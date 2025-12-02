Más de 764.000 bogotanos recibirán pasajes gratuitos de TransMilenio durante diciembre: estas serán las personas beneficiadas

El programa de Ingreso Mínimo Garantizado beneficia a más de 764.000 personas en situación de pobreza, discapacidad y adultos mayores - crédito Alcaldía de Bogotá

Bogotá anunció el inicio de las recargas correspondientes al ciclo de pasajes gratis de diciembre, marcando así el undécimo periodo desde la implementación de este componente dentro de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), puesta en marcha en febrero de 2025.

Para el último mes del año, la Administración distrital destinó más de $10.000 millones con el objetivo de beneficiar a más de 764.000 personas, entre ellas personas mayores de 62 años, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de pobreza extrema o moderada.

La inversión total acumulada a lo largo de 2025 asciende a $134.800 millones, consolidando la iniciativa como un pilar esencial para apoyar la movilidad en la capital. La distribución del beneficio contempla tres grandes grupos poblacionales, la cual está materializada de la siguiente manera:

Para el segmento de personas mayores, se asignan recursos por $3.230 millones y se espera beneficiar a 357.000 usuarios.

A la población con discapacidad están destinados $2.753 millones, alcanzando a 162.000 personas.

Por su parte, el grupo de personas clasificadas en pobreza extrema o moderada según el Sisbén recibirá $4.328 millones y se proyecta incluir a 243.000 usuarios.

En total, la inversión de diciembre reportada por la administración supera los $10.311 millones y está focalizada para 762.000 beneficiarios en la ciudad, según los datos compartidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.

Entre febrero y octubre de 2025, más de 644.000 personas han activado efectivamente sus pasajes gratuitos, lo que respalda la relevancia del programa como herramienta que facilita el acceso al sistema de transporte y contribuye al alivio económico de miles de hogares.

A su vez, más de 730.000 usuarios han sido suspendidos temporalmente por la falta de uso del servicio, como parte de un mecanismo de control que busca asegurar que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan y utilizan de manera frecuente el transporte público.

La recepción y activación del beneficio requiere que los usuarios cuenten con la tarjeta TuLlave personalizada, instrumento necesario para identificar a cada beneficiario y garantizar la asignación adecuada de los pasajes según el perfil de la persona. La administración ha recordado que una vez el usuario personalice su tarjeta, es imprescindible esperar la actualización de datos para proceder a la activación. Los interesados pueden consultar los puntos autorizados para la personalización a través del sitio web oficial del sistema TuLlave Plus.

Para verificar si un ciudadano o un integrante de su hogar es beneficiario de este apoyo, el distrito dispone de varios canales de consulta: el portal de la Secretaría Distrital de Integración Social, las redes sociales de la entidad, la línea telefónica 601 380 8330 (opción 6) y atención presencial en las 16 subdirecciones locales.

El proceso de activación de pasajes puede realizarse de dos maneras: en taquillas del sistema TransMilenio, presentando la tarjeta personalizada y solicitando la activación, o en los puntos automáticos, donde el usuario debe insertar la tarjeta, seleccionar “Transacciones virtuales”, elegir la opción de subsidio y confirmar la asignación. Los pasos detallados buscan ofrecer un acceso seguro y eficiente al beneficio.

Este componente de pasajes gratuitos es resultado de la articulación de las entidades de Integración Social, Movilidad y TransMilenio, y reemplaza el esquema anterior de descuentos tarifarios. La base legal de la iniciativa, el Acuerdo Distrital 031 de 2025, implementa disposiciones del Plan Distrital de Desarrollo y reglamenta la entrega del subsidio de transporte para personas en pobreza extrema, pobreza moderada, personas con discapacidad, mayores, estudiantes vulnerables y población indígena.

Adicionalmente, las autoridades distritales informaron que los subsidios históricos dirigidos a estudiantes de matrícula oficial y víctimas del conflicto armado se mantendrán vigentes.