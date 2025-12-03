Colombia

Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti, confesó “crisis personales” que la llevaron a sufrir de ansiedad

A través de una publicación en X, Guerrero habló sobre episodios que ha enfrentado, mientras continúa la atención pública sobre un presunto hecho de violencia intrafamiliar ocurrido en España en 2024

Guardar
Adelina Guerrero volvió al debate
Adelina Guerrero volvió al debate público al hablar de las dificultades emocionales que ha enfrentado recientemente - crédito @adeguerrerocovo/Instagram

Adelina Guerrero, esposa del ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió al centro del debate público tras referirse a las dificultades emocionales que ha atravesado en los últimos meses.

Su nombre ha estado vinculado a un episodio sobre presunta violencia intrafamiliar ocurrido en Madrid en junio de 2024, que derivó en la intervención de la policía española y en actuaciones posteriores de la Cancillería y las autoridades disciplinarias en Colombia. Guerrero ha insistido en que lo sucedido corresponde a una crisis matrimonial y no a un caso de violencia física.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El incidente tomó relevancia desde que, un año después de los hechos, Guerrero decidió dar su versión en una entrevista publicada el 22 de noviembre de 2025 por la revista Semana. Allí sostuvo que los informes iniciales no reflejaron con precisión lo que ocurrió en el apartamento familiar en Madrid ni la dinámica de la discusión que sostuvo con Benedetti.

Tras este contexto, Guerrero difundió un mensaje en su cuenta de X el miércoles 3 de diciembre en el que habló de los episodios emocionales que ha enfrentado. En él escribió: “Las crisis personales llegan de muchas formas: presiones, persecuciones judiciales, mediáticas, noticias malintencionadas, señalamientos injustos, momentos y peligros difíciles de superar. Yo también he vivido ansiedad y meses difíciles en varios momentos de mi vida donde pierdo mis hábitos sanos y la mente no se vuelve mi amiga. Dios y mi familia han sido mi refugio”.

El mensaje escribió que enfrenta
El mensaje escribió que enfrenta presiones, señalamientos y momentos difíciles, y que Dios y su familia han sido su refugio - crédito @Adeguerreroco/X

Sobre lo ocurrido en España

Según informó El País en julio de 2024, la noche del 30 de junio de ese año agentes de la policía española acudieron a un apartamento en un barrio acomodado de Madrid, luego de recibir una llamada por un presunto incidente doméstico.

El reporte preliminar indicó que Guerrero habría manifestado a los agentes que Benedetti, supuestamente en estado de embriaguez, la había amenazado con un cuchillo y le había cortado la ropa; sin embargo, los policías no practicaron la detención debido a la inmunidad diplomática del entonces embajador y a que el presunto delito no se encontraba en flagrancia.

Semanas después, en 2024, la Cancillería colombiana ordenó el regreso inmediato de Benedetti al país para adelantar un proceso disciplinario. Paralelamente, una fiscal delegada ante la Corte Suprema inició la preparación de una posible imputación, ya que el reporte proveniente de España también fue remitido a las autoridades colombianas.

La reciente versión de Adelina Guerrero

Guerrero sostiene que el hecho
Guerrero sostiene que el hecho corresponde a una crisis matrimonial y no a un episodio de violencia física - crédito @adeguerrerocovo/Instagram

En su entrevista con Semana, Guerrero afirmó que, pese a las versiones que circularon en 2024, en el episodio de Madrid no hubo agresión física ni amenazas con arma blanca. “Armando nunca me agredió y nunca me amenazó con un cuchillo como dicen por ahí. Lo que sí hizo fue romper unos objetos personales”, señaló. Explicó que ambos sostuvieron una discusión breve y que ella decidió retirarse para evitar que la situación escalara, momento en el cual Benedetti reaccionó con enojo.

Indicó también que no fue ella quien filtró los hechos a la prensa. Aseguró que la información que llegó a los medios en 2024 provino de canales diplomáticos y no de su parte. Relató que, luego del incidente, permaneció en Madrid con sus hijos durante cuatro a cinco meses, periodo en el que la pareja estuvo separada.

Guerrero afirmó que, tras un tiempo distanciados, retomaron comunicación y Benedetti se sometió a exámenes médicos y a un proceso de rehabilitación relacionado con el consumo de alcohol y drogas. Según contó, esa etapa marcó un punto de inflexión en la vida del ministro. “Tiene mucho mérito. Lo admiro por el hombre que es hoy”, expresó, añadiendo que el diplomático experimentó un “cambio de vida”.

Sostuvo que el proceso que se adelanta podría resolverse mediante conciliación dado que la relación atraviesa un periodo estable.

Respuestas a cuestionamientos

La esposa de Benedetti señala
La esposa de Benedetti señala que hoy la relación está en un periodo de estabilidad familiar - crédito redes sociales

Guerrero abordó además las críticas provenientes de sectores feministas, que la han cuestionado por su postura tras el incidente. “La mujer tiene derecho a la intimidad, a ser autónoma y a tomar sus decisiones. Si no encajas en el molde de las feministas, no les sirves”, afirmó. Describió la vida junto a Benedetti como “intensa” debido a la constante exposición pública y a las controversias políticas asociadas al cargo del ministro.

Al referirse nuevamente al hecho de 2024, sostuvo: “Fue una crisis matrimonial de los dos. Le dije: ‘Ya no más’, y me vine a Colombia”. Según relató, desde entonces han manejado la relación de manera distinta y actualmente viven una etapa de mayor estabilidad familiar.

En su declaración final, subrayó la situación emocional que han atravesado durante los últimos años. “No existen secretos entre nosotros. Hemos pasado momentos muy duros, pero salimos adelante”, concluyó.

Temas Relacionados

Adelina GuerreroArmando BenedettiAnsiedadCrisis personalesViolencia intrafamiliarPolicía EspañaCrisis matrimonialColombia-Noticias

Más Noticias

Armando Benedetti se pronunció sobre la salida de Angie Rodríguez del Dapre y confirmó su reemplazo: “No entiendo las razones”

La ahora exfuncionaria del Gobierno afirmó que un episodio que denunció ante las autoridades estaría relacionado con sus funciones en el Gobierno y pidió medidas de protección adicionales para ella y sus allegados

Armando Benedetti se pronunció sobre

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania: el equipo de Luis Díaz va ganando

Los Gigantes de Baviera buscan su paso a los ocho mejores del certamen local, en el que son favoritos a quedarse con el título por su buen arranque en Bundesliga y Champions

Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Video: vehículo particular fue aplastado por una mula y un camión cisterna en la vía al mar hacia Buenaventura, Valle

Un accidente múltiple en el túnel La Guinea y otro en Córdoba dejaron vehículos afectados y posibles lesionados. Las autoridades no han entregado información oficial sobre los hechos

Video: vehículo particular fue aplastado

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares, que enfrenta a los dos equipos con chances en esa zona

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Lo más visto esta semana
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Lo más visto esta semana

Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo confirmaría cómo estaba la relación del actor con la fallecida actriz

Yina Calderón habló de la escena íntima con Asaf en ‘La mansión de Luiny’: “Fue poderoso”

Quién es ‘el Billetudo’, el ‘influencer’ que insultó a un policía en Medellín: una carrera de lujos y excentricidades

Deportes

Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania: el equipo de Luis Díaz va ganando

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Campeón del mundo con Alemania armó el jugador colombiano ideal: Luis Díaz, James Rodríguez y Radamel Falcao, entre los nombrados

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver el clásico paisa por la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Linda Caicedo fue incluida entre las mejores futbolistas del mundo en 2025: este es el listado de The Guardian