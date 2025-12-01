Angélica Lozano defendió a las precandidatas del Centro Democrático del machismo político: “Muchas veces prima la rosca”

Angélica Lozano señaló la importancia del rol de las mujeres en la política, por lo que defendió la lucha de María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín en el Centro Democrático - crédito redes sociales

La senadora Angélica Lozano, del Partido Verde, salió al paso de las especulaciones que rodeaban la contienda interna del Centro Democrático, luego de que el partido anunciara la retirada de Miguel Uribe Londoño. La polémica decisión, que agitó el panorama electoral hacia las elecciones presidenciales de 2026, se produjo en medio de un cruce de mensajes y tensiones entre varios de los principales actores políticos del país.

Frente a este escenario, Lozano utilizó su cuenta de X para mostrar su respaldo al rol de las mujeres en la política, al reafirmar la importancia de reconocer el mérito sin importar la ideología política de quienes lo ostentan.

En su publicación, la senadora defendió la capacidad de las mujeres en el ámbito político y denunció cómo, en muchas ocasiones, el reconocimiento de su trabajo y trayectoria es opacado por intereses y estructuras de poder que favorecen a los hombres: “A las mujeres con mérito y trabajo, independiente de su ideología, suelen desconocerles la trayectoria y mérito”.

Angélica Lozano aprovechó las tensiones internas del Centro Democrático para señalar las barreras que enfrentan las mujeres en la política - crédito @AngelicaLozanoC/X

“Muchas veces prima la rosca para imponer un hombre a pesar de que ellas tengan más logros y aporte al partido”, escribió la congresista al hacer referencia a las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a posiciones de poder dentro de las estructuras políticas.

La senadora añadió que este fenómeno no es aislado, y puso como ejemplo el Centro Democrático, partido que, según ella, ignoró a mujeres como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, que cuentan con una destacada trayectoria dentro de la política colombiana.

Lozano recordó un caso emblemático que resalta las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a puestos de decisión dentro de los partidos tradicionales. En 2019, la entonces candidata Ángela Garzón —filosofa, exconcejala de Bogotá y actual directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá— ganó una encuesta interna para ser candidata a la Alcaldía de Bogotá, pero el partido le negó el aval.

Recordó la legisladora al señalar cómo la maquinaria política sigue favoreciendo a los hombres en lugar de valorar la capacidad y el trabajo de las mujeres.

La exconcejala Ángela Garzón, por el Centro Democrático, intentó abrirse espacio en la Alcaldía de Bogotá, pero no obtuvo el respaldo de su partido - crédito @turismo_Bogota/X

Las precandidatas del Centro Democrático: está en la cuerda floja el futuro del colectivo

Este pronunciamiento de Lozano se produjo debido a la crisis interna del Centro Democrático, tras la salida de Miguel Uribe Londoño del partido. La dirección del colectivo que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez había comunicado que continuaría el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, al descartar así a Uribe Londoño de la contienda electoral.

Según la información oficial, la decisión fue motivada por la posible adhesión de Uribe Londoño a la campaña de Abelardo de la Espriella, abogado, empresario y precandidato presidencial, un gesto que muchos interpretaron como una señal de desavenencia dentro del partido.

El partido reveló en su comunicado que Uribe Londoño había solicitado una reunión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez para discutir su futuro dentro de la organización, pero esta reunión no se concretó debido a “problemas personales” del exmandatario. En este sentido, el Centro Democrático explicó que, tras una serie de intercambios de mensajes, decidió agradecer la “franqueza” de De la Espriella y continuar con las precandidatas previamente seleccionadas.

Centro Democrático expulsó a Miguel Uribe Londoño como precandidato presidencial del partido uribista - crédito @CeDemocratico

La situación desató una serie de especulaciones, especialmente sobre las posibilidades de que el Centro Democrático pueda competir de manera efectiva en las elecciones presidenciales de 2026 sin la figura de Uribe Londoño. Varios usuarios de las redes sociales consideraron que el exsenador representaba una de las principales figuras con más opciones de llegar a la Casa de Nariño, por encima de las actuales precandidatas.

Sin embargo, las declaraciones de Lozano reorientaron el debate, al poner el foco en la importancia de reconocer la capacidad y el trabajo de las mujeres en la política, más allá de las luchas internas de los partidos.

Por su parte, las precandidatas del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, se mantienen firmes en sus aspiraciones políticas, a pesar de las críticas y los cuestionamientos que surgieron en torno a sus posibilidades de alcanzar la Presidencia de la República.