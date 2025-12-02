Colombia

Pilas si piensa viajar a fin de año: estos son los corredores viales más afectados y de mayor peligrosidad por la temporada de lluvias

Tramos con mayor probabilidad de afectaciones reciben atención prioritaria, con monitoreo constante, alternativas de circulación y refuerzos en peajes para mitigar impactos de deslizamientos, inundaciones y cierres temporales

La Agencia Nacional de Infraestructura implementa un plan especial para garantizar la movilidad segura en los principales corredores viales de Colombia durante las festividades - crédito Ministerio de Transporte

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) implementará durante las festividades de fin de año un plan especial para garantizar la movilidad segura y eficiente en los principales corredores viales del país, en respuesta a los retos planteados por la temporada de lluvias. Esta iniciativa abarca la celebración de Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos, periodos en los que tradicionalmente se incrementa el tráfico vehicular debido al flujo de viajeros que se desplazan por las carreteras de Colombia.

De acuerdo con la información divulgada por la ANI, el plan contempla la movilización de más de 6.450 personas, distribuidas en los principales corredores concesionados del país. Este personal está compuesto por operarios, recolectores, jefes de peaje, técnicos y supervisores, quienes estarán a cargo de las labores de atención, control y respuesta rápida ante posibles eventualidades.

El dispositivo incluye también un trabajo conjunto con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra), que fortalecerá la presencia y operatividad en los puntos críticos. Los 41 corredores viales concesionados suman un total de 7.499 kilómetros y atraviesan 23 departamentos y el Distrito Capital.

Más de 6.450 personas trabajarán en la operación de los corredores viales concesionados para atender emergencias y agilizar el tráfico en Navidad, Año Nuevo y Reyes - crédito Gobernación de Cundinamarca

En 37 de estos proyectos se operan 117 estaciones de peaje, donde, para agilizar el recaudo y evitar congestiones, se han dispuesto alrededor de 450 auxiliares tipo canguro conocidos como “cangureras”, lo que permitirá un procesamiento de pagos más eficiente y menor tiempo de espera en las casetas. Esta medida se reforzará especialmente en los días de mayor flujo vehicular durante el éxodo y el retorno.

Corredores para tener presente por su peligrosidad

Dentro de los corredores que requieren especial atención debido a la elevada probabilidad de afectaciones por la temporada invernal, la ANI señaló los siguientes tramos estratégicos:

  • IP Chirajara - Fundadores (corredor Bogotá-Villavicencio)
  • IP Cambao – Manizales, Santana – Mocoa – Neiva
  • Transversal del Sisga
  • Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó,
  • IP GICA
  • Autopista Conexión Pacífico 1, 2 y 3
  • Autopista al Mar 1 y 2
  • La Nueva Malla Vial del Valle del Cauca y el corredor de accesos Cali – Palmira.
La ANI identifica corredores críticos como Bogotá-Villavicencio, Cambao-Manizales y Santana-Mocoa-Neiva por su alta vulnerabilidad ante la temporada de lluvias - crédito Coviandina

En coordinación con las concesionarias e interventorías de los corredores de acceso y salida de las principales ciudades, como Bogotá, Cali y Medellín, se establecerán alternativas de movilidad que permitan un flujo constante de vehículos, trabajo que contará con el acompañamiento de entidades distritales, departamentales y locales. Estas acciones buscan anticipar y mitigar impactos derivados de los eventos climáticos que incrementan el riesgo de deslizamientos, inundaciones y cierres parciales o totales en las vías.

Un aspecto central del plan es la dotación tecnológica en los corredores viales. Actualmente, los proyectos cuentan con más de 3.100 dispositivos ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte), incluidos paneles de mensajería variable, peajes con pago electrónico, cámaras de vigilancia, básculas para vehículos, 1.240 postes SOS y Centros de Control y Operación (CCO).

Las operaciones son monitoreadas a través de más de 1.130 cámaras dispuestas a lo largo de las rutas, y los usuarios pueden consultar novedades o emergencias mediante los paneles informativos y sistemas de comunicación directa.

El proyecto Autopista Conexión Pacífico 1 será uno de los más impactados por la operación especial, ya que aumentará en 40% el personal tipo canguro en el peaje Amagá durante los procesos de éxodo y retorno. Además, se habilitarán reversibles en los tramos Camilo Cé PR87+700 al PR95+400 –Primavera para optimizar el flujo vehicular.

Más de 3.100 dispositivos ITS, entre paneles informativos, cámaras y peajes electrónicos, refuerzan la seguridad y el monitoreo en las principales vías del país - crédito Invías

En la doble calzada Bogotá – Girardot se pondrá en operación todo el corredor, lo que permitirá mejorar la circulación entre ambas ciudades en la temporada alta. Aquí también se asignarán entre 11 y 17 auxiliares tipo canguro en los peajes Chinauta y Chusacá, dependiendo de la demanda, y se implementará un reversible en sentido Girardot – Bogotá durante los días de alto tráfico.

En el corredor Bogotá – Villavicencio, la ANI anunció controles y refuerzos en puntos críticos afectados por restricciones, como el K18, el túnel Quebradablanca y el K36. En las estaciones de peaje Boquerón I, Boquerón II, Naranjal y Pipiral, estarán disponibles entre 18 y 20 auxiliares adicionales para hacer frente al volumen de vehículos.

El corredor Accesos Norte a Bogotá también tendrá incremento de personal auxiliar, con 12 a 15 cangureros ubicados principalmente en los peajes Andes y Fusca, especialmente en los momentos de mayor demanda al salir de la ciudad.

