Paloma Valencia habló de las dificultades dentro del Centro Democrático para la elección de un candidato presidencial: “Ante las vicisitudes, resolver”

Dificultades y desacuerdos entre campañas han impedido la realización de la encuesta prevista, según declaraciones de Paloma Valencia, quien insiste en que la colectividad busca soluciones para avanzar en la definición de su abanderado - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La selección del candidato presidencial del partido de oposición Centro Democrático para los comicios de 2026 ha enfrentado diversas dificultades internas en los últimos meses.

En medio de este panorama, la senadora y precandidata presidencial de dicho partido Político, Paloma Valencia se refirió recientemente a la situación en una entrevista concedida a Publimetro, poco antes de que Miguel Uribe Londoño fuera sacado del proceso de selección por la colectividad. Al abordar los retos internos del Centro Democrático en la selección de su abanderado presidencial, Valencia fue directa: “Ante las vicisitudes, resolver”, enfatizó la congresista al exponer la postura que sostiene frente a las turbulencias que enfrenta su partido.

Durante la entrevista en el medio antes citado, se le preguntó a la congresista sobre el proceso inicial que había anunciado el Centro Democrático para elegir a su candidato presidencial. La reportera recordó que la colectividad tenía previsto utilizar una encuesta con el objetivo de definir al aspirante el veintiocho de noviembre, pero dicha consulta finalmente no se realizó.

Ante la pregunta formulada por Publimetro, Paloma Valencia reconoció que el procedimiento previsto para la encuesta se vio obstaculizado por problemas internos relacionados con las campañas dentro del Centro Democrático.

Durante la entrevista en el medio antes citado, se le preguntó a la congresista sobre el proceso inicial que había anunciado el Centro Democrático para elegir a su candidato presidencial - crédito @SenadoGovCo/X

Señaló que ciertas “campañas” intentaron dificultar el avance del mecanismo de selección y que estos esfuerzos finalmente afectaron el proceso original. No obstante, manifestó que el partido busca alternativas y mantiene su intención de seguir adelante con nuevas consultas.

“Hubo una cantidad de dificultades con algunas campañas, eh, con alguna campaña que trató como de torpedear el tema y efectivamente se torpedeó, pero vamos para adelante con otras encuestas y yo creo que ante las vicisitudes, resolver”, comentó la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

En el transcurso de la entrevista, también se abordó el tema de los reparos expresados por Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido Miguel Uribe Turbay, respecto a la fiabilidad de la empresa Atlas Intel, que inicialmente había sido designada para llevar a cabo la encuesta interna.

Frente a dicho interrogante, Paloma Valencia optó por mantener reserva sobre los debates internos del Centro Democrático. La senadora argumentó que exponer esas discusiones al público solo desviaría la atención de los asuntos fundamentales de la agenda del partido, poniendo énfasis en la importancia de las propuestas de gobierno frente a la coyuntura nacional.

Frente a dicho interrogante, Paloma Valencia optó por mantener reserva sobre los debates internos del Centro Democrático - crédito Colprensa

“Vea, yo, yo, la verdad, yo los temas internos del partido no los discuto en público. Sebastián, compena con todos, porque yo creo que eso hace parte de las debates internos del partido, que no conviene que distraigan a la opinión pública de lo que es verdaderamente importante, que es para qué queremos llegar a la presidencia, qué es lo que queremos hacer. Creo que los colombianos hoy tenemos demasiados problemas para que nos concentremos en asuntos que son, eh, pues digamos lo que llamaría uno la, la, la cocina de, de cómo se está preparando el candidato”, contestó la precandidata presidencial.

A lo anterior agregó que: “Aquí lo importante es que el Centro Democrático salga con fuerza para poder lograr las cosas que hemos propuesto, un estado pequeño y no derrochón, que podamos reducir ese estado para que no gastemos la plata de los colombianos en burocracia, sino en inversión social, que recuperemos la seguridad, que volvamos a crear condiciones para que llegue inversión y crecimiento económico a este país, que yo creo que lo más urgente para Colombia hoy es enriquecerse”.

En la entrevista se le planteó a Paloma Valencia si apoyaría que el expresidente Álvaro Uribe fuera quien definiera directamente al candidato presidencial del Centro Democrático en 2026. A lo que ella contestó: “Yo estaría de acuerdo, pero ese no es el escenario. Ya se está haciendo a través de encuestas y las encuestas ya van a decir el candidato”.

En la entrevista se le planteó a Paloma Valencia si apoyaría que el expresidente Álvaro Uribe fuera quien definiera directamente al candidato presidencial del Centro Democrático en 2026 - crédito (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

Estas afirmaciones de Paloma Valencia se produjeron poco antes de que el Centro Democrático anunciara públicamente la exclusión de Miguel Uribe Londoño del listado de precandidatos a la presidencia, decisión que modificó el escenario interno del partido de cara a la definición de su abanderado para las elecciones de 2026.