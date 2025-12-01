Cronología de la crisis del Centro Democrático que terminó con la expulsión de Miguel Uribe Londoño y encendió las redes sociales

Las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal compiten junto Miguel Uribe Londoño por ser candidatos del Centro Democrático a la presidencia - crédito Colprensa/prensa

El escándalo de la determinación del Centro Democrático de expulsar de Miguel Uribe Londoño del proceso de escogencia de o los candidatos de la colectividad, con miras a las elecciones del 2026, continúa causando una fuerte tormenta política. Mientras la colectividad expresó entre sus argumentos una comunicación del aspirante con el abogado Abelardo de la Espriella, el involucrado negó que su intención sea dar un paso al costado en el proceso.

Sin embargo, la determinación de la colectividad no pasó desapercibida en las redes sociales, pues fue tomada como un capítulo más en la fuerte disputa interna entre los aspirantes de la colectividad: que, a diferencia de otras vertientes políticas, como el Pacto Histórico, sigue sin elegir a un aspirante a los comicios, que antes participaría en la consulta que se llevaría a cabo el 8 de marzo del 2026, y que tendría como fin elegir a un aspirante único de estos sectores.

“El doctor Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el doctor Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar a De la Espriella”, se leyó en el mensaje del partido, justo en el día después de que se conocieron los resultados de la encuesta de Invamer en la que el abogado obtuvo 18,2% de respaldo en la medición, en contraste con el 4,2% de Uribe Londoño, el mejor calificado.

Centro Democrático expulsó a Miguel Uribe Londoño como precandidato presidencial del partido uribista - crédito @CeDemocratico

Es por ello que Infobae Colombia hizo un breve recuento de cómo empezó a gestarse la reciente crisis de la colectividad, que la tiene en boca de todo el país político. Y de la que sobrevivirían, por ahora, las senadoras Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, pues ya había dado un paso al costado el también congresista Andrés Guerra. Y en la que también resultó salpicada María Claudia Tarazona, viuda del asesinado Miguel Uribe Turbay.

La cronología de la crisis del Centro Democrático, en la elección de su precandidato

Agosto 14 de 2025: María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, acusó a la congresista María Fernanda Cabal de amenazarla y mostrar hostilidad durante la velación de su esposo, un día después de la muerte del político. Según su relato en Noticias RCN , Cabal le advirtió que no debía inmiscuirse en política, lo que la viuda interpretó como una amenaza motivada por temor a una posible aspiración suya; acusaciones que la senadora negó.

Agosto 22 de 2025: tras el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay, su padre, Miguel Uribe Londoño, anunció su precandidatura presidencial con el aval del expresidente Álvaro Uribe y el director del partido, Gabriel Vallejo Chujfi, pero en medio de lo que serían algunas molestias de la aspirante María Fernanda Cabal, y de los demás integrantes del proceso, aunque de manera pública se respaldó su participación en la escogencia interna.

Octubre de 2025: el partido inició conversaciones con los precandidatos presidenciales para definir el mecanismo de selección. Se barajó la posibilidad de una encuesta, pero no hubo un acuerdo firme sobre la metodología o la firma encuestadora, ante las opiniones de algunos de los integrantes de la colectividad, como el propio Uribe Londoño. Pese a ello, se anunció que el 28 de noviembre se daría a conocer el aspirante presidencial de la representatividad.

Noviembre 8 de 2025: Miguel Uribe Londoño, con sendas cartas, expresó su inconformidad con la empresa brasileña AtlasIntel, seleccionada para hacer la encuesta interna, y solicitó la intervención de más firmas encuestadoras nacionales con auditoría externa. Estas críticas fueron dirigidas a Gabriel Vallejo, que respondió con firmeza ante el tono de la comunicación y las denuncias de posibles irregularidades en el proceso de selección.

Noviembre 10 de 2025: La firma encuestadora internacional AtlasIntel ya no hará el estudio para definir al candidato presidencial del Centro Democrático, en medio de la controversia que surgió con posibles acercamientos de la campaña de Miguel Uribe Londoño, sugeridos por el director Gabriel Vallejo. Sin embargo, el precandidato presidencial que negó que haya existido ningún intento de contratación ni relación comercial con esta encuestadora.

Los enfrentamientos entre Miguel Uribe Londoño y María Fernanda Cabal, en los que trató de intervenir el director del partido, Gabriel Vallejo, fueron frecuentes - crédito Centro Democrático - Fernando Vergara/AP - Colprensa

Noviembre 13 de 2025: el partido indicó que no elegiría su candidato por encuesta y extendió el plazo para elegir a su candidato hasta el 6 de febrero de 2026. Además, dejó abierta la posibilidad de que no sea solo uno, sino dos los aspirantes elegidos para participar en la consulta de marzo; que incluso serían escogidos por el expresidente Álvaro Uribe. El proceso ocurrió tras los rumores sobre el apoyo del exmandatario a algunas candidaturas externas.

Noviembre 14 de 2025: Andrés Guerra Hoyos, uno de los cinco precandidatos presidenciales, renunció a su aspiración presidencial. En una carta dirigida a la dirigencia del partido, Guerra expuso su descontento con la falta de reglas claras y las dinámicas internas, y decidió apartarse de la contienda para enfocarse en buscar la reelección al Senado. Guerra mencionó que no comulgaba con ciertas “conductas” y que no había garantías en el proceso.

Noviembre 23 de 2025: El expresidente Álvaro Uribe pidió esperar para conformar una posible coalición de derecha de cara a las elecciones presidenciales de 2026 y señaló que este proceso debe comenzar después de definir el candidato oficial del Centro Democrático, por lo que exhortó al director del partido que el nombre del candidato se dé, a más tardar, el 15 de diciembre de 2025. “Todo lleva su momento”, afirmó el ex jefe de Estado.

Noviembre 28 de 2025: el Centro Democrático definió un nuevo mecanismo: contratarán a la firma chilena Cadem para hacer un estudio cuantitativo (encuesta web) y los resultados se esperan para mediados de diciembre. El partido aclaró que el que gane la encuesta no será necesariamente el candidato único, sino que definirá a los candidatos que irán a una consulta en marzo, en lo que sería la gran consulta de la derecha.

El expresidente Álvaro Uribe sigue sin pronunciarse frente a los más recientes hechos al interior del partido - crédito Colprensa

Diciembre 1 de 2025: el senador Alirio Barrera, miembro de la colectividad, confirmó que había recibido el ofrecimiento para hacer parte del proceso de escogencia del candidato presidencial del Centro Democrático y prometió tener una respuesta a esta invitación el martes 2 de diciembre a las 6:00 p. m. Lo que empezó a decantar la crisis que se estaría gestando al interior del grupo de cuatro aspirantes y, en especial, con Uribe Londoño.

Miguel Uribe Londoño cuestionó nuevamente al partido por no consultarlo sobre la metodología de la nueva encuesta con Cadem y, en respuesta, fue expulsado de la carrera electoral por el partido: aprovechando una supuesta conversación entre Abelardo De la Espriella, otro precandidato, con el expresidente Uribe Vélez, en el que le comentó sobre la supuesta renuncia del veterano político para apoyarlo.

Frente a la decisión del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño desmintió su renuncia al partido y alegó que la información entregada por el partido era falsa. "Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte, por versiones de prensa o de llamadas telefónicas”, afirmó el político antioqueño, en una clara afrenta a la dirigencia de la colectividad que, según él, busca apartarlo de este proceso.