Avioneta de ‘El Billetudo’ estaría involucrada en caso de cocaína en República Dominicana: se conoció el historial de la aeronave

El creador de contenido, conocido por exhibir lujos en redes sus redes sociales, fue relacionado con una aeronave implicada en el transporte de droga

Una avioneta HK-4909-G, mostrada en
Una avioneta HK-4909-G, mostrada en videos de ‘El Billetudo’, estuvo implicada en un caso de tráfico de 600 kilos de cocaína - crédito el_billetud0/Instagram

La ostentación de lujos y vehículos exclusivos ha sido una constante en la imagen pública de El Billetudo, creador de contenido que recientemente alcanzó notoriedad tras ser interceptado por las autoridades de tránsito en Medellín mientras conducía con las placas de su carro cubiertas.

En sus redes sociales, este personaje exhibe con frecuencia una camioneta Toyota dorada, motocicletas de alta gama, caballos de paso fino y avionetas, además de mostrar propiedades como la finca denominada ‘Rancho El Billetudo’.

Su perfil se destaca por la ostentación de bienes, también por su cercanía con figuras del mundo de las esmeraldas en Bogotá. En repetidas ocasiones ha compartido videos junto a reconocidos esmeralderos, participando en la promoción y venta de esta piedra preciosa.

Un análisis realizado por el diario El Tiempo sobre una publicación del 26 de noviembre de 2024 revela un detalle llamativo: en un video, el influencer aparece junto con dos camionetas Toyota Prado —una dorada y otra blanca— y una avioneta con matrícula HK-4909-G.

‘El Billetudo’ exhibe lujos y
‘El Billetudo’ exhibe lujos y vehículos exclusivos en sus redes sociales, incluyendo una Toyota dorada y caballos de paso fino. - crédito el_billetud0/Instagram

Según estableció el diario, este modelo de aeronave estuvo implicado en un operativo antidrogas en octubre de 2017, donde fue decomisado un cargamento de más de seiscientos kilogramos de cocaína con destino a la República Dominicana.

La aeronave aterrizó en el aeropuerto internacional de La Romana y, por estos hechos, la Interpol activó circular roja en busca de cuatro ciudadanos colombianos, quienes finalmente fueron extraditados en agosto de 2020, según información revelada por el medio.

A raíz del mismo caso, la Procuraduría General de la República Dominicana informó el 22 de enero de 2018 la detención preventiva de varios exmilitares del país. Tal como figura en el comunicado oficial: “La Procuraduría General de la República informó que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de esta demarcación dictó este lunes 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a los excoroneles implicados en introducir al país un alijo de drogas en el avión de matrícula colombiana No. HK4909G por el Aeropuerto Internacional de La Romana”.

La lista de detenidos incluyó a Domingo Cruz Figuereo Heredia, ex miembro de la Fuerza Aérea Dominicana, Robert Antonio Ramírez Pimentel, ex integrante del Ejército de la República Dominicana, además de Emmanuel Cruz Espinal y Andrés Lorenzo Castillo Padilla, quienes según la Procuraduría debían “cumplir la medida impuesta por el tribunal en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama, La Romana”.

La empresa colombiana dueña de
La empresa colombiana dueña de la aeronave negó vínculos con el narcotráfico y defendió la legalidad del vuelo a República Dominicana - crédito el_billetud0/Isntagram

Por su parte, la empresa colombiana propietaria de la aeronave negó cualquier relación con la operación de narcotráfico. Los abogados de la compañía aseguraron a El Tiempo que el vuelo realizado el 24 de octubre fue un traslado legítimo de turistas y rechazaron que la avioneta hubiera sido abandonada en Venezuela, como informaron algunos medios locales en ese momento.

El historial de la aeronave HK-4909-G incluye, además, un incidente ocurrido en octubre de 2014 en el Aeropuerto Olaya Herrera, donde los ocupantes resultaron ilesos, según la información revelada por el mismo medio.

