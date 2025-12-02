Petro llama al Centro Democrático ‘extrema derecha totalitaria’ y lo compara con tácticas nazis

El presidente Petro denunció al Centro Democrático por su supuesta estrategia autoritaria y uso del paramilitarismo durante su gobierno. - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Centro Democrático

El presidente Gustavo Petro generó una nueva polémica política al calificar al Centro Democrático como “extrema derecha totalitaria” y al parecer relacionar sus estrategias con tácticas empleadas por los nazis en Alemania.

Las declaraciones del mandatario fueron publicadas en sus redes sociales en la noche del 1 de diciembre, y buscan poner en evidencia lo que él considera una forma autoritaria de gobernar y de controlar a la población.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El Centro Democrático no es de centro ni democrático”

En su mensaje, el Jefe de Estado escribió: “En mi país hay un partido que se llama Centro Democrático, pero no es de centro ni democrático, es de extrema derecha totalitaria. Gobernó con el paramilitarismo para controlar la población, y el punto uno de su plan de desarrollo presentado al Congreso decía: encuadrar la sociedad dentro del Estado”.

Con estas palabras, el mandatario denuncia que el partido, fundado por Álvaro Uribe Vélez, ha empleado estrategias de control político y social que, según Petro, reflejan un autoritarismo estructural más que una democracia representativa.

Comparación histórica con tácticas nazis

Petro continuó su mensaje señalando una comparación histórica: “Los Nazis le pusieron socialista y obrero a su partido porque los partidos socialistas y verdaderamente obreros tenían la mayoría electoral. Usando sus nombres, buscaba quitarles electorado y fuerza, pero para fines diferentes. Los Nazis eran la última carta que tenía el gran capital alemán para contener la revolución socialista. Por eso, cuando se hicieron al poder, mataron a casi todos los socialistas y acabaron de manera armada con las organizaciones obreras”.

Petro calificó al Centro Democrático como “extrema derecha totalitaria” - crédito @petrogustavo/X

Con esta analogía, el presidente busca al parecer mostrar un paralelismo entre la estrategia nazi de apropiarse del nombre socialista para debilitar al verdadero socialismo y lo que él considera maniobras políticas del Centro Democrático para mantener control político en Colombia.

Debate en redes: Axel Kaiser y el nazismo

El comentario de Petro se produjo tras un intenso intercambio en redes sociales con el abogado chileno Axel Kaiser, quien el 30 de noviembre había afirmado que el nazismo “fue totalmente socialista” y que Hitler admiraba la economía soviética, argumentando que el partido nazi buscaba atraer a comunistas a sus filas.

Petro respondió horas después, cuestionando la interpretación histórica:“Ufff que mentirota histórica a lo Goebbels, si los Nazis eran socialistas, ¿por qué asesinaron a todos los socialistas alemanes? Comunicación goebbelsiana es lo que emite el señor Axel”.

Axel Kaiser replicó, citando textos de Hitler y Goebbels que califican al partido nazi como socialista, argumentando que la persecución a los comunistas era por competencia política. Sin embargo, Petro cerró el debate con su contundente señalamiento sobre el Centro Democrático, manteniendo el foco en la política colombiana.

El intercambio entre Petro y el abogado chileno Axel Kaiser en redes generó un debate sobre la naturaleza del nazismo y la interpretación histórica del socialismo en Alemania. - crédito @petrogustavo/X

Centro Democrático: origen e ideología

El Centro Democrático fue fundado en 2013 como una continuación de la línea política de Álvaro Uribe Vélez. Se ubica en la derecha del espectro político colombiano, con énfasis en la defensa del libre mercado, seguridad y orden público, y valores tradicionales conservadores. Surge en oposición a los acuerdos de paz con las FARC impulsados por el gobierno de Juan Manuel Santos, proponiendo un enfoque de seguridad fuerte y defensa de la propiedad privada.

Debate en redes: diversidad de opiniones

El señalamiento de Petro busca poner sobre la mesa la discusión sobre las prácticas autoritarias dentro de partidos políticos en Colombia, especialmente en un contexto de polarización creciente y con la mira en las elecciones presidenciales de 2026. Pero, tras la publicación, usuarios en redes sociales reaccionaron de distintas maneras, generando un debate que mezcló opiniones políticas, históricas y críticas hacia ambas fuerzas políticas.

Usuarios en redes reaccionaron al debate de Petro, comparando al Centro Democrático y al Pacto Histórico, cuestionando ideologías y prácticas políticas de ambos partidos. - crédito X

Algunos usuarios se centraron en el enfoque Nazi y escribieron cosas como: “Ese pensamiento de que ahora los nazis eran ‘socialistas’. El nazismo era una ideología de extrema derecha ultranacionalista y racista. Defendía la supremacía racial, el autoritarismo, el militarismo y la eliminación de la oposición, todo lo cual es incompatible con el socialismo”.

Otros usuarios aprovecharon para comparar la situación con la colectividad de Petro, el Pacto Histórico, generando críticas y reflexiones sobre la política interna.

Un usuario comentó: “En mi país hay un partido que se llama Pacto Histórico, pero es comunista y no le sirve la democracia”. Mientras otro agregó: “Y un partido que se llama Pacto Histórico se debería llamar pacto diabólico porque solo gobierna con hampones de la cárcel y guerrilleros. La historia se repite”.