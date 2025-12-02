Paloma Valencia dijo que el Pacto Histórico radicó un proyecto que acabaría con las empresas y la inversión extranjera en Colombia

La senadora Paloma Valencia es también precandidata presidencial por el Centro Democrático - crédito Colprensa

En medio de la carrera política hacia las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, son muchos los interrogantes sobre los diferentes temas que afectan a los ciudadanos y sobre las formas en que los precandidatos pretenden abordarlos; entre ellos, todo lo relacionado con el sector empresarial y las inversiones extranjeras.

Lo anterior generó una controversia en torno al futuro de la empresa privada y la inversión extranjera en Colombia, la cual se intensificó tras las declaraciones de Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, quien denunció públicamente un proyecto de ley impulsado por el Pacto Histórico.

Según Valencia, la iniciativa representa una amenaza directa para el sector empresarial y el clima de negocios en el país. “El Pacto Histórico, liderado por Iván Cepeda, radicó un proyecto de ley que acabaría con las empresas y la inversión extranjera en Colombia”, afirmó en su cuenta de X.

La senadora detalló que la propuesta legislativa permitiría al Estado cancelar contratos clave en sectores estratégicos sin necesidad de pruebas concluyentes ni sentencias judiciales definitivas.

“Quieren que el Estado tenga la posibilidad de cancelar contratos de concesión minera, licencias ambientales y contratos de exploración o explotación de recursos naturales con base en ‘indicios fundados’ y no con pruebas y decisiones judiciales en firme. Cualquier persona con ‘interés directo’ podrá solicitar estas acciones”, explicó la funcionaria al difundir la información.

Valencia también advirtió sobre el alcance de las sanciones contempladas en el proyecto, señalando que podrían afectar tanto a empresarios nacionales como a multinacionales. “Además, pretenden sancionar a los dueños de las empresas y a las multinacionales por ‘violaciones a los derechos humanos’, un concepto vago e indeterminado que se presta para todo tipo de arbitrariedades”, sostuvo la senadora.

En su análisis, la precandidata presidencial interpretó la iniciativa como un intento de transformar el modelo económico del país. “Quieren acabar con la empresa privada para que todo lo controle el Estado. Es el comunismo por la puerta de atrás”, concluyó Paloma Valencia en su publicación.

La senadora también expresó su preocupación ante el alcance del proyecto, señalando que la iniciativa permitiría que, a partir de denuncias presentadas por comunidades o cualquier “defensor de derechos humanos”, las autoridades puedan intervenir de manera drástica en la actividad empresarial.

“Con base en las denuncias que hagan las comunidades o cualquier ‘defensor de derechos humanos’, la SuperSociedades y la SIC podrían iniciar procesos para cancelar contratos, suspender y cancelar la personería jurídica de las empresas o inhabilitarlos para contratar con el Estado por diez años”, afirmó Paloma Valencia.

La funcionaria cuestionó la falta de precisión en la definición de los conceptos clave del proyecto, advirtiendo sobre el riesgo de arbitrariedad en su aplicación. “El proyecto no define qué es una ‘violación a los derechos humanos’. Cualquier actividad que no le guste al Gobierno de turno se podría suspender bajo este pretexto”.

Esta ambigüedad, según la legisladora, abriría la puerta a interpretaciones discrecionales que podrían afectar gravemente la seguridad jurídica de las empresas.

Valencia también alertó sobre el impacto económico que, en su opinión, tendría la aprobación de la propuesta. “Este proyecto acabaría con el sector privado en Colombia, expulsaría la inversión a otros países y nos condenaría a décadas de atraso, desempleo y miseria”, escribió Paloma.

En su análisis, la senadora subrayó que la iniciativa representaría una oportunidad para ciertos actores sociales: “Es el negocio del siglo para las ONG que tanto se lucran saboteando el desarrollo del País”, afirmó la precandidata.

La legisladora identificó a los responsables de la propuesta y advirtió sobre sus implicaciones políticas: “Firmado por Iván Cepeda y promovido por el Pacto Histórico, este proyecto es un abre bocas de lo que se le vendría al País si la izquierda sigue en el poder”, dijo.

Finalmente, resumió su postura con una advertencia contundente: “Es el comunismo por la puerta de atrás”, sentenció.