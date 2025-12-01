Navidad en Bogotá: planes para celebrar el Día de Velitas en familia y amigos en la ciudad

El Día de las Velitas transforma a Bogotá en un epicentro cultural con desfiles, música y espectáculos de luz - crédito MatthieuCattin

La magia de diciembre regresa a la capital con el inicio de la segunda edición de Navidad es Cultura, uno de los eventos más esperados de la agenda festiva en Bogotá.

Bajo la coordinación de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la ciudad se prepara para 18 días cargados de arte, luz y tradición que se vivirán del 5 al 23 de diciembre en barrios, plazas, parques y escenarios icónicos, con 4.316 artistas y 670 actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

Uno de los hitos de esta celebración es el Día de las Velitas, el domingo 7 de diciembre, jornada emblemática que este año contará con una programación especialmente diversa para transformar a Bogotá en un epicentro cultural, festivo y de encuentro ciudadano. Desde las primeras horas de la tarde, niños, adultos y familias podrán sumergirse en desfiles, música, conciertos y espectáculos de luz por algunos de los lugares más emblemáticos de la capital.

Planes para el Día de Velitas

Las actividades centrales del domingo arrancarán a las 3:30 p. m. con el tradicional Desfile de Comparsas, en el que más de 1.000 artistas recorrerán la carrera séptima desde la Plaza Cultural La Santamaría hasta la Plaza de Bolívar, llenando el centro con música, danzas, color y creatividad.

Al arribar a la Plaza de Bolívar, el público podrá disfrutar de la presentación del Coro Filarmónico Infantil de la Filarmónica de Bogotá y ver en escena a La Real Charanga, combinando repertorios navideños y de música popular colombiana en un formato pensado para toda la familia.

De forma simultánea, en el Parque de los Hippies de la localidad de Chapinero, desde las 4:00 p. m., el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) presentará el programa Electrovelitas, una experiencia sonora y visual que fusiona la electrónica con ritmos tradicionales y visuales inmersivas. En tarima estarán agrupaciones como Los Pirañas, La Errática, Felipe Gordon y otros exponentes urbanos, brindando un espacio alternativo para jóvenes y adultos que buscan nuevas formas de celebrar la tradición decembrina.

En el Parque Metropolitano El Tunal, desde las 6:00 p. m., la noche tomará un cariz familiar con un concierto especial de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en colaboración con el Idrd. El espectáculo, de entrada libre, será acompañado por la iluminación monumental de un árbol de 56 metros de altura y un show de luces láser sobre más de un kilómetro de senderos, ofreciendo una experiencia inolvidable para residentes y visitantes del sur de Bogotá.

Los amantes de los paseos navideños y la naturaleza podrán disfrutar entre 5:00 y 8:00 p. m., del Recorrido de luces en el Jardín Botánico, espacio que estará engalanado con iluminaciones artísticas, talleres de faroles, cuenteros, cine y la presencia de grupos musicales en vivo. La entrada a este recorrido requiere boletería y el aforo es controlado para garantizar la mejor experiencia.

En barrio, cuadras y centros comunitarios, habrá talleres de elaboración de faroles personalizados, lecturas y actividades para la primera infancia, conciertos de coros navideños, muestras gastronómicas y recorridos comunitarios a la luz de los faroles en localidades como La Candelaria, Santa Fe y Usaquén. Destacan además la Ruta de las Iluminaciones (carrera Séptima Peatonal, Parkway, El Tunal, Usaquén) y los concursos de faroles y pesebres, así como las activaciones en centros comerciales con coros y espectáculos dedicados a toda la familia.

La apuesta distrital para esta temporada incluye una iluminación 100% LED y sostenible que abarca más de 30 sectores de Bogotá con más de 1.650 elementos decorativos, pesebres, figuras de Papá Noel y shows de láser, gracias a la alianza entre el Grupo Energía de Bogotá y Enel Colombia. Para este año, la carga energética instalada se ha reducido en más de 38% frente a 2007, en línea con el compromiso de la ciudad por la eficiencia y el cuidado ambiental.

La Administración distrital emitió una serie de recomendaciones para una Noche de Velitas segura: llegar temprano a los eventos que inician desde las 5:00 p.m., utilizar transporte público para facilitar la movilidad y evitar congestiones, verificar horarios y aforos, celebrar sin pólvora y encender velas sobre superficies seguras.

También se recomendó planear recorridos para disfrutar de las iluminaciones y caminatas nocturnas, cuidar el espacio público y procurar el bienestar de las mascotas quedándose en casa, pues la pólvora y el ruido pueden afectarlas gravemente. Para consultar los puntos exactos de la Ruta de la Navidad, la ciudadanía puede visitar el sitio web www.rutadelanavidad.com