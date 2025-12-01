Desde la campaña de Miguel Uribe desmintieron rumores sobre renuncia a su precandidatura presidencial: no apoyará a Abelardo de la Espriella

Pese a los reparos del precandidato por la elección de la encuestadora, continuará con su aspiración a la Casa de Nariño por el Centro Democrático - crédito Centro Democrático y Carlos Ortega/EFE

En la mañana del lunes 1 de diciembre empezaron a circular rumores sobre la supuesta renuncia de Miguel Uribe Londoño a su aspiración presidencial, justo cuando el Centro Democrático definió cuál será la encuestadora encargada de definir al candidato único que llegará a las urnas en 2026.

De hecho, medios nacionales aseguraron que el precandidato presidencial y padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay estaría pensando en adherirse a la campaña de Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, miembro de la campaña de Uribe Londoño confirmaron a Infobae Colombia que dicha información es completamente falsa y que el precandidato sigue firme con el Centro Democrático.

Incluso, desmintieron las versiones que indicaban un supuesto apoyo al candidato independiente Abelardo de la Espriella, por lo que la bajara de cuatro precandidatos, incluidas las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, continuará intacta.

Noticia en desarrollo...