Así amaneció Bogotá en casos de lesionados por pólvora: autoridades confirmaron que reforzarán las medidas de control en las 20 localidades

La manipulación directa de artefactos pirotécnicos sigue siendo la principal causa de lesiones por pólvora en Bogotá - crédito Montaje Infobae

Según datos entregados por la Secretaría de Salud de Bogotá, a corte del lunes 1 de diciembre de 2025, en la ciudad no se registró ningún caso de personas lesionadas con pólvora, mientras avanza la temporada de celebraciones de fin de año.

Este resultado llama la atención al ser la primera vez que, en la apertura del mes de diciembre, la capital inicia con saldo en cero por este tipo de lesiones, evidenciando los efectos de las estrategias de prevención y control implementadas por las autoridades.

Durante la temporada 2024-2025, la consolidación de información epidemiológica resaltó una notoria disminución de casos en comparación con ciclos previos, con prevalencia solo en dos localidades: Engativá y Rafael Uribe Uribe, que solo registraron 1 caso cada una. Al igual que en la temporada 2025-2026, las demás localidades no reportaron personas lesionadas por este tipo de incidentes.

Durante la temporada 2024-2025, solo Engativá y Rafael Uribe Uribe registraron un caso de lesiones por pólvora cada una - crédito Colprensa

Perfil de las personas lesionadas según curso de vida y sexo

En el balance general de la temporada 2024-2025, se reportaron 137 casos de lesiones por pólvora en toda Bogotá. La mayoría correspondieron a hombres y se concentró en los grupos de juventud (36 casos, 24 hombres y 12 mujeres) y adultez (59 casos, 47 hombres y 12 mujeres). Le siguieron los grupos de adolescencia, infancia, vejez y primera infancia. La desagregación por grupos de edad señala 88 afectados mayores de 18 años y 49 menores de edad.

Localización y actividades vinculadas a los casos

Las actividades causantes siguen encabezadas por la manipulación directa de artefactos pirotécnicos (80 casos), aunque también se documentaron lesiones en observadores (57), en actividades diversas (8) y en venta (1).

En cuanto a los artefactos involucrados, los más frecuentes son voladores (53 casos), totes (21), volcanes, luces de bengala y cohetes, además de incidentes con juegos pirotécnicos de exhibición y pitos. Las lesiones resultantes han abarcado principalmente fracturas (71), contusiones, daño ocular, amputaciones, daño auditivo y “otros” tipos. El registro de quemaduras anteriores se distribuyó entre primer (61 casos), segundo (70) y tercer grado (5), además de 10 eventos sin dato específico.

Medidas sanitarias: balance de inspecciones y control en 2025

En este escenario, y como parte de las actividades de seguridad para las celebraciones de fin de año del 2025, la Secretaría de Salud desplegó 154 operativos entre el 15 de noviembre de 2025 y el 15 de enero de 2026, con el fin de controlar la venta y circulación de alimentos, bebidas alcohólicas y juguetes potencialmente inseguros para la ciudadanía. Durante estas inspecciones, se revisaron 5.197 kilos de alimentos, 1.464 litros de bebidas, 21 litros de bebidas alcohólicas y 17.061 unidades de juguetes.

Como resultado de los procedimientos sanitarios, se destruyeron o desnaturalizaron 71 kilos de alimentos —destacando derivados lácteos, cárnicos, productos de panadería y golosinas— y 29 litros de gaseosas alteradas. En el rubro de bebidas alcohólicas se incautaron y destruyeron 21 litros; la mayoría de estas bebidas fraudulentas correspondieron a cachaza, cerveza y whisky.

Las principales razones para la aplicación de medidas incluyeron productos alterados (40%) por problemas en almacenamiento o por estar vencidos, así como la presencia de licor fraudulento (75% de los casos). Los operativos se focalizaron en restaurantes, bares, cantinas, panaderías, depósitos de bebidas alcohólicas y minimercados, donde se aplicaron las sanciones y decomisos respectivos.

La Secretaría de Salud realizó 154 operativos de control en Bogotá, revisando alimentos, bebidas alcohólicas y juguetes inseguros - crédito Secretaría de Salud Bogotá

Disminución de casos y consolidación de la estrategia preventiva

Para la entidad, los resultados resaltan una disminución significativa de personas heridas por pólvora en Bogotá durante la temporada 2025-2026, demostrando el impacto de las actividades de control, la vigilancia epidemiológica y campañas preventivas desarrolladas por la Secretaría de Salud. Sin embargo, la dependencia confirmó una vigilancia continúa para asegurar un cierre de año sin afecciones graves derivadas del uso de pirotecnia o de productos inseguros.

Las acciones de inspección y control seguirán intensificándose, mientras las autoridades mantienen la recomendación de evitar la manipulación de pólvora y reportar la venta ilegal o uso inadecuado en cualquier punto de la ciudad. Es importante señalar que la información sobre salud pública se estará publicando de manera diaria y se estará actualizando conforme avance la temporada de fin de año.