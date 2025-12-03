Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti, confesó “crisis personales” que la llevaron a sufrir de ansiedad

Adelina Guerrero volvió al debate público al hablar de las dificultades emocionales que ha enfrentado recientemente - crédito @adeguerrerocovo/Instagram

Adelina Guerrero, esposa del ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió al centro del debate público tras referirse a las dificultades emocionales que ha atravesado en los últimos meses.

Su nombre ha estado vinculado a un episodio sobre presunta violencia intrafamiliar ocurrido en Madrid en junio de 2024, que derivó en la intervención de la policía española y en actuaciones posteriores de la Cancillería y las autoridades disciplinarias en Colombia. Guerrero ha insistido en que lo sucedido corresponde a una crisis matrimonial y no a un caso de violencia física.

El incidente tomó relevancia desde que, un año después de los hechos, Guerrero decidió dar su versión en una entrevista publicada el 22 de noviembre de 2025 por la revista Semana. Allí sostuvo que los informes iniciales no reflejaron con precisión lo que ocurrió en el apartamento familiar en Madrid ni la dinámica de la discusión que sostuvo con Benedetti.

Tras este contexto, Guerrero difundió un mensaje en su cuenta de X el miércoles 3 de diciembre en el que habló de los episodios emocionales que ha enfrentado. En él escribió: “Las crisis personales llegan de muchas formas: presiones, persecuciones judiciales, mediáticas, noticias malintencionadas, señalamientos injustos, momentos y peligros difíciles de superar. Yo también he vivido ansiedad y meses difíciles en varios momentos de mi vida donde pierdo mis hábitos sanos y la mente no se vuelve mi amiga. Dios y mi familia han sido mi refugio”.

El mensaje escribió que enfrenta presiones, señalamientos y momentos difíciles, y que Dios y su familia han sido su refugio - crédito @Adeguerreroco/X

Sobre lo ocurrido en España

Según informó El País en julio de 2024, la noche del 30 de junio de ese año agentes de la policía española acudieron a un apartamento en un barrio acomodado de Madrid, luego de recibir una llamada por un presunto incidente doméstico.

El reporte preliminar indicó que Guerrero habría manifestado a los agentes que Benedetti, supuestamente en estado de embriaguez, la había amenazado con un cuchillo y le había cortado la ropa; sin embargo, los policías no practicaron la detención debido a la inmunidad diplomática del entonces embajador y a que el presunto delito no se encontraba en flagrancia.

Semanas después, en 2024, la Cancillería colombiana ordenó el regreso inmediato de Benedetti al país para adelantar un proceso disciplinario. Paralelamente, una fiscal delegada ante la Corte Suprema inició la preparación de una posible imputación, ya que el reporte proveniente de España también fue remitido a las autoridades colombianas.

La reciente versión de Adelina Guerrero

Guerrero sostiene que el hecho corresponde a una crisis matrimonial y no a un episodio de violencia física - crédito @adeguerrerocovo/Instagram

En su entrevista con Semana, Guerrero afirmó que, pese a las versiones que circularon en 2024, en el episodio de Madrid no hubo agresión física ni amenazas con arma blanca. “Armando nunca me agredió y nunca me amenazó con un cuchillo como dicen por ahí. Lo que sí hizo fue romper unos objetos personales”, señaló. Explicó que ambos sostuvieron una discusión breve y que ella decidió retirarse para evitar que la situación escalara, momento en el cual Benedetti reaccionó con enojo.

Indicó también que no fue ella quien filtró los hechos a la prensa. Aseguró que la información que llegó a los medios en 2024 provino de canales diplomáticos y no de su parte. Relató que, luego del incidente, permaneció en Madrid con sus hijos durante cuatro a cinco meses, periodo en el que la pareja estuvo separada.

Guerrero afirmó que, tras un tiempo distanciados, retomaron comunicación y Benedetti se sometió a exámenes médicos y a un proceso de rehabilitación relacionado con el consumo de alcohol y drogas. Según contó, esa etapa marcó un punto de inflexión en la vida del ministro. “Tiene mucho mérito. Lo admiro por el hombre que es hoy”, expresó, añadiendo que el diplomático experimentó un “cambio de vida”.

Sostuvo que el proceso que se adelanta podría resolverse mediante conciliación dado que la relación atraviesa un periodo estable.

Respuestas a cuestionamientos

La esposa de Benedetti señala que hoy la relación está en un periodo de estabilidad familiar - crédito redes sociales

Guerrero abordó además las críticas provenientes de sectores feministas, que la han cuestionado por su postura tras el incidente. “La mujer tiene derecho a la intimidad, a ser autónoma y a tomar sus decisiones. Si no encajas en el molde de las feministas, no les sirves”, afirmó. Describió la vida junto a Benedetti como “intensa” debido a la constante exposición pública y a las controversias políticas asociadas al cargo del ministro.

Al referirse nuevamente al hecho de 2024, sostuvo: “Fue una crisis matrimonial de los dos. Le dije: ‘Ya no más’, y me vine a Colombia”. Según relató, desde entonces han manejado la relación de manera distinta y actualmente viven una etapa de mayor estabilidad familiar.

En su declaración final, subrayó la situación emocional que han atravesado durante los últimos años. “No existen secretos entre nosotros. Hemos pasado momentos muy duros, pero salimos adelante”, concluyó.