Fallecimiento de ciclista por infarto en Patios, La Calera, pone en evidencia la ausencia de ambulancias en esta popular ruta

El ascenso al Alto de Patios, en la vía que conecta Bogotá con La Calera, volvió a quedar en el centro de la atención pública por la muerte de un ciclista que sufrió un infarto mientras participaba en una de las jornadas deportivas más concurridas de la capital.

La ausencia de una ambulancia en el lugar habría impedido que el deportista recibiera atención médica inmediata, lo que ha reavivado el reclamo de los usuarios habituales de la ruta por mayor presencia de servicios de emergencia durante los fines de semana.

Cada domingo, cerca de cinco mil ciclistas recorren este tramo, superando incluso la cantidad de vehículos particulares que circulan por la zona, de acuerdo con cifras del Distrito.

La subida al kilómetro 6,8 de la vía Bogotá-La Calera se ha consolidado como un punto emblemático para los aficionados al ciclismo, quienes encuentran en este recorrido un espacio de desafío y competencia.

La cuenta de Bogotá Tránsito informó sobre el hecho a media mañana del domingo 30 de noviembre - crédito @bogotatransito / X

Los fines de semana, la vía se transforma en un auténtico ritual deportivo, con más de doce mil viajes de ida y vuelta en bicicleta, lo que convierte a Patios en uno de los epicentros del ciclismo capitalino.

Según relató un testigo en la red social X, el cuerpo del deportista, vestido con su uniforme de práctica, permaneció tendido en el suelo durante un largo periodo, cubierto apenas con cartones.

El testigo subrayó la necesidad de que las autoridades dispongan de una ambulancia permanente en el ascenso durante los fines de semana, al considerar que la falta de atención médica oportuna puede tener consecuencias fatales: “Este ascenso merece más atención oficial (ambulancia permanente) los fines de semana”.

Y es que el flujo constante de más de 20.000 ciclistas que cada mes recorren el Alto de Patios ha transformado este emblemático ascenso de Bogotá en un punto neurálgico para el ciclismo urbano, pero también en un escenario de congestión y riesgo, especialmente durante los fines de semana.

La combinación de una vía estrecha y el acceso restringido para vehículos contribuye a que la movilidad se vea comprometida, generando congestión vehicular en los momentos de mayor afluencia.

La alcaldía de Bogotá ha implementado medidas para acompañar a los ciclistas, como la instalación de puntos de mecánica, la mejora de la señalización y la presencia permanente de la policía en la zona.

Estas acciones buscan ofrecer mayor seguridad y apoyo a quienes transitan por el Alto de Patios, aunque la realidad demuestra que los incidentes continúan ocurriendo.

En los últimos tiempos, se han registrado varios accidentes en este tramo, la mayoría de ellos involucrando tanto a ciclistas como a vehículos.

En julio de 2024 sucedió un incidente similar. Un hombre falleció al sufrir un paro cardiaco cuando recorría la vía en bicicleta, en aquella oportunidad también se denunció la falta de atención médica y la demora en el levantamiento del cuerpo, generando congestión el la vía.

A pesar de los esfuerzos institucionales, el aspecto más preocupante del accidente más reciente ha sido la ausencia de personal médico capacitado para brindar primeros auxilios en el lugar.

La comunidad ciclista en redes ha reiterado su llamado a las autoridades para que refuercen el apoyo médico en el recorrido y también la atención de emergencias en general ya que cuando algo suele suceder en esta vía la atención en lenta.

De hecho, se propone que un equipo médico este de manera constante en la zona, no obstante, por ahora esto se queda en comentarios de redes ya que hasta el momento, las autoridades no han emitido ningún pronunciamiento oficial sobre este tema ni acerca de los puntos de atención en el sector.