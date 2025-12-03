Colombia

Alerta máxima por incendio de gran magnitud en Soacha: decenas de habitantes se quedaron sin hogar

Los organismos de socorro adelantaron las labores de evacuación por este lamentable hecho que se presentó en la tarde del miércoles

La enorme columna de humo alertó a los habitantes del municipio más habitado de Cundinamarca - crédito Facebook

Una grave situación tiene preocupados a los habitantes de la comuna 4 de Soacha, Cundinamarca, pues se presentó un incendio de gran magnitud durante la tarde del 3 de diciembre de 2025. Las llamas se propagaron en una zona residencial con una gran cantidad de habitantes, por lo que se requirió la intervención de cuerpos de Bomberos de varios municipios debido a la situación tan peligrosa, pues el fuego alcanzó una altura que impactó a los presentes.

De acuerdo con versiones preliminares, cerca de 30 personas resultaron afectadas y más de la mitad serían menores de edad. Las imágenes difundidas a través de redes sociales muestran columnas de humo de gran tamaño y llamas que superan los techos de las viviendas, lo que se convierte en ejemplo de la gravedad de la situación y la amenaza que representa para los residentes del sector.

Asimismo, se indicó que varias personas tuvieron que ser apoyadas por el personal de emergencias en el lugar, teniendo en cuenta que padecían de afectación por la inhalación de humo.

Mientras tanto, los bomberos continúan sus esfuerzos para contener el avance de las llamas y evitar que el incendio se propague a otras viviendas. Además, las autoridades hacen presencia en el lugar, con el fin de evaluar los riesgos, verificar el estado de las familias afectadas y coordinar posibles evacuaciones para garantizar la integridad de los habitantes.

Las autoridades investigan el origen
Las autoridades investigan el origen de las llamas - crédito Facebook

En desarrollo...

