Autoridades de Medellín inmovilizan camioneta dorada de creador de contenido bogotano, por infracciones de tránsito: esto se sabe

La Secretaría de Movilidad de Medellín inmovilizó la camioneta dorada de El Billetudo por infracciones al Código Nacional de Tránsito - crédito el_billetud0/Instagram

En medio de una caravana organizada para celebrar la llegada de diciembre en Medellín (Antioquia), la camioneta dorada de El Billetudo, creador de contenido originario de Bogotá, fue llevada a los patios oficiales luego de que las autoridades detectaron varias infracciones.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Movilidad, el vehículo circulaba con la placa trasera parcialmente cubierta por un adhesivo con el nombre artístico del influencer, un detalle prohibido por el Código Nacional de Tránsito.

A esta falta se sumó la negativa del conductor a mostrar la matrícula y la ausencia del registro correspondiente por haber pintado el automóvil de dorado.

La intervención se produjo en el sector del segundo mirador de Las Palmas y requirió la participación adicional de la Secretaría de Seguridad y la Policía, después de que los funcionarios recibieran agresiones verbales durante el procedimiento.

“Qué agente va a ser usted, usted es un celador”, increpó el influencer a uno de los agentes, según quedó registrado en videos que circularon en redes sociales.