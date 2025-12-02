Colombia

Niño de 9 años murió en Medellín tras tomarse una pastilla que encontró en un parque: narcótico o veneno

Matías Serna Ramírez falleció por una intoxicación aguda luego de consumir una pastilla rosada que halló en un parque del barrio Santa Inés

Matías Serna, un menor de
Matías Serna, un menor de nueve años, murió en Manrique tras ingerir una pastilla que encontró en un parque del barrio Santa Inés

La comunidad del barrio Santa Inés, en la comuna de Manrique, en la ciudad de Medellín, permanece consternada tras la muerte de Matías Serna Ramírez, un niño de 9 años que falleció luego de ingerir una pastilla rosada que encontró en el suelo mientras jugaba en un parque cercano a su vivienda.

El hecho ocurrió el sábado 29 de noviembre, cuando Matías compartía con sus hermanos y otros menores en un parque del sector. Al regresar a casa, su madre notó un comportamiento extraño y preguntó qué había ocurrido, de acuerdo con el medio Q’hubo.

Fue entonces cuando el niño confesó: “Yo me las tomé”, en referencia a las pastillas que había hallado dentro de una pequeña bolsa en el parque, según contaron familiares a las autoridades.

Minutos después, el menor comenzó a convulsionar dentro de la vivienda. Vecinos y familiares, en medio del pánico, buscaron una motocicleta para trasladarlo de urgencia al Hospital Infantil Concejo de Medellín, ubicado en el barrio Campo Valdés. Pero, pese a los esfuerzos por reanimarlo, Matías ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

Representación generada con IA de
Representación generada con IA de una bolsa similar a la encontrada en el parque, donde estaba la pastilla consumida por el menor

Los médicos determinaron que el fallecimiento se produjo por una intoxicación aguda, dada la rápida evolución de los síntomas: convulsiones, descompensación y pérdida de conciencia.

El cuerpo del niño permanece en la sede de Medicina Legal, donde se adelantan análisis toxicológicos para establecer qué sustancia consumió. Como hipótesis preliminar, las autoridades consideran que podría tratarse de un narcótico o de un tóxico utilizado para control de plagas, posiblemente dejado por un jíbaro en el sector.

Jhon Byron Escudero, padrino del menor, lamentó lo ocurrido. “Ellos estaban en un parquecito, jugando con la madrastra y tres hermanitos más. No se sabe cómo encontró la bolsa el niño; lo cierto es que la consumió y desafortunadamente terminó este desenlace así”, dijo al medio Telemedellín.

Agregó que los síntomas aparecieron de manera fulminante: “Empezó con síntomas como intoxicación, ya maluco, y tipo 4:00 p. m. ya se descompensó”.

El padre de Matías, quien había obtenido la custodia del niño meses atrás, entregó su versión al medio Semana. Señaló que la madrastra no había dejado solos a los menores, sino que ellos le pidieron permiso para ir al parque, ubicado a pocos metros de la casa.

Las autoridades inspeccionaron este parque
Las autoridades inspeccionaron este parque de Santa Inés, en Manrique, tras la muerte del menor por una aparente intoxicación

El hombre negó cualquier consumo de licor o sustancias psicoactivas y pidió respeto por la privacidad de su familia en medio del duelo. Confirmó que aún no se conoce la sustancia ingerida y que el proceso está en manos del Instituto de Medicina Legal.

La tragedia también impactó al entorno escolar del niño. El Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora, donde Matías cursó tercer grado hasta junio de 2025, emitió un comunicado expresando su dolor: “La comunidad educativa del Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora expresa su sentimiento de dolor y condolencia por la Pascua eterna de Matías Serna Ramírez (…) y pide fortaleza para su familia en este difícil momento”.

Las autoridades judiciales intensificaron la inspección técnica del lugar y la recolección de testimonios para aclarar las circunstancias del caso. El CTI de la Fiscalía realizó la inspección al cuerpo en el hospital y confirmó que la causa de muerte fue una intoxicación aguda.

Por su parte, la Policía reiteró un llamado enfático a madres, padres y cuidadores para que fortalezcan la supervisión de los niños en todos los espacios públicos, sin importar su tamaño o ubicación, debido a los riesgos que pueden presentarse de manera inesperada.

Medicina Legal de Medellín adelanta
Medicina Legal de Medellín adelanta los estudios toxicológicos para establecer qué sustancia causó la muerte del niño

La institución recordó que en varios barrios de la ciudad existen antecedentes de expendio de estupefacientes y que, en estos entornos, los menores pueden estar expuestos a sustancias peligrosas dejadas en el suelo o abandonadas por grupos dedicados al microtráfico.

Las autoridades insistieron en que una vigilancia más cercana, el acompañamiento constante y la educación sobre los riesgos pueden reducir significativamente situaciones que pongan en peligro la vida e integridad de los menores.

