con una publicación sobre Fredy Guarín

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

Limp Bizkit en Bogotá: nuevos detalles y recomendaciones tras el cambio de escenario

Deportes

Jhon Jáder Durán vuelve a

Jhon Jáder Durán vuelve a protagonizar una polémica en Turquía: celebración por gol con Fenerbahce le costaría un duro castigo

Selección Colombia femenina recibió duro golpe en la Liga de Naciones Conmebol: así quedó la tabla de posiciones

Estas son las cuentas para definir los finalistas de la Liga BetPlay: se conocerían en la quinta fecha de cuadrangulares

Deportivo Pereira desaparecería del fútbol colombiano: esta fue la decisión del Gobierno nacional

Cúcuta Deportivo volvió a la Liga BetPlay: superó a Real Cundinamarca en penales y es campeón semestral de la Primera B