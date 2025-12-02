Colombia

En Sincelejo piden que el PAE sea una política de Estado: Alcaldía dice que cobertura pasó de 20.000 a 50.000 estudiantes

La expansión del PAE y su cobertura se perfila como uno de los pilares de la actual gestión local

Guardar
El programa de alimentación escolar
El programa de alimentación escolar en Sincelejo incrementó su alcance, beneficiando a 30.000 alumnos más durante el año académico, según datos presentados en audiencia pública con participación de comunidades y autoridades educativas - crédito Suministrada a Infobae

El municipio de Sincelejo expuso esta semana los resultados más recientes de la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en el marco de una audiencia pública que sirvió para presentar datos, testimonios y propuestas sobre el futuro del servicio.

El balance revelado por la alcaldía muestra que la cobertura del PAE pasó de 20.000 a 50.000 estudiantes, atendidos durante 160 días del calendario académico, con recursos compartidos entre la nación y el municipio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La jornada, convocada por el alcalde Yahir Acuña, reunió a comunidades indígenas, familias en condición de vulnerabilidad y a integrantes del sistema educativo local, quienes escucharon y plantearon inquietudes sobre los cambios que ha experimentado el modelo. Uno de los temas centrales del encuentro fue el llamado colectivo para que la alimentación escolar deje de depender de ciclos políticos y se constituya como una política de Estado permanente.

El PAE es el programa
El PAE es el programa de Alimentación Escolar, una estrategia del Ministerio de Educación Nacional que garantiza un complemento alimentario para estudiantes de establecimientos educativos oficiales - crédito Colprensa

La administración de Sincelejo detalló que el PAE ha tenido una transformación en su enfoque, al integrar criterios de inclusión en la selección del personal contratado para manipular los alimentos y operar el servicio.

Según Acuña, el programa sufrió una modificación profunda: “Antes el Programa de Alimentación Escolar no era inclusivo en Sincelejo, y cuando llegué dije que había que cualificar y calificar a la gente, para que los operadores no entreguen los puestos con criterio político, sino con criterio social. Convocamos a trabajadores sexuales y hoy trabajan en el PAE como manipuladoras”. En su intervención, añadió que “para trabajar en el PAE no se requieren etiquetas ni estigmas, no señor, gente es lo que hay que ser”.

El financiamiento del PAE fue otro de los ejes del balance entregado en la audiencia. Para 2024, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) destinó $12.000 millones y la alcaldía de Sincelejo aportó $40.000 millones. En el presupuesto de 2025, la contribución nacional se mantiene en $12.000 millones, mientras que el municipio comprometió una suma superior a $50.000 millones. Sin embargo, la administración local reconoció que aún existe una deuda por cerca de $20.000 millones relacionados con la operación y el cubrimiento de la demanda.

Todos los menores en Sincelejo
Todos los menores en Sincelejo podrán ser beneficiados del programa PAE - crédito Colprensa

Frente a los desafíos en la cofinanciación, el alcalde Acuña propuso a la UApA implementar un nuevo esquema en la ejecución de los recursos. Según el mandatario, “sería un buen piloto, para ver a quién le sale mejor. Es un reto cordial y con respeto, porque aquí hacemos un PAE con calidad e inclusión para el que menos tiene, y eso no existe en otra parte de Colombia”. La iniciativa apunta a separar los procesos de administración de recursos nacionales y locales para medir de manera independiente la eficiencia y alcance real de cada fuente de financiación.

El modelo local del Programa de Alimentación Escolar está bajo la supervisión de la Procuraduría General de la Nación, pero los asistentes coincidieron en que la continuidad y la calidad de la estrategia no deben verse comprometidas por investigaciones o cambios administrativos.

La administración municipal reconoció una
La administración municipal reconoció una deuda de $20.000 millones y solicitó a la UApA un nuevo esquema de manejo de recursos para asegurar la continuidad y calidad del servicio alimentario escolar - crédito Ministerio de Educación de Colombia

La audiencia cerró con un compromiso institucional y ciudadano: “El objetivo es que la alimentación escolar en Sincelejo se consolide como política de Estado, para que los avances alcanzados no se pierdan con la alternancia de gobiernos y que la infancia sucreña mantenga condiciones de bienestar y estabilidad en su desarrollo”, concluyó el mandatario.

La expansión del PAE y su cobertura se perfila como uno de los pilares de la actual gestión local, mientras que la discusión sobre su blindaje y sostenibilidad financiera toma fuerza en los debates públicos. Las autoridades locales consideran que el futuro del acceso a la alimentación escolar depende ahora de incluir el tema en la agenda legislativa nacional y de lograr un consenso que garantice la operación del servicio más allá de los periodos de gobierno.

Temas Relacionados

DianPaeSincelejoAdministraciónColombia-Noticias

Más Noticias

Chats revelados por la Fiscalía ponen bajo escrutinio a la senadora Berenice Bedoya por gestiones en la Ungrd

La Fiscalía reveló mensajes de 2023 en los que una congresista envió documentos y solicitudes sobre proyectos regionales al entonces director de una entidad estatal, material que fue incorporado al proceso contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Chats revelados por la Fiscalía

Resultados Lotería de Cundinamarca lunes 1 de diciembre: números ganadores del último sorteo

Lotería de Cundinamarca realiza un sorteo a la semana, todos los lunes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Cundinamarca lunes

Resultados de La Caribeña Noche: conoce los números ganadores del 1 de diciembre

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultados de La Caribeña Noche:

Abogado de subteniente Camila Mora denunció ingreso de armas no oficiales y fallas de seguridad en el Cantón Norte

La familia de la oficial pidió claridad sobre los protocolos internos y cuestionó cómo el capitán implicado superó los filtros psicológicos pese a antecedentes por amenazas

Abogado de subteniente Camila Mora

Actuaciones de la Dian pondrían en riesgo la seguridad energética de Nariño, advierte Puerto de Tumaco

El abastecimiento de combustibles en Nariño permanece en alerta. La expectativa está centrada en la decisión de la entidad

Actuaciones de la Dian pondrían
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Kathe del ‘Desafío

Así reaccionó Kathe del ‘Desafío Siglo XXI’ al ver el resultado de su prueba de embarazo: “Estoy en shock”

Fan de Jhonny Rivera se subió al escenario para exponer infidelidad: dijo que su marido fue al concierto con la “moza”

Estas son las parejas del ‘Desafío’ que tuvieron hijos tras conocerse en la competencia

Las emotivas palabras del profe Montoya para J Balvin después de ser invitado a su concierto en Medellín

Español defendió a su esposa colombiana de quienes le dicen interesada: “No saben lo que ha vivido”

Deportes

Empate en el Atanasio: América

Empate en el Atanasio: América de Cali buscará seguir con vida en Barranquilla, el Poderoso de la Montaña pone en riesgo su paso a la final

Wilmar Roldán encendió las redes sociales por su respuesta sobre la comparación con Óscar Julián Ruiz: “No me siento, soy”

Néyser Villarreal, tras polémica salida de Millonarios, ya fue oficializado por su nuevo club: esto deberá pagar el equipo europeo que lo quiera

Jhon Durán da de qué hablar de nuevo en Turquía: marcó agónico gol para el Fenerbahce ante el Galatasaray en el clásico del país

Así son los 16 estadios del Mundial 2026: fotos, características y tecnología de avanzada