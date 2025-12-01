Colombia

Comienza la negociación del salario mínimo en Colombia: en pesos esta es la diferencia de las propuestas de trabajadores y empresarios

La discusión salarial para 2026 enfrenta a representantes laborales y empresariales, quienes defienden incrementos de 10 % y 7 %, respectivamente

De no llegar a un acuerdo, es posible que el Gobierno Petro pueda decretar el incremento del salario mínimo para el 2026 - crédito @MintrabajoCol/X

El lunes 1 de diciembre de 2025 se iniciará la mesa de concertación para definir el aumento del salario mínimo en Colombia para el año 2026.

La discusión, que se desarrolla en la mesa de concertación de políticas salariales, adquiere especial relevancia al tratarse de la última ocasión en la que el presidente Gustavo Petro participa como mandatario en este proceso, recordando que el salario fijado para 2025 fue de 1.423.500 pesos.

Mientras que los representantes de los trabajadores insisten en que el incremento no puede ser inferior al 10%, los empresarios, incluidos comerciantes y propietarios de pequeñas y medianas empresas, consideran que un ajuste superior al 7% tendría consecuencias negativas tanto para el ingreso de los empleados como para la economía nacional.

Esta diferencia de tres puntos porcentuales, que representa la distancia mínima entre ambas posturas, equivale a cincuenta mil pesos en el monto final, sin contemplar el ajuste correspondiente al auxilio de transporte.

Incluso, algunos sindicatos han mencionado que el incremento podría ser cercano al 20 %, de acuerdo con declaraciones de voceros de estos grupos, citados por Valora Analitik.

En montos económicos, la propuesta de los trabajadores sería de 142.350 pesos, mientras que los empleadores consideran que el incremento no debe superar los $99.645. En el caso de la propuesta de los sindicatos, el incremento sería de 284.700.

En este sentido, en caso de que se avale la propuesta del sector trabajador, el salario mínimo para el año entrante quedaría en 1.565.850 pesos.

Ahora, si se llega a respaldar la propuesta del sector empresarial, el monto salarial para los trabajadores en 2026 sería de 1.523.145 pesos.

Por último, si se llega a adoptar la postura de los sindicatos, el salario mínimo del año entrante sería de 1.708.200 pesos, respectivamente.

