Westcol reveló el secreto detrás de su frondosa barba y los internautas no se lo perdonaron: “Era una farsa”

El uso de técnicas estéticas masculinas ha ganado visibilidad en redes sociales tras la reciente publicación de Westcol, el cual reveló que parte de su barba no es natural, sino el resultado de un procedimiento temporal que le realiza un profesional en el tema.

En un video difundido por el propio streamer en sus historias de Instagram, se observa cómo un barbero emplea una máquina para pulverizar pigmento oscuro sobre su rostro, aplicando así el llamado maquillaje masculino con aerógrafo.

Este método, cada vez más común entre hombres que buscan un aspecto más definido, permite corregir áreas con menor densidad de vello facial y lograr un acabado uniforme.

La reacción del público no se hizo esperar, ya que hasta ahora pocos sabían que Westcol recurría a este tipo de técnicas y más allá de la anécdota personal, la grabación generó un debate sobre las prácticas de belleza masculina y su evolución en los últimos años.

Diversos usuarios señalaron que, así como algunas mujeres enfrentan críticas por utilizar maquillaje para resaltar o modificar sus rasgos, muchos hombres también emplean herramientas similares para mejorar su imagen, pero la publicación de Westcol también puso de manifiesto que el cuidado personal y los trucos estéticos no son exclusivos de un género y las críticas por “el engaño” del streamer con su público, ya que muchos pensaron que se trataba de pelo real.

“Ese es el secreto de la barba, nunca fue real. Nunca fue real, todo es una farsa. Nunca", confesó Westcol, mientras mostraba el proceso de tintura.

Como era de esperarse, la publicación se viralizó en varias plataformas digitales y los usuarios no tardaron en dejar los comentarios respecto a lo que pensaban.

“Ah no, el truco es pasarse papel higiénico en ayunas”, “Todo era una mentira y yo confiando en su crecimiento”, “Qué farsa ese Westcol”, “Pues pintada y todo, pero se ve lindo”, “Ha mejorado mucho el nene”, “Ese Westcol se está poniendo como rico”, “Con la barba pintada se parece más a Maluma”, dicen algunas de las reacciones.

El maquillaje con aerógrafo, técnica utilizada en el caso de Westcol, se ha consolidado como una herramienta versátil en las barberías modernas.

Permite definir la línea del cabello, disimular entradas, cubrir zonas con menor densidad e incluso destacar diseños en el cuero cabelludo y su aplicación es rápida, indolora y ofrece resultados inmediatos, lo que la convierte en una opción preferida para los que buscan un aspecto pulido en sesiones fotográficas, grabaciones o eventos especiales.

Para muchos, el uso de este procedimiento es simplemente una estrategia de imagen tan válida como cualquier otra, aunque algunos lo consideran un “engaño” por alterar visualmente la densidad del vello facial.

La publicación de Westcol no solo expuso una práctica habitual en el ámbito de la estética masculina, también fue interpretada por numerosos seguidores como un gesto de autenticidad al compartir abiertamente uno de sus trucos de apariencia.

De este modo, la conversación en torno a la belleza y el cuidado personal masculino continúa ampliándose, reflejando los cambios en las percepciones sociales sobre la imagen y también a la autoexpresión, algo que Westcol haría sin temor.

La publicación de Westcol sobre su barba se dio en medio de la preparación que estaba realizando para asitir al concierto de J Balvin en Medellín, ya que fue invitado a realizar una transmisión en vivo para su canal de Kick con el objetivo de contar detalles en primicia de lo que iba a pasar en el show, pero también de compartir con los seguidores algunos trucos e información poco conocida sobre lo que pasa detrás de bambalinas.