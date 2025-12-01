Encuesta Invamer: Iván Cepeda le ganaría a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta, pero no a Sergio Fajardo

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Sergio Fajardo, precandidatos y candidato presidencial - crédito Luisa González/REUTERS/Colprensa

La encuesta nacional de Invamer, cuyos resultados se revelaron el 30 de noviembre de 2025, presentó escenarios de segunda vuelta presidencial con variaciones en la intención de voto entre Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo.

El estudio, financiado por Noticias Caracol y Blu Radio, recopiló respuestas de 3.800 personas mayores de 18 años en 148 municipios del país.

En el primer escenario propuesto por Invamer, la competencia se planteó entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. La consulta arrojó que Cepeda obtuvo un respaldo preferente, con un 59,1% de las preferencias, mientras de la Espriella concentró un 36,2%. El porcentaje de voto en blanco se situó en 4,6%.

El segundo escenario enfrentó a Iván Cepeda con Sergio Fajardo. En esta alternativa, la diferencia entre ambos candidatos resultó más estrecha, debido que Cepeda alcanzó el 48,9% de las preferencias y Fajardo recibió un 46,4%. El voto en blanco en este caso llegó al 4,8%.

Para la tercera opción de segunda vuelta, la encuesta configuró un enfrentamiento entre Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella.

El resultado reflejó que Fajardo fue el preferido por una mayoría de los consultados, con un 51,7% de apoyo, frente a un 38,9% conseguido por de la Espriella. El voto en blanco representó el 9,4%.

Estos porcentajes surgen de un universo conformado por hombres y mujeres adultos de diferentes regiones del país, con variaciones en nivel socioeconómico y localidad, en concordancia con lo especificado en el artículo 45 de la Ley 2056 de 2020.

Según la ficha técnica, la muestra utilizó un diseño estratificado por región y la selección de municipios consideró tanto capitales como otros municipios no capitales de tamaño variable.

Invamer S.A.S., empresa responsable del trabajo de campo, aplicó métodos de validación como revisión del 100% de las encuestas y supervisión directa del 10% de ellas.

La ficha técnica reporta un margen de error de diseño del 1,81% al nivel general y un nivel de confianza del 95%.

El propósito de este estudio fue identificar la percepción ciudadana frente a eventuales escenarios de segunda vuelta, así como conocer la intención de voto en las elecciones a la Presidencia de la República programadas para 2026.

Además, el instrumento incluyó preguntas sobre estado de ánimo social, imagen institucional, problemas del país y aceptación de leyes o propuestas vigentes, de acuerdo con información disponible a Noticias Caracol y Blu Radio.

Entre las personalidades por quienes se indagó dentro del segmento de opinión pública, además de los presidenciables, figuran nombres como Juan Manuel Galán, Claudia López, David Luna, Germán Vargas Lleras, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Roy Barreras, y exmandatarios nacionales e internacionales.

La encuesta también profundizó en otros asuntos de interés nacional, desde la aprobación del Presidente hasta la evaluación de partidos políticos y organismos como la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Corte Suprema de Justicia.

La recolección de datos se realizó mediante entrevistas personales en hogares, respetando la representatividad en regiones como Caribe, Pacífico, Centro-Oriente, Centro-Sur y Amazonía, Eje Cafetero y el Llano.

En los resultados generales, Iván Cepeda encabezó dos de los escenarios, obteniendo mayor favoritismo frente a Abelardo de la Espriella y una disputa cerrada ante Sergio Fajardo.

El exgobernador de Antioquia logró imponerse sobre de la Espriella en el tercer escenario. En términos de voto en blanco, el porcentaje más alto corresponde al enfrentamiento entre este último y el exgobernador de Antioquia.

El informe completo resalta que las cifras fueron validadas bajo la supervisión de un equipo de estadísticos de Invamer, lo que garantiza el rigor metodológico del estudio. La estructura del muestreo cubrió el total del grupo objetivo, conforme a las proyecciones poblacionales del Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) para 2025.

El margen de incertidumbre y el nivel de confianza proporcionan una referencia sobre la validez estadística de los resultados publicados por Noticias Caracol y Blu Radio, que financiaron la investigación.