Canacol, empresa clave para el gas en Colombia, deja de cotizar sus acciones en Canadá y hará cambios ante crisis financiera

Canacol Energy, una de las principales productoras de gas natural en Colombia, será deslistada (dejará de cotizar) en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) al cierre del 29 de diciembre de 2025, tras un proceso de revisión iniciado por su solicitud de protección frente a acreedores bajo la ley canadiense Companies’ Creditors Arrangement Act (Ccaa). La compañía también enfrenta la revisión de su permanencia en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) y en la plataforma estadounidense Otcid, en medio de la reestructuración orientado a preservar sus operaciones y maximizar el valor para sus partes interesadas.

Según informó Canacol Energy en un comunicado oficial, la negociación de sus acciones ordinarias se encuentra suspendida desde el 18 de noviembre de 2025 y permanecerá así hasta que se haga efectivo el desliste en la TSX. Una vez completado el proceso, dejará de existir un mercado de negociación canadiense para los títulos de la empresa. La compañía precisó que, tras esto, los accionistas conservarán sus derechos legales y su participación patrimonial.

La decisión de iniciar el proceso de reorganización bajo la Ccaa fue adoptada por la Junta Directiva de Canacol tras una evaluación exhaustiva de la situación financiera y consultas con asesores legales y financieros. La empresa detalló: “Desde el punto de vista legal, la orden proporciona una suspensión de procesos por diez días, suspendiendo las actuaciones de los acreedores, y nombró a KPMG como monitor designado por la corte de la compañía y de sus subsidiarias aplicantes”.

Además, puntualizó que “desde el punto de vista financiero, la Ccaa es una ley federal canadiense que permite a las compañías deudoras reestructurar sus asuntos bajo la supervisión de la corte, con el objetivo de maximizar el valor para las partes interesadas y preservar las operaciones del negocio. Desde el punto de vista operativo, bajo la Ccaa, la compañía continúa operando mientras trabaja para reestructurar sus asuntos”.

El monitor, designado por la corte, supervisa el proceso, reporta a la autoridad judicial y actúa como enlace con las partes interesadas. La compañía tuvo que comparecer ante la Court of King’s Bench of Alberta en una audiencia el 26 de noviembre de 2025 para solicitar alivio adicional. Además, Canacol presentó solicitudes ante la United States Bankruptcy Court y ante las autoridades colombianas para el reconocimiento de la orden inicial y de los procedimientos bajo la Ccaa, conforme a la legislación aplicable en cada jurisdicción.

Revisión de la permanencia en la Bolsa de Colombia y Otcid

Mientras avanza el proceso en Canadá, las acciones de Canacol continúan listadas en la Otcid de Estados Unidos y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo los símbolos CNNEQ y CNEC, respectivamente. Sin embargo, la empresa anticipa que la Otcid también procederá a deslistar sus acciones, y la Superintendencia Financiera de Colombia revisa en la actualidad la inscripción del emisor en el Registro Nacional de Valores y Emisores, lo que podría afectar su permanencia en la bvc.

De acuerdo con información sectorial, la suspensión de negociación en la BVC está en revisión, a la espera de las decisiones de las autoridades regulatorias.

Implicaciones para los accionistas y el mercado

Tras el desliste en Toronto, los accionistas de Canacol mantendrán sus derechos legales y la participación en la compañía, aunque dejarán de contar con un mercado de negociación canadiense para los títulos. La empresa remarcó que la reestructuración bajo la Ccaa no implica una liquidación inmediata, sino la búsqueda de una solución que permita preservar el valor y la continuidad operativa. La Superintendencia de Sociedades de Colombia, por medio de su titular, Billy Escobar, explicó que “este procedimiento no implica la apertura de un proceso local de reorganización o liquidación, sino la ejecución de mecanismos de cooperación internacional que permitan la continuidad del negocio”.

Añadió: “El reconocimiento del proceso extranjero permitirá que las decisiones adoptadas por la autoridad extranjera surtan efectos en Colombia, garantizando la coordinación entre jurisdicciones y la protección del patrimonio del deudor frente a posibles ejecuciones individuales”.

Peso de Canacol en la producción de gas en Colombia

Canacol Energy ocupa la segunda posición en el mercado colombiano de gas natural, con una producción promedio de 129 millones de pies cúbicos diarios entre enero y septiembre de 2025, lo que representa una cuota de mercado del 10,2%. Solo Ecopetrol supera a la compañía, con 893,3 millones de pies cúbicos diarios, mientras que Hocol, también parte del Grupo Ecopetrol, completa el podio con 127,4 millones.

Las tres empresas concentran el 91% de la producción nacional reportada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en el periodo citado, que totalizó en promedio 1.226 millones de pies cúbicos diarios. El sector gasífero colombiano cuenta con la participación de otras 27 empresas, la mayoría con matriz en el exterior, en un contexto marcado por la disminución de reservas y la necesidad de importar gas.