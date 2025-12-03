Colombia

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: inició el sexto y último ciclo de transferencias del 2025, más de 770.000 hogares recibirán el pago

Prosperidad Social destinó recursos históricos para apoyar a familias vulnerables, priorizando la protección de menores y la cobertura nacional, mediante un proceso bancarizado y giros que buscan mayor seguridad y alcance

Más de 773.800 hogares y
Más de 773.800 hogares y 825.700 niños menores de seis años serán beneficiados con 314.979 millones de pesos en ayudas sociales - crédito Prosperidad Social

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció que el jueves 4 de diciembre comenzará el sexto y último ciclo anual de transferencias monetarias correspondientes a los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

La entidad destinará 314.979 millones de pesos en esta etapa para beneficiar a 773.800 hogares en todo el país, dentro de los cuales se encuentran 825.700 niños y niñas menores de seis años. La jornada de entrega iniciará para los participantes bancarizados el 4 de diciembre a través del Banco Agrario de Colombia. Para los hogares que reciben el incentivo a través de modalidad de giro, la entrega estará vigente entre el 10 y el 21 de diciembre.

Según explicó Rodríguez, esta es la primera vez que los recursos son entregados en los primeros días de diciembre, una decisión que adelanta la transferencia que tradicionalmente se realizaba a final de mes o incluso en enero del año siguiente. El funcionario destacó que, con este ajuste, Prosperidad Social cumple con la promesa de mejorar la oportunidad de los pagos y responde a las expectativas de los participantes.

El pago anticipado de transferencias
El pago anticipado de transferencias en diciembre busca mejorar la oportunidad y eficiencia en la entrega de recursos a los beneficiarios - crédito Prosperidad Social

Condiciones y verificación para el acceso a la transferencia

Para el sexto ciclo condicionado, Prosperidad Social verificó el cumplimiento de corresponsabilidades en los hogares beneficiarios, exigidas en las áreas de salud —vacunación y afiliación a EPS— y educación —matrícula escolar de niños y adolescentes—. El cumplimiento de estas obligaciones garantiza que los menores reciban atención y protección, y permite que los hogares puedan acceder a las transferencias durante este periodo.

Los recursos serán entregados a través de cuentas bancarias o mediante la modalidad de giro, según las características de cada núcleo familiar, con el fin de asegurar mayor cobertura, eficiencia y seguridad en el proceso, según detalló el director Rodríguez.

Cabe recordar que el pago de Renta Ciudadana está dirigida ahogares en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad socioeconómica, con prioridad para aquellos que incluyen personas con discapacidad, niñas y niños en primera infancia, así como niñas, niños y adolescentes.

La verificación de corresponsabilidades en
La verificación de corresponsabilidades en salud y educación es requisito clave para acceder a las transferencias de Prosperidad Social - crédito Prosperidad Social

El programa, además, tiene un enfoque especial en el apoyo aunidades de intervención indígenas, particularmente aquellas conformadas por personas con discapacidad que requieren cuidado y niñas y niños en primera infancia. Esta focalización responde a la necesidad de garantizar una protección integral y de facilitar el acceso a recursos para los hogares que enfrentan mayores barreras sociales y económicas.

Pagos de otros programas sociales durante diciembre

Durante diciembre se ejecutarán también otras entregas de transferencias monetarias en el marco de programas sociales dirigidos a diferentes poblaciones. En el caso de Colombia Mayor, la duodécima entrega tendrá lugar entre el 17 y el 31 de diciembre, alcanzando hasta 3 millones de personas mayores beneficiadas.

Cada participante recibirá una transferencia de 230.000 pesos, y la asignación presupuestal para el ciclo asciende a 688.150 millones de pesos. De acuerdo con Rodríguez Amaya, esto representa “un avance histórico del Gobierno del Cambio en la lucha contra la desigualdad y pobreza extrema en la vejez”.

El programa Colombia Mayor beneficiará
El programa Colombia Mayor beneficiará a 3 millones de adultos mayores con una transferencia de 230.000 pesos entre el 17 y el 31 de diciembre - crédito Prosperidad Social

Por su parte, el quinto ciclo de Renta Joven se realizará entre el 17 y el 31 de diciembre a través del Siif, permitiendo que 175.000 estudiantes accedan a 77.000 millones de pesos en recursos asignados. Además, la última transferencia del año de Jóvenes en Paz (ciclo 12) quedó programada a partir del 29 de diciembre, favoreciendo a 15.000 beneficiarios y requiriendo una inversión adicional de 16.500 millones de pesos.

Prosperidad Social reiteró la importancia de que todos los beneficiarios de los programas mencionados mantengan actualizados sus datos de contacto para facilitar la entrega adecuada de las transferencias. Para consultas o actualización de información, la entidad dispuso las líneas gratuitas para Bogotá (601 379 1088) y la nacional (01 8000 95 1100), donde pueden orientarse sobre procesos y requisitos durante este nuevo ciclo de pagos.

