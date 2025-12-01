Bogotá tiene listas 19 zonas con horario extendido de rumba hasta las 5:00 a. m., pero habría dejado por fuera sectores emblemáticos de la vida nocturna

La Alcaldía de Bogotá evalúa habilitar 19 zonas para extender el horario de rumba hasta las 5:00 a. m - crédito archivo Infobae

La Administración de Bogotá consideraría la habilitación de 19 zonas en las que el horario de rumba se extenderá hasta las 5:00 a. m. El anuncio fue divulgado por Julián Sastoque, concejal de la capital, a través de su cuenta oficial en la red social X, donde compartió los detalles y expresiones de inquietud sobre la inclusión y exclusión de algunos sectores reconocidos por su vida nocturna.

En su publicación, Sastoque cuestionó el proceso de concertación de la medida y señaló la exclusión de lugares emblemáticos como Galerías, la Avenida 1 de Mayo y Normandía. “Al fin la Administración alista una norma que excluye a zonas como Galerías, la 1 de mayo, Normandía. ¿Se concertó esta norma? ¿Se tuvo en cuenta a comunidad y empresarios?”, escribió el concejal en X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La selección de zonas focalizadas se basó en análisis espacial, criterios de exclusión y concentración de locales con registro mercantil actualizado - crédito X

De acuerdo con el documento oficial expedido por la Alcaldía de Bogotá, y a falta de firma por el alcalde y publicación, el artículo 3 del Decreto Distrital 293 de 2025 establece el marco normativo para las actividades comerciales asociadas al expendio y consumo de bebidas alcohólicas. El horario ampliado, que irá de las 10:00 de la mañana a las 5:00 de la madrugada del día siguiente, será exclusivo para bares y discotecas localizados en las denominadas “Zonas Focalizadas”.

El desarrollo de esta normativa estuvo a cargo de las Secretarías Distritales de Desarrollo Económico, Gobierno, Planeación, Ambiente, Movilidad, Salud y Seguridad, Convivencia y Justicia, que diseñaron una metodología técnica fundamentada en el análisis espacial y criterios de exclusión para definir las zonas donde la actividad nocturna contará con el nuevo horario extendido.

El procedimiento se estructuró en dos etapas. En la primera, se elaboró un inventario de zonas con potencial para la extensión horaria, identificando los establecimientos mediante el código CIIU 5630 (expendio de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento) con registros mercantiles actualizados de 2024, y aplicando un criterio de concentración: al menos 10 locales en un radio máximo de 75 metros. Posteriormente, estas áreas fueron verificadas y categorizadas en la Fase 2, determinando finalmente los sectores autorizados bajo el nuevo régimen.

La alcaldía realizará evaluaciones semestrales de las zonas habilitadas, considerando quejas por ruido, seguridad y acciones correctivas - crédito Concejal Julián Sastoque

Las 19 zonas habilitadas para actividades de expendio y consumo extendido de bebidas alcohólicas hasta las 5:00 a. m. son las siguientes:

Usaquén: calle 172A

Chapinero: Chapinero Central, Zona Rosa

Bosa: Bosa Centro

Kennedy: Cuadra Alegre

Fontibón: Centro Fontibón, El Salitre, Modelia

Engativá: Álamos, Las Ferias Zona 2, Las Ferias Zona 1, Boyacá - Santa María

Suba: Lombardía, Los Pórticos, Subazar

Los Mártires: La Favorita, San Andresito

Puente Aranda: calle 8 Sur, Galán

De este listado quedaron por fuera varios sectores tradicionales reconocidos por su circulación nocturna, incluyendo Galerías, Palermo, Avenida 1 de Mayo, Normandía, San José, Marichuela y Restrepo, aspecto que motivó cuestionamientos públicos acerca del proceso de selección por parte de representantes del sector.

La regulación estipula que los comercios ubicados dentro de estas zonas focalizadas deben poner en marcha mecanismos de corresponsabilidad y de mitigación de impactos con el fin de controlar riesgos relacionados con el orden público, la seguridad y la tranquilidad de las comunidades. Entre las exigencias se incluyen acciones preventivas tanto al interior de los establecimientos como en los espacios públicos circundantes; la ausencia de estos controles puede acarrear la exclusión del sector de la regulación de horario extendido.

La ampliación del horario nocturno será exclusiva para establecimientos con expendio de bebidas alcohólicas en áreas seleccionadas - crédito Tripadvisor

La alcaldía también precisó en el documento, que las zonas habilitadas serán objeto de evaluación y seguimiento cada seis meses bajo criterios como existencia de acciones populares por ruido, concentración de alertas a la línea 123 por quejas acústicas, prevalencia de medidas correctivas en operativos institucionales, desviaciones en indicadores de seguridad y ocurrencia de homicidios en horarios nocturnos de fines de semana y festivos.

El cumplimiento permanente de estos indicadores será determinante para que cada zona conserve la autorización de extensión horaria, y para eventuales inclusiones futuras de nuevas áreas como zonas focalizadas.