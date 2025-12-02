Karol G anunció el estreno de ‘La PremiEre’, el documental sobre cómo creó su álbum ‘Tropicoqueta’: fecha, hora y dónde verlo en Colombia

La Bichota confirmó que se podrá ver en Colombia por un canal privado de televisión - crédito @karolg/IG

La artista Karol G abrió las puertas a su proceso creativo con el anuncio de La PremiEre, una producción audiovisual que documenta la gestación de su más reciente álbum, Tropicoqueta.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió el sentido personal que atraviesa este proyecto, en un momento en el que su trabajo ha generado tanto elogios como críticas.

“Para seguir adelante, decidí mirar atrás. Volver a lo que me dio identidad, a lo que me formó, a lo que me enseñó a sentir así bonito. Volví a los sonidos que me hicieron y que todavía me hacen sonreír. A esas razones que me recordaron por qué amo tanto quienes somos y que viajan conmigo a cualquier lugar del mundo al que voy”, expresó Karol G en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Karol G en los Latin Grammy cantó con Marco Antonio Solís su éxito 'Coleccionando heridas' - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

La artista profundizó en el significado de su propuesta, subrayando la riqueza de la cultura que representa: “Dicen que lo nuestro es sabor, fuego y vaya que lo es. Pero también es unión, entrega, lucha, corazón. Porque descubrí que nuestra comunidad no es un lugar, es una forma de mirar, de amar, de sentir, de disfrutar. Y así tal cual, así es como encantamos al mundo”, afirmó Karol G en la misma publicación.

En el texto que acompaña el anuncio, la cantante detalló la motivación detrás de este especial: “Después de un año construyendo este universo… llegó el momento de mostrarles cómo se ve Tropicoqueta, mi disco, en energía, en imágenes, en mi cabeza. La PremiEre nace de un sueño personal … Volver a ver a las familias reunidas, celebrando, sintiendo, bailando, todos juntos frente al TV en la sala de la casa. Como en los viejos tiempos!!!!!”.

De acuerdo con la cantante, ganadora de 8 Latin Grammy, la cita será el 7 de diciembre a través del Canal RCN desde las 5:00 p. m. y serán varios los países de Latinoamérica los que se reunirán completamente gratis frente sus televisores para disfrutar de este proyecto que grabó y del que dio pistas en el pasado en sus redes sociales, previo al lanzamiento de Tropicoqueta.

Karol G se ha convertido en ícono del género urbano así como de la moda gracias al éxito que tiene su música en el mundo - crédito @karolg/IG

“Este 7 de diciembre… un continente entero y hasta países de otros continentes se reúnen a LA MISMA HORA en simultáneo frente al TV y en el canal Local de su propio país! Así que arma tu combo y pónganse de acuerdo… en que casa, snacks, outfit, mood … Que esa noche tenemos una cita, una cita que nadie puede perderse”, escribió Karol G en Instagram.

La PremiEre se presenta como uno de los proyectos más ambiciosos asociados a su más reciente trabajo discrográfico, con el objetivo de expandir y celebrar el impacto cultural y musical del álbum, que representa una exploración de ritmos propios de Latinoamérica.

El especial, producido por Bichota Films y fue rodado en ciudades como Medellín, Cartagena, Ciudad de México y Los Ángeles, y ofrecerá una experiencia inmersiva que incluye narrativa visual, presentaciones inéditas y la participación de invitados sorpresa.

Karol G y su Tropicoqueta llegaron hasta la pasarela de Victoria's Secret - crédito @victoriassecret/ Instagram

La transmisión de La PremiEre se realizará de forma simultánea e implica una oportunidad para experimentar la propuesta de Karol G desde el hogar, con familiares y amigos.

Así las cosas, los seguidores de la paisa esperan que esta sea la puerta para el anuncio de su nueva gira y que millones esperan desde que se conoció el lanzamiento musical de la colombiana.

Mensajes en redes sociales tras conocerse la publicación, destacan: “La mejor de todos los tiempos”; “Bb saque ese tour rápido que tengo la plata y dua lipa me esta haciendo ojitos…”; “ESE día me voy a poner bien mamacitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 🩵”; “será q ese día me invitas a prender velitas???? yo llevo chispitas mariposas si algo 😘”, entre otros más.