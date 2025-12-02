En Sincelejo piden que el PAE sea una política de Estado: Alcaldía dice que cobertura pasó de 20.000 a 50.000 estudiantes

El programa de alimentación escolar en Sincelejo incrementó su alcance, beneficiando a 30.000 alumnos más durante el año académico, según datos presentados en audiencia pública con participación de comunidades y autoridades educativas - crédito Suministrada a Infobae

El municipio de Sincelejo expuso esta semana los resultados más recientes de la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en el marco de una audiencia pública que sirvió para presentar datos, testimonios y propuestas sobre el futuro del servicio.

El balance revelado por la alcaldía muestra que la cobertura del PAE pasó de 20.000 a 50.000 estudiantes, atendidos durante 160 días del calendario académico, con recursos compartidos entre la nación y el municipio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La jornada, convocada por el alcalde Yahir Acuña, reunió a comunidades indígenas, familias en condición de vulnerabilidad y a integrantes del sistema educativo local, quienes escucharon y plantearon inquietudes sobre los cambios que ha experimentado el modelo. Uno de los temas centrales del encuentro fue el llamado colectivo para que la alimentación escolar deje de depender de ciclos políticos y se constituya como una política de Estado permanente.

El PAE es el programa de Alimentación Escolar, una estrategia del Ministerio de Educación Nacional que garantiza un complemento alimentario para estudiantes de establecimientos educativos oficiales - crédito Colprensa

La administración de Sincelejo detalló que el PAE ha tenido una transformación en su enfoque, al integrar criterios de inclusión en la selección del personal contratado para manipular los alimentos y operar el servicio.

Según Acuña, el programa sufrió una modificación profunda: “Antes el Programa de Alimentación Escolar no era inclusivo en Sincelejo, y cuando llegué dije que había que cualificar y calificar a la gente, para que los operadores no entreguen los puestos con criterio político, sino con criterio social. Convocamos a trabajadores sexuales y hoy trabajan en el PAE como manipuladoras”. En su intervención, añadió que “para trabajar en el PAE no se requieren etiquetas ni estigmas, no señor, gente es lo que hay que ser”.

El financiamiento del PAE fue otro de los ejes del balance entregado en la audiencia. Para 2024, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) destinó $12.000 millones y la alcaldía de Sincelejo aportó $40.000 millones. En el presupuesto de 2025, la contribución nacional se mantiene en $12.000 millones, mientras que el municipio comprometió una suma superior a $50.000 millones. Sin embargo, la administración local reconoció que aún existe una deuda por cerca de $20.000 millones relacionados con la operación y el cubrimiento de la demanda.

Todos los menores en Sincelejo podrán ser beneficiados del programa PAE - crédito Colprensa

Frente a los desafíos en la cofinanciación, el alcalde Acuña propuso a la UApA implementar un nuevo esquema en la ejecución de los recursos. Según el mandatario, “sería un buen piloto, para ver a quién le sale mejor. Es un reto cordial y con respeto, porque aquí hacemos un PAE con calidad e inclusión para el que menos tiene, y eso no existe en otra parte de Colombia”. La iniciativa apunta a separar los procesos de administración de recursos nacionales y locales para medir de manera independiente la eficiencia y alcance real de cada fuente de financiación.

El modelo local del Programa de Alimentación Escolar está bajo la supervisión de la Procuraduría General de la Nación, pero los asistentes coincidieron en que la continuidad y la calidad de la estrategia no deben verse comprometidas por investigaciones o cambios administrativos.

La administración municipal reconoció una deuda de $20.000 millones y solicitó a la UApA un nuevo esquema de manejo de recursos para asegurar la continuidad y calidad del servicio alimentario escolar - crédito Ministerio de Educación de Colombia

La audiencia cerró con un compromiso institucional y ciudadano: “El objetivo es que la alimentación escolar en Sincelejo se consolide como política de Estado, para que los avances alcanzados no se pierdan con la alternancia de gobiernos y que la infancia sucreña mantenga condiciones de bienestar y estabilidad en su desarrollo”, concluyó el mandatario.

La expansión del PAE y su cobertura se perfila como uno de los pilares de la actual gestión local, mientras que la discusión sobre su blindaje y sostenibilidad financiera toma fuerza en los debates públicos. Las autoridades locales consideran que el futuro del acceso a la alimentación escolar depende ahora de incluir el tema en la agenda legislativa nacional y de lograr un consenso que garantice la operación del servicio más allá de los periodos de gobierno.