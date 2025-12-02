Colombia

Miguel Uribe Londoño renunció a su militancia en el Centro Democrático tras su expulsión: “Los valores no se negocian”

A través de un mensaje en redes sociales, el papá del senador asesinado Miguel Uribe Turbay explicó las razones de su renuncia al partido que, sin avisarle, lo expulsó

Miguel Uribe Londoño confirmó su
Miguel Uribe Londoño confirmó su salida del Centro Democrático a través de un mensaje en redes sociales - crédito Fernando Vergara/Foto AP

Miguel Uribe Londoño, exprecandidato presidencial y ahora exmiembro del partido Centro Democrático, tomó la decisión de renunciar a la colectividad que fue fundada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A través de un mensaje en sus redes sociales, el líder político detalló las razones que lo llevaron a dar este paso, enfatizando su compromiso con principios que considera fundamentales, y al dejar en claro que no estuvo dispuesto a negociar sus valores ni a ceder en aspectos que considera vitales para su forma de hacer política.

La renuncia de Uribe Londoño al Centro Democrático estuvo marcada por una serie de tensiones y desacuerdos internos. A pesar de ser uno de los cofundadores de la colectividad —según su discurso—, su relación con algunos miembros clave del partido político se vio deteriorada por una serie de factores, entre ellos la falta de atención y la ausencia de un respaldo claro en momentos cruciales.

Su intervención en redes sociales y su decisión definitiva se produjo luego la salida de que el partido informara que continuará el proceso electoral solo con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. Esta decisión se debió a la posibilidad de que Uribe Londoño se uniera a la campaña de Abelardo de la Espriella, que, según se reportó, se comunicó con el expresidente Álvaro Uribe para informarle de la intención de su exlíder de apoyar al abogado.

Sin embargo, Miguel Uribe Londoño rechazó tales afirmaciones y señaló: “¿Acaso sería creíble mi convocatoria de unirnos en un solo movimiento y bajo un solo liderazgo si yo mismo no estuviese dispuesto a desistir de mi candidatura? El liderazgo, como lo enseñé a mi hijo, se ejerce con el ejemplo. Se me acusa de haber renunciado a mi candidatura; no lo había hecho".

Noticia en desarrollo..,

