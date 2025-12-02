Ecopetrol dio a conocer cómo garantizará el servicio de gas natural en 2026 para los hogares, vehículos y pequeños negocios

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, informó que el precio promedio de la canasta de Ecopetrol contratada para el 2026 sigue siendo competitivo - crédito Ecopetrol

Con el inicio del nuevo año regulatorio de gas en Colombia, Ecopetrol anunció un incremento del 14% en la oferta de gas natural disponible para el país, una medida que impactará de manera directa a hogares, pequeños comercios, el sector de gas natural vehicular y el sistema nacional de transporte. El aumento, que entra en vigor a partir del 1 de diciembre, busca fortalecer la seguridad energética nacional y reducir la dependencia de importaciones, según informó la compañía.

Ecopetrol detalló que la nueva oferta representa más de 150 gigavatios térmicos día (gbtud) adicionales, lo que equivale al 15% de la demanda nacional de gas. Al respecto, el presidente de la estatal, Ricardo Roa Barragán, explicó que “hoy inició el nuevo año el periodo regulatorio de gas en Colombia y queremos contarles que Ecopetrol logró que el país pueda contar con un catorce por ciento más de cantidad de gas respecto de este año, lo que permitirá la atención de hogares, pequeños comercios, gas natural vehicular y la compresión del sistema nacional de transporte”.

En el sector residencial y comercial, la oferta contratada pasó de 133 gbtud en 2025 a 182 gbtud para 2026, lo que representa un incremento del 37%. El aumento permitirá reducir la exposición de estos sectores a los precios del mercado secundario y del gas natural importado. En el caso del Sistema Nacional de Transporte de Gas, la contratación promedio se elevó de 0,45 gbtud en 2025 a 7,7 gbtud para el periodo 2026-2028.

Colombia tiene reservas de gas para los próximos seis años - crédito Luisa González/Reuters

Contratos a largo plazo y su impacto

El inicio del año regulatorio marca la entrada en vigencia de nuevos contratos entre productores, distribuidores y grandes consumidores. Ecopetrol destacó que es el único productor nacional que ofrece contratos de gas natural a largo plazo, con vigencia hasta 2029. La estrategia busca garantizar el abastecimiento y brindar estabilidad en los precios para los usuarios residenciales, comerciales y del sistema de transporte.

Roa Barragán resaltó que “para el sector residencial y comercial, la oferta pasó de 133 gigavatios por día a 182 gigavatios por día. Un incremento del 37% en el año 2026, lo que permitirá, con toda seguridad, reducir la exposición de estos sectores a los precios del mercado secundario y del precio del gas natural importado”.

Flexibilización regulatoria y rol de las autoridades

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Ministerio de Minas y Energía implementaron medidas de flexibilización en la comercialización del gas natural durante los últimos meses.

En Colombia, más de 645,000 vehículos utilizan gas natural vehicular (GNV) en 2025, incluyendo transporte público, taxis y vehículos particulares, según Naturgas - crédito Colprensa

Dichas disposiciones permitieron a Ecopetrol liberar cantidades adicionales de gas al mercado, con lo que superó las restricciones previas que solo permitían ventas anuales y contratos mínimos de tres años. Gracias a esta flexibilización, la compañía pudo ampliar la oferta y responder a la demanda esencial y no esencial en el país.

Estrategias para liberar gas

Ecopetrol implementó una reducción de más del 13% en su consumo propio de gas durante los últimos dos años. Roa Barragán indicó que “en Ecopetrol alcanzamos una reducción de más del 13% en los consumos propios de gas en los últimos dos años, gracias a que hemos balanceado y optimizado de manera eficiente la sustitución de este energético por otros combustibles. Conectamos parte de nuestras cargas al Sistema Interconectado Nacional e incorporamos 800 megavatios (MW) de capacidad en nuestros proyectos de autogeneración con energías renovables”.

Las acciones, según el funcionario, permitieron liberar mayores volúmenes de gas para el mercado nacional. El presidente de Ecopetrol añadió que “las acciones descritas han permitido liberar y disponer mayores cantidades de gas al mercado”.

A marzo de 2025, más de 11,7 millones de hogares colombianos tenían acceso a gas natural, lo que representa aproximadamente 36 millones de personas, según Naturgas - crédito Vanti

Agregó que, “si bien hay una declinación natural en los campos de gas del país, para evitar un impacto en los usuarios residenciales, Ecopetrol ha dispuesto más de 150 gbtud, equivalente a un quince por ciento de la demanda nacional, para la venta en el periodo de diciembre 2025 a noviembre de 2026”.

Precios y competitividad frente a importaciones

El precio promedio de la contratación de Ecopetrol para 2026 se sitúa en USD6,5 por millón de BTU (MBTU), cifra que incluye los procesos comerciales hechos en 2025 y años anteriores. Según la compañía, el precio resulta más competitivo que el de las importaciones y el mercado secundario, lo que se reflejará en las facturas de los usuarios finales.

Proyectos a mediano y largo plazo

De cara al futuro, la empresa resaltó que, como parte de la contribución de Ecopetrol a la seguridad energética de los colombianos, se avanzó en el propósito de alcanzar una mayor producción de gas en campos propios, el desarrollo de los recursos costa afuera en el mar Caribe y la adaptación de la infraestructura de transporte existente para llevar gas desde la costa hacia el interior del país, infraestructura clave para balancear adecuadamente la relación oferta-demanda y así, contribuir de manera estratégica al abastecimiento de gas natural de largo plazo a nivel nacional.

A lo largo del anuncio, Ricardo Roa Barragán reiteró el compromiso de la compañía con la seguridad energética. “De esta manera, desde Ecopetrol, la empresa de todos los colombianos, seguimos haciendo una gran contribución a la seguridad energética que el país requiere”, puntualizó.