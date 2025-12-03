Colombia

Movilidad en Bogotá gana, pero los conductores pierden: cuestionan la finalidad que tendrá $9,2 billones del presupuesto en 2026

La discusión se centra en si la ciudad priorizará el control y la sanción o atenderá las necesidades estructurales de la malla vial y la movilidad cotidiana de millones de bogotanos

El presupuesto recorta en 28% la inversión destinada al uso del vehículo particular, afectando a más de tres millones de conductores en la ciudad - crédito Secretaría de Movilidad

La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá dio luz verde en primer debate al Proyecto de Acuerdo del Presupuesto Distrital 2026, consolidando una cifra histórica de $40,4 billones para la capital durante el próximo año. La iniciativa, que tendrá su siguiente debate en plenaria, busca fortalecer la inversión pública, asegurar el avance de obras estratégicas y mantener la sostenibilidad fiscal con énfasis en sectores como movilidad, educación y salud.

De acuerdo con el documento aprobado, movilidad recibirá el mayor monto individual entre todos los sectores: $9,2 billones. Este desembolso permitirá ejecutar proyectos clave como la Primera Línea del Metro de Bogotá, la Troncal de la Calle 13, el Cable San Cristóbal, tramos de las avenidas Ciudad de Cali y 68, el puente vehicular de la Calle 153 y avances importantes en Laureano Gómez y Francisco Miranda.

Sin embargo, la distribución de estos recursos ha sido objeto de un fuerte pronunciamiento por parte del concejal Julián Forero, que advierte sobre desequilibrios y prioridades cuestionables en la estructura del presupuesto para el rubro de movilidad.

Para Forero, la asignación presupuestal “parece estar diseñada para fortalecer la gestión administrativa, jurídica y contravencional de la Secretaría de Movilidad”, lo que, en sus palabras, se traduce en la instalación de más cámaras de control, el incremento de recursos dirigidos a plataformas tecnológicas y una carga mayor sobre los usuarios de vehículo particular.

El concejal Julián Forero advierte sobre desequilibrios y prioridades cuestionables en la asignación de recursos para movilidad en Bogotá - crédito @ConcejalFuchi/x

Según el cabildante, la administración ha resaltado ante la opinión pública los aumentos en estrategias de movilidad sostenible —bicicletas, ciclo parqueaderos, cicloinfraestructuras y señalización—, pero no ha enfatizado que el presupuesto recorta en 28% la inversión para fomentar el uso del vehículo particular, afectando a los “tres millones y medio de conductores” que circulan diariamente en Bogotá. Además, Forero destacó que la reducción de recursos se extiende al transporte de carga, el mantenimiento vial de barrios y otras infraestructuras para motos y automóviles.

“El mensaje está claro: si usas carro, prepárate, el dinero va para controles y no para reparar calles ni para mejorar la movilidad y el caos en la ciudad”, afirmó Forero, subrayando que el presupuesto privilegiaría plataformas tecnológicas, contratación de abogados y operativos sancionatorios, y relegaría la inversión en infraestructura vial básica para la mayoría de capitalinos.

Preocupación por recorte en seguridad vial y formación ciudadana

Forero también alertó sobre el descenso del 16,12% en los fondos para programas de educación vial, pedagogía y formación en cultura de tránsito, e informó que la estrategia de seguridad vial enfrenta un recorte del 25,34%. Para el concejal, esto significa “menos inversión para salvar vidas y más para imponer multas”, una situación paradójica para una ciudad que enfrenta altos índices de siniestralidad vial.

Programas de educación vial y seguridad en tránsito sufren recortes del 16,12% y 25,34% respectivamente en el presupuesto de Bogotá 2026 - crédito Secretaría de Movilidad

Forero advirtió que, mientras crecen los rubros para la construcción de ciclorutas y la instalación de cámaras, la administración deja de lado la atención al mantenimiento real de la malla vial, la mejora de vías locales y los programas enfocados en quienes usan vehículo particular o pertenecen al sector del transporte pesado.

Según el concejal, se prioriza el gasto en estructura, nómina y campañas institucionales “sostenibles”, relegando lo urgente para conductores, motociclistas y ciudadanos afectados cotidianamente por la congestión y el mal estado de las vías.

Propuestas alternativas y llamado a la administración

Durante el debate, Forero presentó propuestas orientadas a reequilibrar el presupuesto en favor de la ciudadanía, entre ellas el fortalecimiento del empleo y los emprendimientos de motociclistas y conductores, el impulso a la educación vial y la formación ciudadana desde los colegios, la creación de una red de información para conductores y motociclistas, la descongestión de procedimientos administrativos y judiciales, y la inversión en prevención de siniestros y salud de quienes transitan las vías capitalinas.

“Bogotá necesita inversión real en la gente, no más persecución, burocracia ni recortes disfrazados”, enfatizó Forero al finalizar su intervención, haciendo un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán, la Secretaría de Movilidad y el IDU para que el presupuesto sirva efectivamente para mejorar calles, infraestructura y la calidad de vida de los bogotanos.

La reducción de fondos impacta también al transporte de carga, el mantenimiento vial de barrios y la infraestructura para motos y automóviles - crédito Mantenimiento Vial

Asimismo, rechazó la idea de que apostar por movilidad sostenible signifique castigar a los millones que dependen del carro, la moto o el transporte de carga y reiteró que la ciudad precisa “una movilidad para todos”, equitativa y basada en la realidad cotidiana de las mayorías, no solo en las necesidades de sectores específicos.

El debate sobre el destino de los recursos del presupuesto 2026 sigue abierto en el Concejo de Bogotá, donde la discusión girará en torno a si la ciudad avanzará hacia una política de movilidad realmente incluyente o priorizará el control y la sanción sobre la atención a los problemas estructurales de la malla vial y la movilidad cotidiana.

