Federico Gutiérrez se molestó con ‘El Billetudo’, influencer bogotano que agredió a un agente de tránsito cuando le inmovilizaron su camioneta: “Medellín se respeta”

El alcalde aseveró que ninguna persona, sea figura pública, está exenta de lo que dice la ley - crédito Colprensa/Captura de Video

Sigue la polémica en Medellín luego de que el creador de contenido “el Billetudo” se vio involucrado en un altercado con agentes de tránsito de la capital del departamento de Antioquia, luego de que su camioneta fuera inmovilizada por múltiples infracciones de tránsito.

El influencer, que se encontraba en la ciudad por el motivo de una caravana realizada en el sector Las Palmas, en la noche del 30 de noviembre, con el fin de celebrar la llegada del mes de diciembre, mostró su furia ante las autoridades, luego de que notaran que su vehículo circulaba con la placa trasera parcialmente cubierta por un adhesivo con el nombre artístico del influencer, una práctica prohibida por el Código Nacional de Tránsito.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, el conductor se negó a mostrar la matrícula y no presentó el registro necesario para justificar el cambio de color de amarillo a dorado, por lo que el automotor fue llevado a los patios.

Esta situación generó el rechazo de sectores políticos y sociales de la capital antioqueña.

Uno de ellos fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en sus redes sociales cuestionó la actitud del creador de contenido y reafirmó que la ley se cumplirá en su ciudad, sin importar la condición social.

“Medellín se respeta. Desde que yo sea Alcalde, haré respetar a la ciudad y a nuestra gente. Nadie, absolutamente nadie está por encima de la Ley”, escribió el mandatario distrital en sus redes sociales.