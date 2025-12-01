Colombia

Fenalco no participará en la concertación del salario mínimo para el 2026: esta es la razón

El gremio de comerciantes criticó la decisión anticipada del Ejecutivo, señalando que vulnera el diálogo social y expone al país a riesgos en empleo, informalidad e inflación

Para Jaime Alberto Cabal, el anuncio del Gobierno Petro frente al incremento del monto en dos dígitos condicionó la mesa de concertación - crédito Colprensa

La Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco) anunció oficialmente que no participará en la mesa de concertación que definirá el salario mínimo para el 2026.

En una carta dirigida a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el gremio de comerciantes rechazó que el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, anunciara su postura sobre el monto económico antes de que la Comisión pudiera deliberar. Señaló que esta actuación vulneró el principio de tripartismo y desnaturalizó el proceso de concertación.

“Una decisión anticipada, sin soporte técnico y sin discusión, vacía de contenido el diálogo social, desconoce los compromisos internacionales de Colombia y envía un mensaje de profunda inseguridad sobre la solidez de la institucionalidad laboral”, indicó Jaime Alberto Cabal, presidente de la agremiación.

Así mismo, el dirigente gremial subrayó que el incremento divulgado por el Presidente y el Ministro del Interior se sitúa muy por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la productividad, y que carece de sustento técnico.

Incluso, manifestó que esta determinación improvisada deteriora la confianza, afecta la credibilidad del sistema de concertación y expone al país a mayores riesgos en materia de empleo, informalidad e inflación.

“Los trabajadores, las pequeñas empresas y los hogares de menores ingresos serán los primeros afectados por esta forma de proceder”, explicó Cabal.

