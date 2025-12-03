Paloma Valencia esquivó vientos de crisis en el Centro Democrático y lanzó sentencia: “Tendrá candidata mujer”

La congresista de oposición salió a defender el proceso de escogencia de su colectividad, en medio del escándalo por la expulsión del precandidato Miguel Uribe Londoño - crédito @PalomaValenciaL/X

En medio del candente debate de control político en el Senado de la República, en el que sectores oficialistas y de oposición se lanzaron duros ataques, por cuenta de la condena del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, y también por lo que serían los presuntos nexos de estructuras del Gobierno con las disidencias de las Farc, la congresista y precandidata presidencial Paloma Valencia intervino en la discusión y lanzó un claro mensaje.

Este álgido panorama durante la discusión en la que se cuestionaron las actuaciones del ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se desarrolló a la par de lo que para algunos serían las crisis internas al interior de su partido, el Centro Democrático, llevaron a la senadora a hacer precisiones. Todo esto, frente a la expulsión del precandidato Miguel Uribe Londoño, papá del asesinado congresista y aspirante Miguel Uribe Turbay, en medio de un escándalo.

Tras la salida de Miguel Uribe Londoño, en el proceso de escogencia quedaron Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín - crédito redes sociales

Para Valencia, si hay algo claro es que su colectividad no se dejará permear por lo que podrían ser “cantos de sirenas” y elegirá, entre las tres aspirantes, pues además de ella están las también senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín: escogencia que se prevé se dé a conocer antes del 15 de diciembre, pues competiría en la consulta de la derecha, que se llevaría a cabo el 8 de marzo del 2026.

“Aquí tenemos que ser muy claros. Hay gente que dice que nace sin miedo. No, a mí sí me da mucho miedo uno tener que denunciar la corrupción de este Gobierno. Pero el miedo uno lo tiene que vencer. Y claro que me da miedo denunciar un senador que se abraza con la criminalidad. Claro que me da miedo saber que está abrazado con la gente que mandó a matar a Miguel Uribe. Claro que me da miedo", dijo Valencia, con duros dardos a su colega, Iván Cepeda.

En sus críticas, la senadora Paloma Valencia apuntó hacia María José Pizarro, Iván Cepeda y Carolina Corcho - crédito Colprensa - Facebook

“Para desgracia del Pacto Histórico, el Centro Democrático sí va a tener candidata mujer”

En medio de la discusión, la senadora se despachó contra el partido de Gobierno, el Pacto Histórico, que en su consulta, la del 26 de octubre, no logró que se eligiera a Carolina Corcho como su candidata, sino que la contienda la ganó Cepeda: que sacó 1.522.347 votos, frente a los 678.962 de la exministra de Salud. Y todo esto, sumado a que otras aspirantes, como María José Pizarro, Susana Muhamad, Gloria Flórez y Gloria Inés Ramírez, se retiraron.

“Aquí no solamente hay mujeres de Progresistas. Les cuento que, para desgracia del Pacto Histórico, el Centro Democrático sí va a tener candidata mujer y vamos a elegir la primera mujer presidenta de Colombia. Y detrás de nosotros vienen millones, senadora María José, millones de mujeres que no estamos alienadas y que no vamos a permitir que nos destruyan", afirmó Valencia, en su cruce de afirmaciones con Pizarro, con la que tuvo una fuerte discusión.

El Centro Democrático ha desmentido que exista una crisis interna en la colectividad, tras la expulsión de Miguel Uribe Londoño del grupo de precandidatos - crédito Centro Democrático

Del mismo modo, la congresista destacó lo que llamó la “berraquera” del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, que arremetió contra Cepeda y lo que para él son sus constantes inasistencias al Congreso; al punto de pedirle que dé un paso al costado y renuncie para dedicarse a su aspiración política. “Celebro su berraquera de siempre decirle a todos la verdad en la cara”, remarcó la senadora opositora al Gobierno.

“Nos da miedo, pero el miedo es para vencerlos, porque los valientes no son los que no tienen miedo, son los que somos capaces de enfrentarlo y decirle las verdades aquí a todos. Soy Paloma Valencia y quiero ser la primera mujer presidenta de Colombia", puntualizó la congresista, por más de que la reciente encuesta divulgada por la firma Invamer le dio un 1,1% de intención de voto para los comicios que deben efectuarse el 31 de mayo de 2026.