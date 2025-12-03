Crudo relato de inquilino que mató por dinero a la dueña de la casa en la que vivía

Las versiones del joven responsable del ataque y el hijo de la víctima son completamente diferentes - crédito Colprensa

Los hechos que rodearon la muerte de María Victoria Loaiza al interior de su vivienda, ubicada en Cali, el 13 de febrero de 2024 aún siguen siendo inciertos. Y es que los testimonios de los protagonistas directos se contradicen sobre lo ocurrido en la fatídica jornada.

Desde la cárcel de Jamundí, Mateo Alejandro Trujillo, el joven inquilino señalado como responsable, y Freddy Ortiz, hijo de la víctima y sobreviviente del ataque, relataron lo ocurrido en el pódcast Más Allá del Silencio con Rafael Poveda, reiterando que la convivencia entre los tres apenas había comenzado apenas unos días antes de la tragedia.

Mateo Alejandro Trujillo, de 27 años, aseguró que, tras mudarse a la vivienda y pagar el arriendo, buscaba integrarse, pues afirma que colaboraba con pequeñas tareas y procuraba mantener una relación cordial con los habitantes de la casa.

El hoy recluido en prisión explicó que, por costumbre, solía entregar parte de su dinero a los dueños de las habitaciones que alquilaba para evitar gastarlo, y en esta ocasión, confió tanto en María Victoria como en Freddy para guardar sumas de dinero: “Yo llegué, pagué mi arriendo y le pasé ya 200.000 pa’ que me los guardara. Y fui donde el man y le pasé 300.000 pa’ que me los guardara”, afirmó Trujillo al programa.

El joven aseguró que, tras notar la falta de dinero en su alcancía, sospechó de Freddy, al que acusó de aprovechar su ausencia para llevarse los billetes. Al reclamar por la supuesta pérdida, la situación se tornó tensa y, tras ser descubierto por María Victoria fumando marihuana, ella le pidió que abandonara la casa.

Según su testimonio, solicitó la devolución del dinero correspondiente a los días que no utilizó del arriendo ya pagado, pero recibió una respuesta negativa, por lo que se desató una discusión. Trujillo describió que se dirigió a la habitación de Freddy para tomar un teléfono, aunque María Victoria lo persiguió con un martillo, que él le quitó.

Según su relato, la mujer se fue a la cocina y tomó un cuchillo, por lo que él se lo arrebató y no dudó en atacarla con la misma herramienta, propinándole tres puñaladas, después también atacó al joven porque presenció la escena.

El joven reconoció su responsabilidad: “Le metí tres puñaladas y a la señora tres. Y ellos cayeron así. Y ahí yo fui, cogí un saco, envolví el cuchillo en un saco y me puse unas zapatillas, un jean, y salí como si nada. Cuando yo iba saliendo, venía la Policía y yo vi pa’ atrás y la hermana de la señora estaba abriendo la puerta para entrar a la casa. Yo escuché un grito. Entonces, yo dije: ‘No, pues aquí no hay salida’”.

Aseguró que no logró recuperar el dinero y que, tras el ataque, se entregó a las autoridades: “Ya yo asumí las consecuencias de mis actos, porque cometí un error por el momento de rabia. Yo no tenía pa dónde irme”, aseguró durante la entrevista.

La versión del familiar

Por su parte, Freddy Ortiz relató en Más Allá del Silencio que María Victoria era su madre y no su tía, como había dicho Trujillo. Además, desmintió cualquier implicación en el supuesto robo de la alcancía: “Yo nunca entré a su habitación a cogerle nada”, afirmó.

Además, aseguró que la noche anterior al crimen, Trujillo envió mensajes de tono acosador a María Victoria, lo que generó incomodidad. Según su testimonio, el día del ataque, Trujillo intentó disculparse, pero fue en ese momento cuando la situación se tornó violenta.

“Él empezó a ahorcar a mi mamá, me pegó unas puñaladas a mí y después le da a mi mamá con el cuchillo y le empezó a cortar el cuello”, narró el hijo de la víctima, que sobrevivió al ataque pero sufrió graves lesiones: “Perdí mi voz y quedé con la voz ronca. Mira, aquí puedes ver todas las marcas. Aquí me tuvieron que abrir porque yo me estaba quedando sin, sin respirar”, especificó la víctima en el pódcast.

Además, afirmó que recuerda las últimas palabras de su madre: “Freddy, ¿tú estás bien? No, no, yo no me puedo ir, ¿qué va a pasar con mi hijo?”.

Por el crimen, Trujillo cumple una condena de 24 años en la cárcel de Jamundí: “Yo quiero pedir disculpas, pero yo sé que, pues, una cosa así nunca se perdona, porque, pues estuvo mal, pero, pues, la verdad, yo no tenía más plata para pagar otro arriendo y me sentí que me iban a robar lo mío y yo hice lo que me pareció fácil. Y ya, yo voy a asumir las consecuencias de mis actos, voy a pagar mi delito y, pues, ya cuando salga, ya vemos a ver qué pasa”, declaró Trujillo.