Colombia

Paloma Valencia esquivó vientos de crisis en el Centro Democrático y lanzó sentencia: “Tendrá candidata mujer”

La senadora, que hace parte del grupo de tres aspirantes presidenciales que sobreviven tras el tortuoso proceso de escogencia del partido de oposición, advirtió que tanto ella como sus compañeras, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, tienen capacidades

Guardar
La congresista de oposición salió a defender el proceso de escogencia de su colectividad, en medio del escándalo por la expulsión del precandidato Miguel Uribe Londoño - crédito @PalomaValenciaL/X

En medio del candente debate de control político en el Senado de la República, en el que sectores oficialistas y de oposición se lanzaron duros ataques, por cuenta de la condena del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, y también por lo que serían los presuntos nexos de estructuras del Gobierno con las disidencias de las Farc, la congresista y precandidata presidencial Paloma Valencia intervino en la discusión y lanzó un claro mensaje.

Este álgido panorama durante la discusión en la que se cuestionaron las actuaciones del ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se desarrolló a la par de lo que para algunos serían las crisis internas al interior de su partido, el Centro Democrático, llevaron a la senadora a hacer precisiones. Todo esto, frente a la expulsión del precandidato Miguel Uribe Londoño, papá del asesinado congresista y aspirante Miguel Uribe Turbay, en medio de un escándalo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras la salida de Miguel
Tras la salida de Miguel Uribe Londoño, en el proceso de escogencia quedaron Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín - crédito redes sociales

Para Valencia, si hay algo claro es que su colectividad no se dejará permear por lo que podrían ser “cantos de sirenas” y elegirá, entre las tres aspirantes, pues además de ella están las también senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín: escogencia que se prevé se dé a conocer antes del 15 de diciembre, pues competiría en la consulta de la derecha, que se llevaría a cabo el 8 de marzo del 2026.

“Aquí tenemos que ser muy claros. Hay gente que dice que nace sin miedo. No, a mí sí me da mucho miedo uno tener que denunciar la corrupción de este Gobierno. Pero el miedo uno lo tiene que vencer. Y claro que me da miedo denunciar un senador que se abraza con la criminalidad. Claro que me da miedo saber que está abrazado con la gente que mandó a matar a Miguel Uribe. Claro que me da miedo", dijo Valencia, con duros dardos a su colega, Iván Cepeda.

En sus críticas, la senadora
En sus críticas, la senadora Paloma Valencia apuntó hacia María José Pizarro, Iván Cepeda y Carolina Corcho - crédito Colprensa - Facebook

“Para desgracia del Pacto Histórico, el Centro Democrático sí va a tener candidata mujer”

En medio de la discusión, la senadora se despachó contra el partido de Gobierno, el Pacto Histórico, que en su consulta, la del 26 de octubre, no logró que se eligiera a Carolina Corcho como su candidata, sino que la contienda la ganó Cepeda: que sacó 1.522.347 votos, frente a los 678.962 de la exministra de Salud. Y todo esto, sumado a que otras aspirantes, como María José Pizarro, Susana Muhamad, Gloria Flórez y Gloria Inés Ramírez, se retiraron.

“Aquí no solamente hay mujeres de Progresistas. Les cuento que, para desgracia del Pacto Histórico, el Centro Democrático sí va a tener candidata mujer y vamos a elegir la primera mujer presidenta de Colombia. Y detrás de nosotros vienen millones, senadora María José, millones de mujeres que no estamos alienadas y que no vamos a permitir que nos destruyan", afirmó Valencia, en su cruce de afirmaciones con Pizarro, con la que tuvo una fuerte discusión.

El Centro Democrático ha desmentido
El Centro Democrático ha desmentido que exista una crisis interna en la colectividad, tras la expulsión de Miguel Uribe Londoño del grupo de precandidatos - crédito Centro Democrático

Del mismo modo, la congresista destacó lo que llamó la “berraquera” del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, que arremetió contra Cepeda y lo que para él son sus constantes inasistencias al Congreso; al punto de pedirle que dé un paso al costado y renuncie para dedicarse a su aspiración política. “Celebro su berraquera de siempre decirle a todos la verdad en la cara”, remarcó la senadora opositora al Gobierno.

“Nos da miedo, pero el miedo es para vencerlos, porque los valientes no son los que no tienen miedo, son los que somos capaces de enfrentarlo y decirle las verdades aquí a todos. Soy Paloma Valencia y quiero ser la primera mujer presidenta de Colombia", puntualizó la congresista, por más de que la reciente encuesta divulgada por la firma Invamer le dio un 1,1% de intención de voto para los comicios que deben efectuarse el 31 de mayo de 2026.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaCentro DemocráticoPrecandidatos presidencialesPartidos de oposiciónElecciones Colombia 2026Elecciones presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Entre lágrimas, amigo de Jean Claude Bossard lo recuerda con cariño: “No había una sola persona que no lo quisiera”

El joven cumplía 30 años el viernes 5 de diciembre y ese mismo día sus seres queridos le darán un último adiós

Entre lágrimas, amigo de Jean

Alcalde de Bogotá admitió que no hay suficientes policías en la ciudad tras la muerte de Jean Claude Bossard en medio de un robo

Carlos Fernando Galán reconoció que persisten fallas en materia de seguridad a pesar de que se ha logrado disminuir la cifra de homicidios en la capital colombiana

Alcalde de Bogotá admitió que

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares, que enfrenta a los dos equipos con chances en esa zona

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Colombia está a seis años de quedarse sin gas y que millones de hogares vuelvan a cocinar con leña: “Se opera al límite”

La caída de las reservas y el aumento de la dependencia externa generaron preocupación en la Contraloría, los gremios y en el sector financiero, que solicitaron acelerar inversiones y fortalecer la infraestructura energética

Colombia está a seis años

Sandra Ortiz buscará la libertad por vencimiento de términos tras suspensión de audiencia por caso Ungrd: esta es la estrategia de su defensa

La nueva fecha de la diligencia fue fijada para febrero de 2026, luego de que una juez aceptara la solicitud del abogado Mauricio Camacho, que argumentó falta de tiempo para controvertir el voluminoso material probatorio entregado por la Fiscalía

Sandra Ortiz buscará la libertad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Netflix: Así quedo el top

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

‘Estado de fuga 1986′: actores relataron detalles de la reconstrucción de uno de los hechos más oscuros de la historia

Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo confirmaría cómo estaba la relación del actor con la fallecida actriz

Deportes

Atlético Nacional buscaría un fichaje

Atlético Nacional buscaría un fichaje de peso en México: un recordado atacante se acerca al verde

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Santa Fe perdería a uno de sus mejores mediocampistas para la Copa Libertadores

Daniel Muñoz sigue brillando en la Premier League: así fue su gol en el triunfo del Crystal Palace ante Burnley

Representante de Franco Armani descartó un posible regreso a Atlético Nacional